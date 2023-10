Yle selvitti: Helsingin kaupunki korottaa vuokria ja vastikkeita paljon enemmän kuin muut pääkaupunkiseudulla

Paljonko vuokrat ja vastikkeet nousevat? Yle kysyi tätä pääkaupunkiseudulla toimivilta kohtuuhintaista asumista tarjoavilta vuokranantajilta ja asumisoikeusyhtiöiltä.

Selvisi, että Helsingin kaupungin omistamissa asunnoissa vuokrat ja vastikkeet nousevat huomattavasti enemmän kuin muissa omakustanteisissa kohteissa.

Viime aikoina on uutisoitu Helsingin kaupungin omistamien vuokra- ja asumisoikeusyhtiöiden poikkeuksellisen korkeista vuokrien ja vastikkeiden korotuksista.

Hekan korotukset moninkertaiset muihin verrattuna

Helsingin kaupungin asunnot eli Heka korottaa vuokria ensi vuoden alussa keskimäärin 12 prosenttia.

Espoon kaupungin vuokra-asunnot puolestaan korottaa vuokria 4,9 prosenttia. Vantaan kaupungin vuokra-asuntojen vuokrankorotuksista päätetään vasta joulukuussa, koska ne tulevat voimaan vasta maaliskuussa.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas aikoo korottaa vuokriaan 3,3 prosenttia, ja Y-säätiö omistamiensa Y-Kotien ja M2-kotien vuokria keskimäärin 4,8 ja 6 prosenttia.

Kuluvan vuoden korotukset ovat kaikilla olleet alle 5 prosenttia.

Helsingin vuokra-asunnoissa vuokrat nousevat eniten Helsingin kaupungin asunnot (Heka): noin 54 000 asuntoa, vuokra nousee 12 prosenttia, ensi vuonna keskivuokra on 14,11 euroa neliöltä kuukaudessa. Espoon Asunnot: noin 16 800 asuntoa, vuokra nousee keskimäärin 4,9 prosenttia, ensi vuonna keskivuokra on 13,97 €/m²/kk. VAV Asunnot: noin 9 800 asuntoa, keskivuokra tällä hetkellä on 12,28 €/m²/kk. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas): noin 10 700 asuntoa, vuokra noussee keskimäärin 3,3 prosenttia, keskivuokra on nyt 14,51 €/m²/kk. Y-säätiö: noin 19 000 asuntoa koko maassa, pääkaupunkiseudulla noin 6 000 asuntoa, vuokra noussee M2-kodeissa keskimäärin 6 prosenttia, Y-Kodeissa prosenttia 4,8, keskivuokra ensi vuonna 14,78 €/m²/kk.

Helsingin Haso-kodeissa vastike nousee eniten Helsingin asumisoikeusasunnot (Haso): 6 500 asuntoa Helsingissä, vastike noussee 12 prosenttia, jolloin keskivastike 12,98 neliöltä kuukaudessa Asuntosäätiö: 17 000 asuntoa koko maassa, vastike nousee keskimäärin 7,9 prosenttia, jolloin vastike on 13,75 €/m²/kk. TA-Asumisoikeus: 16 000 asuntoa koko maassa, vastike nousee keskimäärin 8,8 prosenttia, jolloin vastike on 13,22 €/m²/kk. Avain Asumisoikeus: 8 500 asuntoa koko maassa, vastike nousee keskimäärin 8,4 prosenttia, jolloin vastike on 13,27 €/m²/kk.

Osa vuokranantajista haluaa estää liian korkeita vuokria

Vuokranantajien mukaan korotusten syitä ovat korkojen nousu, inflaation aiheuttama yleisen hintatason nousu, sekä lämmitys-, rakennus- ja korjauskustannusten nousu.

Omakustannusperiaatteella toimivien vuokranantajien on katettava kustannusten nousu vuokratuloilla.

Osa vuokranantajista kertoo kuitenkin varautuneensa siihen, etteivät vuokrat kohoaisi liian korkeiksi.

