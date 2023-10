TE-toimistosta tarjottiin rekrykoulutuksen kautta provisiopalkkaista työtä – ”Ensimmäinen ajatus oli, että apua”, kertoo työnhakija

TE-toimiston mukaan jonkinlaista pohjapalkkaa on oltava, jotta rekrykoulutus on oikea tapa toimia. Vastaavien koulutusten tarkoituksena on työllistyminen kokopäiväiseen työhön.

Avaa kuvien katselu Reine Palmqvist yllättyi TE-toimiston rekrykoulutuksesta, josta työllistyy provisiopalkkaiseen työhön. Kuva: Jari Kovalainen / Yle