Hallitus poistaa ensi vuonna audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen – elokuvaohjaaja: ”Kuin puukottaisi itseään jalkaan”

Kannustimen avulla Suomi on saanut mainetta kansainvälisten tuotantojen kuvausmaana. Kyse on 25 prosentin maksuhyvityksestä Suomessa toteutetun av-tuotannon kuluista.

Business Oulun yhteydessä toimivan Pohjois-Suomen elokuvakomission av-asiantuntija Reetta Turulan mukaan hallituksen päätös heikentää merkittävästi elokuva-alan hyvää kehitystä.

– Viime vuodet on tehty hirveästi töitä ja se on lähtenyt tuottamaan hedelmää. Nyt kun rattaat on saatu pyörimään, niin kannustin otetaan pois.

Esimerkiksi Kaikki synnit -sarjasta tunnetun elokuvaohjaaja Mika Ronkaisen mukaan av-kannustimen poisto vaikuttaa raskaasti elokuva-alan lisäksi myös ympärillä oleviin alihankkijoihin.

– Tämä tuntuu varsin järjettömältä päätökseltä, koska Business Finlandin kautta sijoitettu yksi euro tuottaa Suomeen takaisin neljä euroa. Kannustimen lakkauttaminen tuntuu siltä, kuin puukottaisi itseään jalkaan.

Kannustimet ovat tuoneet töitä alalle

Ronkaisen mukaan kannustimen käyttö on lisännyt myös ulkomaisia tuotantoja Suomessa. Ne ovat työllistäneet erittäin paljon alalla toimivia ihmisiä ja yrityksiä. Jos tukijärjestelmä ei ole käytössä, budjetit pienenevät ja laatu kärsii.

– Vaikutus on moninkertainen. Silloin meillä tehdyillä sarjoilla ja elokuvilla ei ole niin suurta kysyntää ulkomailla. Myös jälkimyyntitulot jäävät saamatta, Ronkainen kertoo.

Elokuva-alan kannustusrahoitus on käytössä monissa maissa, esimerkiksi Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Jos järjestelmä ei ole käytössä Suomessa, se voi johtaa siihen, että suomalaisia tuotantoja aletaan kuvaamaan Suomen ulkopuolella.

– Silloin työ ja rahat valuvat sinne.

Ronkaisen ohjaaman Kaikki synnit -sarja on myyty yli 40 maahan. Kun sarjaa kuvattiin Oulun seudulla, näyttelijöitä ja henkilökuntaa tuli Oulun ulkopuolelta ja heille piti järjestää majoitus. Myös ruokailu hankitaan alihankkijoilta.

– Siitä hyötyvät paikalliset yritykset. Tiettävästi Kaikki synnit -sarjan ykköskausi jätti miljoona euroa Oulun seudulle, toteaa Ronkainen.

Aluekannustinten merkitys voi kasvaa

Oulun kaupunki lanseerasi vuonna 2021 av-alan tuotantokannustimen, joka mahdollistaa tuotantoyhtiölle enintään 10 prosentin palautuksen Oulussa syntyneistä tuotantokuluista.

Mikäli tuki poistuu kansallisella tasolla, niin aluekannustimet nousevat sitä suurempaan rooliin.

– Hallituksen päätös ei vaikuta tähän alueelliseen kannustimeen, joka auttaa kotimaisia tuotantoja jonkin verran. Elokuvateollisuus on bisnestä ja se puoli tulisi nähdä tässä, sanoo Reetta Turula.

Reetta Turula on yrittänyt suhtautua asiaan tyynesti, koska esimerkiksi suomalaisen elokuva- ja tv-alan tuottajia edustavan järjestö APFI yrittää vaikuttaa kannustimen poistopäätökseen.

– Toiminta on pyörähtänyt nyt kunnolla käyntiin, on saatu suuria tuotantoja ja kotimaiset tuotannot ovat saaneet nimeä maailmalla. Jotta tämä hyvä kehitys ei pysähdy, niin siinä meillä on kovasti pohdittavaa.