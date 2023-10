Vita Poberezhets, 23, tekee kurpitsoista taidetta ja kaipaa Kiovaan: ”Tämä antaa minulle onnellisia hetkiä vaikean sotatilanteen keskellä”

Perinteisesti irvistävät tai taidokkaasti ja pikkutarkasti koristellut kurpitsalyhdyt hohtavat jälleen oranssia valoaan pimeneviin iltoihin Salossa.

Halikon keskustassa on kuudetta kertaa käynnissä kurpitsojen ympärille syntynyt tapahtuma. Viime vuosina yleisö on rynnännyt ihailemaan puutarhayrittäjä Esa Rannikon ja hänen työntekijöidensä kurpitsapuistoa.

Työntekijät ovat innostuneet kaivertamaan kurpitsalyhdyistä taideteoksia.

Ukrainalainen Vita Poberezhets on mukana toista kertaa. Tällä kertaa hänen noin neljän kuukauden työrupeamansa Rannikon tilalla päättyy sadonkorjuujuhlaan.

– Ilmapommitukset vain kiihtyivät, kun olin alkukesästä kotona. Samaa kertovat myös läheiset, joiden kanssa olen puhunut puhelimessa. Perheeni odottaa jo minua. Rakastan maatani ja perhettäni, minun täytyy lähteä, kertoo Poberezhets.

Avaa kuvien katselu Tämän vuoden suosikkeja varsinkin some-postauksissa on ollut tämä upea kuvio. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ukrainalaiset kuviot kurpitsoissa

Jo viime syksyn kurpitsaviikoilla ukrainalaisten tekemät kurpitsat kiinnittivät huomiota. Ukrainalaiset työntekijät ovat niin innostuneita tekemään kurpitsoista taidetta, että he ovat kysyneet jo hyvissä ajoin ennakkoon, että tapahtuma järjestetään jälleen.

Viime viikolla työntekijät kaiversivat innolla kurpitsoja tapahtumaa varten. Kurpitsalyhtyjä tarvitaan jopa 10 000.

Monet työntekijöistä veistävät kurpitsoihin iloisia tai surullisia kasvoja, mutta Vita Poberezhets tekee vaativimpia töitä. Hän etsii niihin ideoita internetistä.

– Taide on tärkeää minulle. Etsin ideoita, mutta jos ei mitään löydy, luon kuvion omasta päästäni. Tämä antaa minulle onnellisia hetkiä vaikean sotatilanteen keskellä.

Avaa kuvien katselu Yrittäjä Esa Rannikko ihailee kurpitsojen koristelua. Kausityöntekijät varmistivat jo ajoissa, että tapahtuma järjestetään varmasti jälleen. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kurpitsojen suosio jaksaa yllättää

Lokakuussa 2022 kurpitsoja saavuttiin katsomaan niin suurella joukolla, että Turun suunnasta Halikkoon kulkeva moottoritien ramppi tukkeutui. Tänä vuonna liikennejärjestelyihin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Valtaosa Salon kaupungin antamasta 15 000 euron avustuksesta käytetään liikenteenohjaukseen.

Yrittäjä Esa Rannikko kiittelee, että monet muutkin tahot ja yritykset ovat lähteneet mukaan kurpitsahuumaan. Kaikkein ruuhkaisimpina aikoina alueelle järjestetään bussikuljetuksia pysäköintialueilta.

Kun vilkkaimpina päivinä kävijöitä voi olla 30 000, tapahtuman kokonaiskävijämääräksi odotetaan yli 200 000 ihmistä.

Avaa kuvien katselu Aluetta on laajennettu ja uudistettu. Luurangot hätkähdyttävät. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kyseessä on valtakunnallinen some–ilmiö eli kuvat kurpitsoista ovat houkutelleet Saloon väkeä Pohjois–Suomesta saakka syyslomaviikkojen aikaan.

– Sadonkorjuuta on juhlittu historian aikana jollakin tavalla. Itse kurpitsa on aika kuvauksellinen ja kiehtova. Kurpitsa on iloinen asia, se saa ihmiset hymyilemään, ja toivotaan, että näin jatkossakin. Tarvitsemme hyvän olon fiiliksiä pimeneviin iltoihin, pohtii Rannikko.

