Tämä data aiheutti suomalaisille ”pienen imagotappion” – kaasuputken rikkoutuminen näkyy sinisissä käppyröissä läpi Suomen

Toisin kuin maallikko saattaisi kuvitella, tilat näyttävät aivan tavalliselta toimistolta.

Loisteputkilamput valaisevat näyttöpäätteitä. Siellä täällä on muutama huonekasvi.

Olemme Helsingin yliopiston seismologian instituutilla Kumpulan kampuksella. Paikan päällä on seismologi Jari Kortström, jonka puhelin on soinut tänään keskiviikkona kiivaasti.

Hänen työpaikkansa tuntuu juuri nyt olevan median suosikkivierailukohde. Nytkin paikalla on myös muita tiedotusvälineitä.

Syy on se, että Kortströmin hallussa on kaasuputkituhon aiheuttama maan värähtelyn data Suomen seismologisilta mittausasemilta. Ne havaitsivat Balticconnector-kaasuputkivuotoon liittyvän ”vavahduksen” ennen ihmisiä.

Kortström esittelee näyttöpäätettään, jolla vilisee solkenaan sinisiä käppyröitä.

– Siinä on tosiaan rekisteröintiä monelta eri Suomen seismologia-asemalta. Näitä rekisteröintejä on käyty läpi muutama päivä, ja niiden perusteella Suomenlahdelle on paikannettu seismologinen tapaus, Kortström sanoo.

Avaa kuvien katselu Tältä kaasuputkivuoto näyttää seismologi Jari Kortströmin tietokoneen ruudulla. Kuva: Matti Myller

Tärähdys läpäisi Suomen Kortströmin mukaan ikään kuin viistosti. Se kulki maankuorta pitkin kuuden kilometrin sekuntivauhtia, jolloin esimerkiksi Uudenmaan mittausasemat rekisteröivät signaalin ennen Pohjois-Suomea.

Norjalaisten nopeus syö imagoa

Itämeren pohjassa tapahtuneelle tärähdykselle mitattiin seismologian instituutilla voimakkuudeksi 0,6 magnitudia. Se on melko vähän: vertailun vuoksi esimerkiksi viikonloppuinen Afganistanin maanjäristys kipusi 6,3 magnitudiin.

Siksi vavahdus jäi myös automaattijärjestelmän havaintokyvyn alapuolelle, jolloin järjestelmät eivät erikseen ilmoittaneet poikkeuksellisesta tapahtumasta.

– Kun sunnuntaina tuli tieto, että kaasuputkessa on mahdollisesti jotain häikkää, lähdimme tutkimaan tarkemmin näitä rekisteröintejä, Kortström kertoo.

Sitten sen huomasivat norjalaiset, sillä Pohjoismaiden seismisillä mittausasemilla on yhteys toistensa dataan.

Vasta norjalaisen seismologian tutkimuslaitos Norsarin ulostulon jälkeen myös Helsingin Kumpulassa saatiin varmuus sille, että mittaustulokset liittyvät vedenalaisiin tapahtumiin.

– Pieni imagotappio, kun norjalaiset ehtivät ensin. Jälkiviisaana sen olisi voinut hoksata ensin itsekin, Kortström toteaa.

Avaa kuvien katselu Seismisiä asemia, jotka mittaavat maankuoren värähteylä, sijaitsee joka puolella Suomea. Kuva: Matti Myller / Yle

Kyseessä ei todennäköisesti räjähdys

Aiemmin keskiviikkona Kortström arvioi, että koska mittausasemien tulos on niin pieni, ei kyseessä todennäköisesti olisi räjähdys, vaikkei mahdollisuutta voi sulkea poiskaan.

Myös Norsar teki samat johtopäätökset analysoituaan seismologista havaintoa.

Keskiviikkona iltapäivällä Keskusrikospoliisi arvioi, että putkivaurio ei johtune räjähdyksestä, vaan mekaanisesta voimasta. KRP tutkii asiaa törkeänä tuhotyönä.

Valtionjohto ja viranomaiset kertoivat eilen tiistaina, että putkea ja kaapelia on todennäköisesti vahingoitettu tarkoituksella.

