Onnettomuustutkintakeskuksen Kai Valonen pitää hyvänä, että Turussa tapahtuneesta lapsen putoamisesta puhutaan mahdollisimman avoimesti

Turussa sattunut lapsen putoaminen kuolemaan on koskettanut laajalti turkulaisia.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen sanoo, että Turussa tiistai-iltana tapahtunut lapsen kuolemaan johtanut tapaturma oli epätavallinen tapahtuma. Lapsi putosi kotinsa kerrostaloasunnon tuuletusikkunasta Martin kaupunginosassa. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.

Ylipäätään lasten putoamiset korkealta ovat harvinaisia.

– Jos niitä jokusen vuoden välein tapahtuu, se on liikaa sekin. Yksittäisiähän nämä onnettomuudet ovat, mutta ei meillä ole yhtään ylimääräisiä lapsia.

Onnnettomuustutkintakeskus ei aloita Turun tapauksesta tutkintaa, mutta Valosen mukaan Otkes seuraa asiaa. Hänen mukaansa lasten kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Muihinkin kuin korkealta putoamisiin.

– Sama tarkastelutarve on kaikissa lasten vakavissa tapaturmissa. Lapset on semmoinen ryhmä, joka on meidän aikuisten huolenpidon varassa, että ei saisi tapahtua tämän tapaista.

Liikenne on lapsille vaarallisin

Lasten tapaturmaiset kuolemat ovat Suomessa vähentyneet. Ylipäätään lasten kuolemat ovat vähenemään päin.

Alle 10-vuotiaiden tapaturmaiset kuolemat:

Vuonna 2016 yhteensä 11 kpl

Vuonna 2017 yhteensä 9 kpl

Vuonna 2018 yhteensä 5 kpl

Vuonna 2019 yhteensä 9 kpl

Vuonna 2020 yhteensä 7 kpl

Vuonna 2021 yhteensä 4 kpl

Lähde: Tilastokeskus

Onnettomuustutkintakeskus selvitteli kymmenen vuotta sitten lasten kuolemia. Selvästi yleisimmin lapsia kuoli liikenteessä.

– Kävimme läpi tapaturmia kolmen vuoden ajalta ja sille jaksolle ei sattunut yhtään ikkunasta tai parvekkeelta tai mistään korkealta putoamista.

Iltalehden mukaan tällä vuosikymmenellä olisi tapahtunut ennen Turun onnettomuutta kaksi lapsen putoamista kerrostalosta. Toinen lapsista kuoli, toinen säilyi hengissä. Viimeisin tapaus sattui Espoossa 2021.

Tiistai-iltana Turussa sattunut lapsen kuolemaan johtanut putoaminen tapahtui Martin kaupunginosassa. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Niin ikäviä tapahtumia kuin lasten kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovatkin, Kai Valosen mielestä niistä ei pidä vaieta.

– Olen sitä mieltä, että silloin kun tällaista tapahtuu, on hyvä, että tiedotusvälineet levittävät tietoa. On hyvä, että näistä kirjoitetaan ja keskustellaan.

Valonen toivoo, että viranomaisetkin toisivat esiin mahdollisimman paljon yksityiskohtia onnettomuuksiin liittyen, jotta epätietoisuus hälvenisi.

– Jotta tiedettäisiin, millaisessa tilanteessa onnettomuus on sattunut ja etteivät vanhemmat olisi turhaan huolissaan asioista, joista ei tarvitse olla huolissaan.

Kai Valonen uskoo myös, että asioiden julkisella käsittelyllä on onnettomuuksia ja tapaturmia ehkäisevä vaikutus.

– Silloin vanhemmat ja yhteiskunnan muut toimijat tietävät, mitkä ovat ne vaaranpaikat mihin pitäisi korjauksia tehdä sekä laajemmin että omien lasten osalta.