Suosittu Comic Con -fanitapahtuma rantautuu Suomeen

Kuva: Eric Charbonneau/Shutterstock/All Over Press

Maailmalla suosittu Comic Con -tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa. Laaja-alaisesti populaarikulttuuria käsittelevä tapahtuma pidetään Tampereen Messukeskuksessa 11.–12. toukokuuta.

Comic Conissa kävijät pääsevät kokeilemaan sarjoista ja elokuvista ammentavia aktiviteettejä. Lisäksi tapahtumassa voi kokeilla uusia pelejä, tavata tunnettuja näyttelijöitä, sarjakuvapiirtäjiä sekä digitaalisia sisällöntuottajia, sekä nähdä cosplay-luomuksia.

Järjestäjien mukaan Comic Con -tapahtumien suosio on kasvussa Pohjoismaissa ja siksi sellainen halutaan järjestää myös Suomessa. Tapahtumaa on järjestetty esimerkiksi Tukholmassa jo kymmenen vuoden ajan, ja kävijöitä on ollut vuosittain yli 30 000.

Comic Con -tapahtumilla on pitkät perinteet ympäri maailmaa. Niistä ensimmäinen pidettiin New Yorkissa vuonna 1964.

Alun perin tapahtumissa keskityttiin sarjakuviin ja scifi- ja fantasia-aiheisiin elokuviin ja tv-sarjoihin. Myöhemmin Comic Conit ovat laajentuneet käsittämään myös muuta populaarikulttuuria kuten animea, mangaa ja videopelejä.