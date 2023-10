Suosittu laulaja tukee raiskaustuomion saanutta liigapelaajaa – keikkajärjestäjät peruvat esityksiä

Poju on vakioartisti kiekkojuhlissa. Hän esiintyi viime vuonna miesten jääkiekon MM-kultajuhlissa Tampereella.

Poika (Saunoo) -hitistä tunnettu Poju on tukenut julkisesti JYPin jääkiekkoilija Severi Lahtista. Keikan perunut Hotelli Kaustinen kertoo Pojun kommenttien olleen hotellin etiikan vastaisia.

Liigajoukkue JYPin jääkiekkolija Severi Lahtisen saama raiskaustuomio on herättänyt keskustelua myös sosiaalisessa mediassa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Lahtisen eilen tiistaina kahden vuoden vankeuteen raiskauksesta. Lahtinen on kiistänyt syyllisyytensä ja aikoo valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Tuomio ei siis ole vielä lainvoimainen.

Lahtinen on vakuuttanut syyttömyyttään omalla Instagram-tilillään.

Hän on saanut julkista tukea myös jyväskyläläislähtöiseltä muusikko Pojulta eli Pasi Heinoselta. Heinonen esimerkiksi julkaisi eilen Instagramissa päivityksen, jossa hän kyseenalaisti Lahtisen saamaa tuomiota sekä kommentoi rikoksen uhria alatyylisesti.

Poju tunnetaan vuoden 2011 kappaleestaan Poika (Saunoo), joka soi usein kiekkojuhlissa.

Heinonen kertoo Ylelle uskovansa Lahtisen syyttömyyteen ja hänen Instagramissa kertomaansa näkemykseen.

– Tiedän hänet kiekkoilijana ja kaverina. Haluan puolustaa kaveria viimeiseen asti ennen kuin totuus paljastuu. Haluan, että tämä naishenkilö astuu esiin ja kertoo oman tarinansa, Heinonen sanoo.

Hän täsmentää, ettei ollut tapahtumissa paikalla eikä tiedä vastapuolen henkilöllisyyttä.

Vaikka käräjäoikeus on jo todennut Lahtisen syylliseksi raiskaukseen, Heinonen sanoo tapauksen olevan vielä kesken. Hän sanoo, ettei hyväksy raiskausta eikä hyväksy Lahtisen toimintaa, jos hänet todetaan syylliseksi.

– Toivottavasti hän on syytön. Jos on syyllinen, sen jälkeen käännän kelkkani.

Ainakin kaksi keikkaa peruttu

Heinosen tuen ilmauksesta on seurannut se, että Hotelli Kaustinen on perunut Pojun keikan ensi viikon lauantailta. Heinonen kertoo, että myös ensi kesältä on tullut toinen peruutus.

– En itse tehnyt mitään väärää, puolustin kaveria, Heinonen sanoo.

Keskipohjanmaalainen hotelli perustelee sosiaalisessa mediassa, etteivät Pojun lausunnot ja kommentit ole yrityksen arvojen mukaisia eikä yritys halua tukea tällaista toimintaa tai kommentointia.

Hotelli Kaustisen omistavan Kaustisen Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Elina Verronen sanoo Ylelle, ettei hotelli ota kantaa oikeuden päätöksiin. Keikan perumisen syynä olivat Pojun eli Pasi Heinosen kommentit ja niiden tyyli.

– Kyllähän se on hotellin etiikan vastaista. Meille on tullut myös aika paljon palautetta siitä, että hän on tulossa keikalle. Julkisuuden henkilön pitäisi ymmärtää, että ei tuommoisia voi päästää suustaan, Verronen kertoo.

Pojun Kaustisen-keikan perumisesta kertoi aiemmin Iltalehti.