Onko Euroopan nopein supertietokone LUMI turvassa? ”Emme avaa yksityiskohtia varautumisesta julkisuudessa”

Lumi-supertietokone on sijoitettu vanhaan paperitehtaan konesaliin.

Euroopan nopein supertietokone sijaitsee Kajaanissa Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n konesalissa.

Kone on erittäin suuressa roolissa sekä tieteen että yritysten hakiessa ratkaisuja laskennallisiin ongelmiin.

Tapahtumat Suomenlahdella ovat herättäneet keskustelua huoltovarmuudelle tärkeiden kohteiden valmiustason kohottamisesta.

CSC ja supertietokone LUMI ovat huoltovarmuuden kannalta tärkeitä. Yhteisten ICT-ratkaisujen johtaja Teemu Kiviniemi CSC:stä sanoo, että heidän varautumisen aikaskaala on vuosia ja työ on jatkuvaa. Kiviniemi vastaa CSC:n tietotekniikkaratkaisujen turvallisuudesta.

Tietoliikennekaapelin vaurioituminen Suomenlahdella ei vaikuta CSC:n toimintaan, mutta katsetta se terästää.

– Tietenkin seuraamme tarkemmin toimintaympäristön tilannetta ja sen muuttumista.Varautumistyö on pitkäjänteistä eli mitään hätiköityjä, nopeita toimenpiteitä ei tällä puolella tarvita, sanoo Kiviniemi.

”Emme avaa yksityiskohtia julkisuuteen” on yleisin vastaus uteluihin, miten turvallisuusasiat ovat hoidettu, mitkä ovat suurimpia riskejä tai miten henkilöturvallisuus on hoidettu. Hän vastaa samoin myös kysymykseen, millaisia kyberhyökkäyksiä on torjuttu.

Kysymykseen siitä, nähdäänkö LUMI-supertietokone kohteena, johon vieras valtio haluaisi hyökätä, Kiviniemi toteaa ettei mistään sellaisesta ole todisteita.

– Suomi on turvallinen maa ja Kajaani on turvallinen paikkakunta. Lumi-supertietokonetta käytetään ainoastaan ei-sotilaallisiin käyttötarkoituksiin. Ei ole mitään näyttöä siitä, että olisi mitenkään erityisenä kohteena.

Kiviniemi toteaa, että yksittäiset tapahtumat eivät vaikuta varautumiseen.

– Lähtökohtaisesti pyritään siihen, että meidän palvelumme ja toimintamme ovat käytössä kaikissa eri tilanteissa. Arvioimme kattavasti riskejä ja teemme sen mukaista työtä.

