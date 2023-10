Kaasuputken lähellä vieraili useita aluksia vauriohetken tienoilla – kyse voi olla myös Venäjän kaksoisharhautuksesta

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioitumisen syyt ovat epäselviä.

Keskusrikospoliisi tutkii tapahtunutta tällä hetkellä epäiltynä törkeänä tuhotyönä. KRP on kertonut, että epäily perustuu putkissa havaittuihin vaurioihin, jotka eivät ole voineet syntyä vahingossa.

– Tässä vaiheessa voin todeta, että merenpohjassa on havaittavissa ulkoisia jälkiä, kertoi KRP:n päällikkö Robin Lardot keskiviikkona illalla.

Suomen valtionjohto on pidättäytynyt puhumasta suoraan sabotaasista. Mediassa taas on spekuloitu vahvasti Venäjän osuudesta, mutta itänaapurin rooli putkirikkoon on yhä avoinna.

Tekijän lisäksi on epäselvää, millä tavalla Balticconnector-putki vaurioitui.

Putken lähettyvillä liikkui vaurion syntymisen aikaan viisi alusta, jotka tavalla tai toisella näyttivät pysyttelevän alueella. Yksi näistä on venäläinen alus, loput seilaavat muiden maiden lippujen alla. KRP ilmoitti keskiviikkona käyvänsä läpi, millaista meriliikennettä alueella on ollut.

Venäjän valtio voi halutessaan käyttää harmittoman näköistä siviilialusta tuhotyön välineenä. Toisaalta laivojen paikallaanolo voi liittyä myös siihen, että oli kova myrsky.

On myös täysin mahdollista että, mikäli kyseessä on Venäjän tekemä sabotaasioperaatio, siihen liittyy salaamisen lisäksi harhauttamista tai kaksoisharhauttamista.

Esimerkiksi huomiota herättävästi liikkunut alus tai alueelta havaittu ääni saattaakin olla osa harhautusoperaatiota.

Kaksoisharhautus taas lähtee periaatteesta, jonka mukaan asia tehdään niin häikäilemättömän suoraviivaisesti, ettei sitä tajuta epäillä. Silloin esimerkiksi operaatiota suorittava alus voisi liikkua alueella korostetun näkyvästi, jotta sen toimintaa ei osattaisi yhdistää sabotaasiin.

Yle esittelee kolme teoriaa kaasuputken vaurioista.

Avaa kuvien katselu Normaalisti Suomenlahdella liikkuu todella paljon laivaliikennettä, ja valtaosa aluksista ylittää kaasuputken. Kuva: Kartta: MarineTraffic, grafiikka: Asmo Raimoaho / Yle

Ankkuriteoria

Teoria: Suuri laiva veti ankkuria tai vastaava suurta esinettä perässään ja iski sillä kaasuputkeen.

Toistaiseksi yksi putkivaurion pääteorioista on ankkuriteoria.

Viron merivoimien komentaja Jüri Saska luonnehti Viron yleisradiolle näkemiään kuvia vaurioista. Saskan mukaan kaasuputken betoninen suojakuori on rikki tai repeytynyt irti, kaasuputki on siirtynyt pois paikoiltaan ja vauriot ovat toispuoleisia.

Hänen mielestään vaikuttaa siltä, että putkea on revitty vain yhdeltä puolelta. Hän vertasi tilannetta siihen, kun kasteluletku jää kiinni jalkaan ja raahautuu jalan mukana.

Tällaiseen vaurioon sopisi teoriassa suuren laivan ankkuri, jota on vedetty pitkin pohjaa. Pohjaa viistäessään se on voinut iskeytyä kovalla voimalla putkeen ja raahata sitä mukanaan.

Norjalainen tutkimuslaitos Norsar kertoi keskiviikkona Ylelle, että sen havaitsema ääni voisi periaatteessa olla aiheutunut ankkurin aiheuttamasta iskusta ja kaasun purkautumisesta. Tämä on kuitenkin toistaiseksi silkkaa spekulaatiota.

