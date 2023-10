Israelin ja Hamasin välillä voidaan nähdä lähipäivinä ennennäkemätön eskalaatio, arvioi väitöskirjatutkija Bruno Jäntti

Asiantuntijan mukaan riski eskalaatiolle Israelin ja Hamasin välisessä konfliktissa on tällä hetkellä valtava.

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Bruno Jäntti muistutti Ylen aamussa torstaina, että Israel pommittaa tällä hetkellä Gazaa erittäin intensiivisesti ja maahyökkäyskin on mahdollinen.

– Monet epäilevät, että tulevina päivinä tai viikkoina voidaan nähdä aivan ennennäkemätön eskalaatio, Jäntti sanoi.

Tilanteen eskaloituminen ja lähialueiden liittyminen konfliktiin olisi Turun yliopiston professorin Benita Heiskasen mukaan kauhuskenaario. Kyseessä ei ole vain kahden osapuolen välinen konflikti, vaan keskusteluun liittyy myös muun muassa Iranin ja Libanonin rooli.

– Tässä on terrorismin vastaisen sodan alun kaikuja, Heiskanen sanoi.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinkenin odotetaan vierailevan tänään Israelissa. Vierailun keskeisenä tavoitteena on Heiskasen mukaan se, ettei tilanne eskaloituisi.

Bidenin hallinnon onnistuminen koetuksella

Yhdysvaltojen osallisuudessa konfliktin selvittämiseen on kyse myös presidentti Joe Bidenin hallinnon onnistumisesta, Heiskanen sanoo. Hän muistuttaa, että Yhdysvaltojen tavoite on ollut lähteä Lähi-idästä, mutta esimerkiksi poistuminen Afganistanista on nähty Bidenin hallinnon epäonnistumisena.

Äärijärjestö Hamas on ottanut panttivankeja, joiden joukossa on amerikkalaisia, ja amerikkalaisia on myös kuollut konfliktissa. Heiskasen mukaan amerikkalaisten kuolemat ja panttivangit nostavat panoksia siinä, miten tilanteeseen suhtaudutaan.

Yhdysvallat joutuu nyt tasapainoilemaan sen kanssa, miten tilanteeseen otetaan kantaa ilman että se räjähtäisi käsiin.

– Tässä nähdään Bidenin hallinnon kyky ohjata tätä tilannetta, Heiskanen arvioi.

USA:n tuki Israelille on ollut suurta

Bruno Jäntin mukaan Yhdysvallat on erittäin keskeinen taustavaikuttaja Israelin ja Hamasin välisessä konfliktissa. Yhdysvallat on tukenut Israelia niin taloudellisesti kuin sotilaallisesti vuosikymmenien aikana.

– Israel on vastaanottanut Yhdysvalloilta enemmän sotilasapua kuin mikään muu valtio miltään muulta valtiolta koko meidän ihmiskunnan historiassa, Jäntti sanoi.

Jäntin mukaan esimerkiksi vuoden 2016 Israelin ja Yhdysvaltojen välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa Yhdysvallat sitoutui lähtökohtaisesti suuntaamaan 38 miljardia dollaria sotilasapuun Israelille.

Jäntti sanoo, että sotilaallisen tuen lisäksi Yhdysvallat on tukenut Israelia poliittisesti myös YK:ssa.

– Tämä on mahdollistanut sen, että palestiinalaisalueiden sotilasmiehitys jatkuu ja että Israel on pystynyt laajentamaan siirtokuntia palestiinalaisalueille, mikä taas estää itsenäisen palestiinalaisvaltion perustamisen, Jäntti totesi.

Katso Ylen aamun keskustelu kokonaan: