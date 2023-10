Suomenlahdella seilaa rapistuvien öljytankkereiden ”varjolaivasto” – Näin Venäjä oppi kiertämään pakotteita

Öljyn hintakatto on leikannut Venäjän vientituloja runsaasti, mutta viime kuukausina Venäjä on onnistunut kiertämään kattoa suuressa osassa öljykuljetuksiaan mm. kasvattamalla tankkerilaivastoaan.

Venäjää vastaan asetettujen talouspakotteiden hitautta on tuskailtu lännessä siitä lähtien, kun Venäjä teki suurhyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Viime joulukuussa asetettu venäläisöljyn hintakatto on yksi poikkeuksista: se alensi välittömästi venäläisen öljyn hintaa. Tarkemmin sanottuna hintakatto painoi venäläisen öljyn hintaa jo ennen katon voimaantuloa, koska päätöstä oli osattu odottaa markkinoilla pitkään.

Kiovan kauppakorkeakoulun arvion mukaan hintakatto ja muut venäläiseen öljyyn kohdistuvat rajoitukset ovat leikanneet Venäjän tuloja helmikuun hyökkäyksen jälkeen jo lähes sadalla miljardilla eurolla.

Nyt hintakaton teho on hiipunut pahasti.

Venäjä onnistuu väistämään hintakattoa suuressa osassa öljyvientiään. Brittilehti Financial Timesin tutkimien rahtitilastojen perusteella Venäjä myi elokuussa miltei kolme neljästä öljytynnyristä hinnalla, joka ylitti hintakaton.

Venäjä oppi kiertämään hintakattoa

Ennen sotaa venäläisöljyä kuljettivat pääosin läntiset tankkerit ja niistä valtaosan vakuuttivat läntiset vakuutusyhtiöt.

Näiden välikäsien kautta venäläisöljyn hintakatto vaikuttaa. Se kieltää varustamoja, vakuutusyhtiöitä ja rahoittajia osallistumasta venäläisen öljyn kuljettamiseen, jos sen hinta on yli katon eli 60 dollaria. Ilman vakuutusta laivoja ei päästetä esimerkiksi satamiin tai kanaviin.

Vielä keväällä järjestely painoi venäläisöljyn eli Uralsin hintaa selvästi, mutta loppukesästä lähtien Urals on noussut selvästi hintakattoa kalliimmaksi.

Venäjä onnistuu sivuuttamaan lännen välikädet – ja näin ollen hintakaton, sanoo vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankista.

– Venäjä ja venäläiset toimijat ovat onnistuneet haalimaan omistukseensa suuren määrän öljytankkereita. Niille tarjotaan mitä ilmeisimmin venäläisiä vakuutuksia.

Toiseksi venäläisen öljyn kauppa on hajautunut ja siirtynyt osin uusille pienille tuntemattomille yhtiöille. Ne saattavat rikkoa hintakattoa tietoisesti tai ainakin ”operoida harmaalla alueella”.

– Mukaan mahtuu varmasti hyvin värikkäitä yrityksiä, jotka eivät välttämättä piittaa mainehaitoista, Solanko toteaa.

Venäjä myös huijaa viranomaisia esimerkiksi antamalla väärennettyjä paikannustietoja ja siirtämällä öljyä merellä tankkerista toiseen.

Venäjä väistää hintakaton, mutta sen öljy on silti alennuksessa

Kuinka paljon Venäjä hyötyy hintakaton kiertämisestä?

Varmoja vastauksia ei ole. Solanko toteaa, että asiaa voi kuitenkin arvioida Venäjän vientimäärien kautta. Päivässä Venäjä vie öljyä noin seitsemän ja puoli miljoonaa tynnyriä. Hinta ylittää 60 dollarin katon ainakin kymmenellä dollarilla.

– Jos hinta on kymmenen dollaria korkeampi, se tarkoittaa, että päivässä niin sanotusti ylimääräisiä myyntituloja tulee 75 miljoonaa dollaria.

