Puolustusministeri Häkkänen: Tiedämme, että jokin ulkoinen tekijä on vaikuttanut sekä putkeen että datakaapeliin

Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu Brysselissä Naton puolustusministerikokoukseen. Ukrainan tuen jatkuminen on Suomen turvallisuuden kannalta olennainen asia, hän sanoo.

Suomenlahden pohjassa rikkoutuneet kaasuputki ja datakaapeli kiinnostavat Nato-maita. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo keskustelleensa asiasta useiden kumppanien kuten Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa.

Yksityiskohtia tutkinnasta ei heru. Häkkänen sanoo, että huono sää hidastaa tutkintaa juuri nyt. Hän ei halua hätäillä tulkinnassaan.

– Me tiedämme, että jokin ulkoinen tekijä on vaikuttanut näihin yhteyksiin, putkeen ja datakaapelin. Senkin takia haluamme EU:n ja Naton kanssa käydä vuoropuhelua, että mitä voimme tehdä, jos siihen on aihetta.

Häkkänen aikoo esitellä asian huomenna perusteellisemmin muille ministereille.

Suomi ja Viro eivät toistaiseksi ole ottaneet vastaan muiden Nato-maiden tarjoamaa apua tutkinnassa. Sitä ovat tarjonneet useat maat, esimerkiksi Yhdysvallat ja Hollanti, joka oli mukana Nord Stream -putken räjäytystä selvittämässä. Miksi apu ei kelpaa?

– Me selvitämme tätä rauhassa Viron kanssa, meidän omat kykymme tukia asiaa ovat riittävät.

Häkkänen ei halua myöskään kertoa, mitä putkivauriosta otetuissa kuvissa näkyy. Tieto kuvista tuli julkisuuteen Viron kautta.

Ukraina-säröilyssä oli aihetta huoleen

Ukrainan ja Israelin tilanne ovat kokouksen suuret huolenaiheet. Ukrainan tuen jatkuminen vaikuttaa suoraan Suomen turvallisuuteen.

– Huoli lännen yhtenäisyyden rakoilusta on ollut aiheellinen, Häkkänen sanoo.

Puolan ja Slovakian puheet tuen lopettamisesta ja Yhdysvaltojen rahoituksen takertelu ovat herättäneet epäilyjä, jaksaako länsi tukea Ukrainaa pitkittyvässä sodassa.

– Venäjä pelaa väsytystaistelua, että länsi väsyisi tukemiseen ja Venäjä voittaisi, Häkkänen sanoo.

Venäjä myös odottaa eri maiden vaalitulosten kääntävän tilanteen Venäjän eduksi. Pitkittyvä sota hyödyttää Venäjää, koska sillä on kyky tuottaa ammuksia ja taistelutarvikkeita.

Tämänpäiväisen keskustelun perusteella tuki kuitenkin jatkuu, ja Häkkäsen mukaan jopa vahvistuu. Useat maat ovat kertoneet lisätuesta.

– Tuki jatkuu. Ei lyhyellä vaan myös pitkällä aikavälillä. Se oli tärkein viesti idän suuntaan, Häkkänen sanoo.

Ukraina toivoo erityisesti tukea ilmapuolustukseen, ammuksia ja tykistöä. Näiden lisäksi maat tukevat Ukrainan puolustuksen kehittämistä, jotta se pärjää tulevina vuosina ja vuosikymmeniä.