Jos laiva yrittäisi tarkoituksella tuhota kaapelin ankkurimenetelmällä, sen ei tarvitsisi oleskella alueella pitkään tai pyöriä paikoillaan. Oletettavasti laivan vauhti kuitenkin hidastuisi ainakin hetkellisesti osuman jälkeen ja ankkurin irrottamisen ajaksi.

Mikäli ankkuri olisi aiheuttanut vaurion, kyseessä voisi olla joko tahallinen tai tahaton teko. Putken vaurio on voitu tehdä mekaanisesti myös jollakin muulla isolla esineellä kuin ankkurilla.

Räjähdysteoria

Teoria: Sukeltajat kävivät asentamassa putkeen tai sen lähelle räjähteitä.

Kaasuputkea on voitu vahingoittaa myös räjähteillä. Tämänhetkisen tiedon valossa räjäyttäminen ei kuitenkaan vaikuta kovin todennäköiseltä.

Viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että putken vaurion on aiheuttanut ennemminkin mekaaninen voima kuin räjähdys.

Suomen seismologian instituutti ja Viron geologian tutkimuskeskus eivät ole kertoneet räjähdykseen viittaavista havainnoista. Myöskään norjalaisen Norsar-tutkimuslaitoksen havainnoima ääni ei vaikuta tarpeeksi voimakkaalta tukemaan räjäyttäymisteoriaa.

Lisäksi Viron merivoimien komentajan Jüri Saskan havainnot vauriopaikalta otetuista kuvista eivät tue räjäyttämistä.

Jos putki on kuitenkin räjäytetty, räjähteitä olisi voitu asentaa merenpohjassa kulkevaan kaasuputkeen tehtävään koulutettujen erikoisjoukkojen avulla. Sukeltajat ja räjähteet voitaisiin kuljettaa paikalle joko pinta-aluksella tai pienoissukellusveneen avulla.

Venäjän laivastolla on käytössään osaamista ja kalustoa vedenalaisen operaation suorittamiseen. Rannikkovaltioiden merivalvonnan ja vedenalaisen kuuntelun vuoksi huomaamaton toimiminen olisi kuitenkin haastavaa, vaikka katvealueet tarkkailussa ovatkin mahdollisia.

Onnettomuusteoria

Teoria: Kaikessa olikin kyse vahingosta. Tämä on epätodennäköisin teoria.

On myös mahdollista, että kaasuputki vaurioitui onnettomuuden seurauksena. Silloin paikalla ollut alus olisi vahingoittanut tahattomasti putkea.

Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö ei täysin poissulkenut eilen tiistaina julkaisemassaan tiedotteessa vahingon mahdollisuutta viittamalla yleisesti, että kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vauriot ovat todennäköisesti seurausta ”ulkopuolisesta toiminnasta”.

Toisaalta juuri tietoliikennekaapelin vaurioituminen samoihin aikoihin kauempana Viron talousvesillä tekee onnettomuusteorista epätodennäköisen.

Merenkulun ammattilaisten mukaan mahdollinen onnettomuusskenaario syntyisi, jos kova tuuli siirtäisi paikalleen ankkuroitua alusta. Myrskyoloissa esimerkiksi tankkerin perässä laahautuva ankkuri voisi saada merenpohjassa aikaan huomattavia vaurioita.

On kuitenkin epätodennäköisenä, että alueella operoiva alus ei tietäisi kaasuputken sijaintia tai ei huomaisi ankkurin laahaamista.

Lisäksi jos putken vaurioituminen tapahtui ankkuria raahaamalla, sen tahallisuutta voi olla vaikea todistaa. Kaiken kaikkiaan onnettomuusspekuloinnit hyödyttävät mahdollista sabotaasin tekijää, sillä vaihtoehtoiset tulkinnat tapahtuneesta hämärtävät kokonaiskuvaa.