– Kuukaudessa se on runsaat kaksi miljardia dollaria.

Solanko korostaa, että kokonaan hintakaton vaikutus ei suinkaan ole lakannut. Venäjä joutuu yhä myymään öljynsä noin 15 dollaria Pohjanmeren Brent-öljyä halvemmalla – vaikka ennen sotaa hinnat olivat lähes tasoissa.

– Vaikka Venäjä myy nyt raakaöljyä hintakattoa korkeammalla, hinta on selvästi matalampi kuin viitehinta. Se on osoitus siitä, että järjestelmä kuitenkin toimii.

Hintaero Pohjanmeren öljyyn on silti kaventunut, minkä alla oleva graafi osoittaa.

Suomenlahdella seilaa suuri ”varjolaivasto”

Venäläisiä öljylasteja kuljettavia öljytankkereita on nyt ainakin 1 000, joidenkin arvioiden mukaan jopa lähes 2 000.

Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen kertoo, että maailmalla niistä puhutaan ”harmaana” tai jopa ”pimeänä” laivastona. Nimet tulevat siitä, että tankkereista ja niiden niiden kunnosta ei tiedetä juuri mitään.

– Puhutaan me nyt sitten suomeksi vaikka varjolaivastosta.

Vaikka informaatiota on vähän, se tiedetään, että noin puolet tankkereista on yli 20 vuotta vanhoja. Tankkerissa 20 vuotta on ikä, jossa laivan seuraava osoite on useimmiten romuttamo.

Venäjän varjolaivoja seilaa runsaasti myös Suomen lähivesillä, koska kaksi Venäjän tärkeimpiin kuuluvista öljysatamista sijaitsee Suomenlahden pohjukassa.

Nostaako vanha kalusto onnettomuusriskiä?

– Tietenkin vanhemmassa kalustossa on enemmän riskejä. Jopa runko voi pahimmillaan pettää, mutta useammin ongelmia tulee ohjausjärjestelmiin tai koneistukseen, ja silloin alus voi ajautua matalikolle, Tapaninen vastaa.

Tapaninen kuitenkin painottaa, että liikaan huoleen ei ole syytä. Merenkulun turvallisuus on jatkuvasti kohentunut, ja öljyonnettomuudet ovat käyneet hyvin harvinaisiksi.

Itämerellä turvallisuutta parantaa myös hyvin toimiva valvonta. Meriliikenteen ohjauskeskus estää vuosittain useita karilleajoja seuraamalla Itämerellä seilaavien alusten reittejä.

Enemmän huolta Tapaninen kantaa Jäämeren läpi kulkevasta Koillisväylästä, jossa kulki hiljattain jäävahvistamaton venäläistankkeri.

– Se on hirveän huolestuttavaa, että siellä on kalustoa, minkä ei missään nimessä pitäisi olla siellä.

Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen kertoo, että Venäjä on kuljettanut öljyä Koillisväylää pitkin tankkereilla, joita ei ole tarkoitettu jäisiin olosuhteisiin.

Yhdysvallat lupaa kiristyksiä hintakattoon

Yhdysvaltain ulkoministeri Janet Yellen kertoo, että Yhdysvallat valmistelee kiristyksiä öljyn hintakattoon.

Suomen Pankin Laura Solanko arvioi, että hintakattoa voitaisiin tehostaa ainakin lisäämällä valvontaa ja koventamalla sanktioita hintakaton rikkomisesta. Nykyisellään sanktiot ovat kevyitä.

Ensimmäiset sanktiot hintakaton kiertämisestä annettiin vasta viime viikolla. Yhdysvallat langetti ne turkkilaiselle ja arabiemiiriläiselle varustamolle.

Solanko uskoo, että tapaukset voivat tehostaa hintakaton pelotevaikutusta.

– Aivan varmasti se vaikuttaa ainakin osaan toimijoista ja pakottaa punnitsemaan, mikä on riskin ja hyödyn suhde hintakaton rikkomisessa.

