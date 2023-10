Raiskauksesta tuomittu JYP-pelaaja pelasi kolmessa ottelussa, vaikka oikeudenkäynti oli kesken – seura päättää jatkosta lähipäivinä

Kuva: All Over Press

Kuluva kausi on ollut Severi Lahtisen neljäs JYPin paidassa. Lahtinen aloitti SM-liigassa kaudella 2016–2017, ja hänelle on kertynyt 235 runkosarjan ottelua.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi JYPin Severi Lahtisen eilen kahden vuoden vankeuteen raiskauksesta. Lahtinen on kiistänyt syyllisyytensä ja aikoo valittaa tuomiosta huovioikeuteen. Tuomio ei näin ole vielä lainvoimainen.

JYP tiedotti eilen siirtävänsä Lahtisen toistaiseksi sivuun toiminnastaan. Pelaajan palkanmaksu kuitenkin jatkuu.

Toimitusjohtaja Risto Korpela kertoo saaneensa tiedon raiskausepäilystä toissa perjantaina, kun asian oikeuskäsittely tuli julkisuuteen. Lahtinen päätettiin tuolloin pitää päivän ottelusta sivussa, mutta hänet palautettiin myöhemmin pelaavaan kokoonpanoon.

Seura ei tiennyt toisesta tuomiosta

Eilen julki tulleen raiskaustuomion yhteydessä seuralle selvisi, että Lahtinen on tuomittu aiemmin keväällä ehdolliseen vankeuteen toisesta teosta. Keskisuomalaisen mukaan tuomio on annettu törkeästä rattijuopumuksesta.

Myös tämä tuomio vaikuttaa Korpelan mukaan pohdintaan, jota JYP käy pelaajan tulevaisuudesta. Hän ei kuitenkaan halua spekuloida jatkotoimia julkisuudessa.

– Hyvin poikkeuksellinen ja valitettava asia tämä on.

Yle kertoi eilen, että pelaajayhdistyksen mukaan vielä vailla lainvoimaa oleva käräjäoikeuden tuomio ei anna seuralle yksipuolista oikeutta pelaajan irtisanomiseen.

Sai pelata oikeuskäsittelyn aikana

Lahtinen oli sivussa asian oikeuskäsittelyä seuranneen päivän ottelusta, mutta sai pelata kolmessa ottelussa ennen eilen annettua tuomiota. Toimitusjohtaja sanoo, että seura kävi asiasta keskustelua pelaajan kanssa.

– Meidän tehtävämme ei ole mennä oikeuslaitoksen yläpuolelle. Kun asiasta keskusteltiin pelaajan kanssa, oli taustalla puhtaasti syyttömyysolettama, Korpela kertoo.

Avaa kuvien katselu JYPin toimitusjohtaja Risto Korpela. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Hän ei halua kommentoida tilanteen JYPille aiheuttamaa mainehaittaa. JYP ei myöskään ota kantaa aiheesta sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun.

– Täytyy muistaa, että kyseessä on vapaa-ajalla tapahtunut asia. On vaikea yhdistää JYPiä ja tätä tapahtumaa. Tämä on henkilökohtainen, voiko tragediaksi sanoa, käytetään mitä nimikettä tahansa, vapaa-ajalla tapahtunut oma asia, Korpela sanoo.

Hänen mukaansa pelaajasopimuksia solmittaessa ei erikseen käydä läpi esimerkiksi pelaajan rikosrekisteriä.

– Luotetaan pelaajan sanaan. Nämä teot ovat toki myös tapahtuneet sen jälkeen, kun sopimukset on tehty, Korpela sanoo.