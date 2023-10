Wasaline sai Huoltovarmuuskeskukselta kehotuksen kohottaa valmiuttaan – ”Riskit on tiedostettava”

Wasalinea ja muita huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä on kehotetty kiinnittämään huomiota erityisesti kyberturvallisuuteen ja ottamaan yhteyttä heti, jos poikkeavuuksia ilmenee.

Wasalinen kohdalla valmiuden kohottaminen tarkoittaa aiempaakin parempaa kyberuhkaan varautumista. Varustamon tärkein tehtävä on pitää laiva liikkeellä, sanoo Wasalinen toimitusjohtaja.

Huoltovarmuuskeskus on kehottanut huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä kohottamaan valmiuttaan.

Erityisesti kriittinen infrastruktuuri, johon kuuluu myös liikenne, on kehotuksen piirissä.

Yksi kehotuksen saaneista on Wasaline, vahvistaa toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Yrityksiä on kehotetty kiinnittämään huomiota erityisesti kyberturvallisuuteen ja ottamaan yhteyttä heti, jos poikkeavuuksia ilmenee.

Kyberhyökkäyksiin on varustamoissa, myös Wasalinella, varauduttu jo pitkään.

– Suurin riskimme on käyttämämme laitteistot tilaus- ja navigointijärjestelmineen maissa ja laivalla. Järjestelmät ovat hyvin suojattuja, mutta riskit on tiedostettava.

Yhteydenpito Huoltovarmuuskeskuksen kanssa on jatkuvaa.

– He järjestävät meille koulutusta ja pitävät ajan tasalla maailman menosta. Sanoisin, että kaikki Suomen varustamot ovat hyvin ajan tasalla.

Yksi tärkeimmistä reiteistä

Ståhlberg muistuttaa, että varustamon tärkein huoltovarmuudellinen tehtävä on pitää laiva liikkeellä. Wasaline kuljettaa päivittäin huoltovarmuudelle tärkeitä tuotteita.

– Vaasan ja Uumajan välinen liikenne on varmasti yksi tärkeimmistä reiteistä, jos tulee kriisitilanne. Merenkurkku on hyvin suojattu alue. Meillä on suora yhteys Pohjanmerelle Trondheimiin, Göteborgiin ja Narvikiin, jolloin välttää kriittiset Gotlannin eteläpuoliset alueet.

Ståhlberg toteaa, että öljyä kuljetetaan Eurooppaan Hormuzinsalmen läpi. Myös LNG:tä tulee sieltä paljon. Kriisit näkyivät kaasun hinnassa jo keskiviikkona.

– Kaasun hinta on jo nyt noussut, jo viisi prosenttia tiistaisesta. Raakaöljyn ja raskasöljyn hinta on ollut erittäin kallista ja saatavuus voisi heikentyä.

Aiheesta voi keskustella perjantaihin 13. lokakuuta kello 23 asti.