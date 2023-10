Tupakoimattomuutta edistävältä järjestöltä suorat sanat nikotiinipussien valmistuksen aloittamisesta Suomessa: ”Lyö korville lain tavoitetta”

Suomessa ei ole valmistettu nikotiinituotteita kahteenkymmeneen vuoteen. Nyt nikotiinipussien tuotanto on alkamassa Pietarsaaressa. Kaupungille se on iloinen asia.

Suomessa alkaa ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen nikotiinivalmisteiden tuotanto. Ruotsalainen Habit Factory ilmoitti aloittavansa nikotiinipussien valmistuksen Pietarsaaressa.

Tuotannon aloittaminen Suomessa on ristiriitaista, sillä terveysviranomaisten tavoitteena on saada Suomesta savuton ja nikotiinivapaa vuoteen 2030 mennessä.

Suomen ASH eli Action on Smoking and Health -järjestön Suomen osasto on perustettu vuonna 1989. Se on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija.

Suomen ASH koordinoi Savuton Suomi 2030 -verkostoa.

Toiminnanjohtaja Mervi Hara ei ole yllättynyt uuden nikotiinivalmistetehtaan rantautumisesta meille.

– Hallitus on päättänyt, että nikotiinipussien myynti vapautetaan Suomessa. Oli vaan ajan kysymys, milloin joku tämmöinen valmistaja tulee.

”Lyö korville tupakkalain tavoitetta”

Mervi Haran mukaan kehitys ei ole linjassa Suomen savuttomuustavoitteiden kanssa.

Suomessa hyväksyttiin tupakkalaki ensimmäisenä maailmassa. Samoin ensimmäisenä asetettiin tavoite tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta vuoteen 2030 mennessä.

– Tarkoitus on ollut, että yritetään päästä eroon tupakkatuotteista, eikä tuoda uusia nikotiinituotteita markkinoille. Nyt tämä lyö korville tätä tupakkalain tavoitetta, Hara toteaa.

Haraa harmittaa se, että siinä missä tupakointia on saatu vähennettyä lainsäädännön ja tiedottamisen avulla, ollaan nyt nikotiinivalmisteita ajamassa nuorten tietoisuuteen terveellisyyden harhakuvan avulla.

Hän muistuttaa, että nikotiini ei ole mikään terveystuote.

– Se on terveydelle haitallinen aine ja myrkky, eikä siitä tiedetä vielä tarpeeksi. Käyttö kuormittaa sydäntä, nostaa sykettä, kohottaa verenpainetta ja altistuttaa rytmihäiriöille. Erityisen haitallista nikotiini on nuorille, Hara sanoo.

Avaa kuvien katselu Pietarsaaren tupakkateollisuushistoriasta kertoo mm. tupakkaenkelin patsas, joka paljastettiin vuonna 2022. Patsaalla halutaan muistaa Strengbergin tupakkatehdasta ja erityisesti sen naispuolisia työntekijöitä. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Nostalgiaa Pietarsaaressa

Pietarsaaren kaupunkikehitysjohtaja Mika Hakosalolle nikotiinivalmistajan investointi Pietarsaareen tuli yllätyksenä.

Pietarsaareen perustettava Habit Factory kaavailee tarjoavansa aluksi työpaikan 30 henkilölle ja jatkossa jopa 150 henkilölle. Nikotiinipussien tuotannon suunnitellaan alkavan ensi keväänä ja tuotantomäärän olevan aluksi 40 miljoonaa annosta vuodessa.

Hakosalo ei lähtökohtaisesti pidä pahana asiana, että Pietarsaaressa jälleen valmistetaan nikotiinituotteita.

– Ainakin osa poliittisista päättäjistä oli päätöksestä iloisia. Kaupungissa paljon on rakennettu tupakkateollisuudesta saaduilla varoilla. Sillä tavalla katsottuna uutinen Strengbergin herättämisestä henkiin oli nostalginen.

Strengbergin tupakkatehdas toimi Pietarsaaressa vuosina 1762–1998.

Se, että Pietarsaaressa valmistetaan nikotiinituotteita, joita saa laillisesti myydä ja käyttää, on Hakosaaren mukaan parempi vaihtoehto kuin se, että Suomessa käytettäisiin esimerkiksi Ruotsista salakuljetettua nuuskaa.

– Eihän se terveellistä ole ja on ristiriidassa virallisten tavoitteiden kanssa, mutta jos se korvaa tupakkatuotteita, niin ei ainakaan muille aiheudu passiivisen tupakoinnin haittoja. Kun kyseessä on laillinen toiminta, niin eipä kaupungin mielipiteellä loppujen lopuksi ole paljoakaan merkitystä, Hakosalo toteaa.

Enimmillään Strengberg työllisti 1600 henkilöä.

Tupakasta nikotiinia sisältävään itsehoitolääkkeeseen

Suomessa tupakkatuotteiden valmistus loppui 2000-luvun alussa, kun Amer-Tupakka, Rettig ja Strengberg lopettivat tuotantonsa tai toiminta siirtyi ulkomaille.

Suomi on ollut edelläkävijä tupakoinnin rajoittamisessa jo vuosikymmenien ajan. Tupakkalaki säädettiin vuonna 1977 ja tupakkatuotteiden mainonta kiellettiin seuraavana vuonna.

Vuonna 2012 tupakkatuotteet piilotettiin kauppojen kassoilta.

EU kielsi nuuskan myynnin vuonna 1992, Manner-Suomessa myynti käytännössä loppui 1995. Nikotiinikorvaustuotteiden myynti vapautui kauppoihin vuonna 2005, jonka jälkeen myynti itsehoitolääkkeenä kasvoi jopa tulehduskipulääkemyyntiä suuremmaksi.

Nuuskan käyttö ei Suomessa ole ollut laitonta, siksi laiton maahantuonti Ruotsista on kukoistanut, kunnes Fimea kumosi huhtikuussa yli neljä milligrammaa sisältävien tuotteiden luokituksen lääkkeeksi.

Nyt nikotiinituotteiden myynti on kasvanut räjähdysmäisesti, ja kohderyhmänä ovat etenkin nuoret.

Liian nopeaa toimintaa

Mervi Haran mielestä Suomessa on edetty liian nopeasti nikotiinituotteiden myyntiin vapauttamisen kanssa.

– Minusta on lyhytnäköisesti ajateltua, että tuodaan uusi nikotiinituote markkinoille, kun se ei ole kuitenkaan haitaton tuote eikä mikään terveystuote. On hyvä jos nuuskan käyttö vähenee, mutta kahdesta terveydelle haitallisesta tuotteesta en osaa sanoa kumpi olisi parempi.

Hara huomauttaa että vielä ei ole kunnon tilastoja siitä, miten uusi linjaus vaikuttaa nikotiinituotteiden käyttöön.

Jossain vaiheessa savuton Suomi -verkostosta otetaan virallisesti kantaa valmistukseen Suomessa.

– Täytyy vain nyt seurata tilannetta ihan rauhassa, mihin tämä etenee. Tietenkään emme haluaisi antaa ilmaista markkinointia sille, että Suomessa valmistetaan näitä ”made in Finland” -tuotteita, Hara toteaa.