Esimerkiksi opiskelijoille asuntoja vuokraavalta Hoasilta kerrotaan, että todellinen vuokrankorotustarve olisi suunniteltua 3,3 prosenttia huomattavasti korkeampi.

– Tinkimistä on tehty eniten korjauksista ja niihin varautumisessa. Pitkällä tähtäimellä ratkaisu ei ole hyvä, mutta lyhyellä aikavälillä tarpeellinen. Olemme pyrkineet huomioimaan opiskelijoiden kokonaistilanteen, kertoo toimitusjohtaja Matti Tarhio Hoasilta.

Y-säätiöstä arvellaan, että korkojen suojaus on hillinnyt vuokrankorotustarvetta.

– Korkojen suojaus on yksi syy siihen, että vuokrankorotus on alhaisempi kuin Hekalla, Y-säätiön talousjohtaja Kari Komu kertoo.

Hekan vuokria nostavat eniten markkinakorkoiset lainat

Lainojen määrä riippuu siitä, millaista rakennuskantaa vuokranantajilla on. Koron määrä riippuu siitä, miten paljon ja millaista lainaa niillä on.

Jos vuokranantaja on ottanut paljon esimerkiksi rakentamiseen ja korjauksiin lyhytaikaista, vaihtuviin euribor-korkoihin sidottua lainaa, korkoja ei viime vuosina ole tarvinnut juuri maksaa. Korkojen noustua nopeasti vuokralaiset joutuvat maksamaan myös enemmän vuokraa.

Näin on esimerkiksi Helsingissä, koska Hekan yli kolmen miljardin euron lainoista peräti kolme neljäsosaa on sidottu euriboriin tai muuhun vaihtuvaan korkoon. Kymmenen prosenttia Hekan koroista on sidottu kiinteään korkoon ja noin 15 prosenttia on aravalainaa.

Vantaalla ja Hoasilla vain puolet lainoista on sidottu euriboriin. Espoon Asuntojen noin 900 miljoonan lainasta kiinteäkorkoisia lainoja on noin 70 prosenttia.

Y-säätiön miljardilainasta 70 prosenttia on sidottu euriboreihin, loput pitkäaikaiseen lainaan.

Korkosuojaukset pienentävät vuokraa

Valtio maksaa ara-asuntojen rakentamista varten otettuihin lainoihin korkotukea, jonka määrä pienenee vuosittain.

Esimerkiksi Hekalta ja Espoon Asunnoista kerrotaan, että korkotuki on vaikuttanut viime vuoden lopusta asti korkoja ja siten vuokria alentavasti. Näillä yhtiöillä ei juurikaan ole erillisiä korkosuojauksia lainoissaan, toisin kuin esimerkiksi Vantaan Asunnoilla.

– Korkosuojauksia on jonkin verran. Vaikutukset ovat olleet ennen tätä vuotta vuokria nostavia, tänä ja ensi vuonna vuokria laskevia, kertoo vt. toimitusjohtaja Lasse Käck VAV-konsernista.

Mia Halttunen kertoi aiemmin syksyllä, miltä tuntuu maksaa omassa vuokrassaan kaupungin vuokranantaja Hekan ottamien kohonneita lainakustannuksia.

Maanvuokrat nostavat vuokria, Vantaalla asunnot omalla tontilla

Jos talot seisovat vuokramaalla, maanvuokrakustannukset voivat olla isoja.

Hekalta kerrotaan, että ensi vuoden maanvuokrakustannuksiin uppoaa noin 50 miljoonaa euroa.

Espoo maksoi viime vuonna kolme miljoonaa tonttivuokria. Hoas maksaa tänä vuonna 6,5 miljoonaa, ja pitää sitä merkittävänä kulueränä. Hoasilta kerrotaan, että maanvuokrakustannukset nousevat ensi vuonna.

Vantaalla on toisin: kaupungin vuokrayhtiö säästää maanvuokrissa, sillä kaikki sen valmiit kiinteistöt sijaitsevat omilla tonteillaan, eli myöskään asukkaiden ei tarvitse maksaa tonttivuokria vuokrissaan.

