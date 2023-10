Tutkija Hanna Smithin mukaan Suomen tyyli puhua Venäjästä on muuttunut suoremmaksi – ”Venäjästä on ruvettu puhumaan Venäjänä”

Tutkija Hanna Smith sanoo, että nykypäivän turvallisuusympäristö on moninainen ja on tullut entistä lähemmäs tavallista kansalaista.

Turvallisuuspolitiikan tutkijan Hanna Smithin mukaan Suomen valtionjohdon ja viranomaisten tyyli puhua Venäjästä on muuttunut entistä suoremmaksi. Tämä näkyi Smithin mukaan muun muassa tämänpäiväisessä suojelupoliisin tiedotustilaisuudessa.

Supo kertoi kansallisen turvallisuuden katsauksessaan, että Suomen ja Venäjän suhteet ovat heikentyneet merkittävästi ja että Venäjä on valmis toimiin Suomea vastaan, jos katsoo sen tarpeelliseksi.

– Venäjästä on ruvettu puhumaan Venäjänä. Enää ei hirveästi puhuta siitä, että Suomella on hyvät suhteet Venäjään ja sitten puhutaan mahdollisuuksista ja haasteista. Nyt ehdottomasti puhutaan siitä, että on uhkaa ja haastetta, Smith sanoi Radio Suomen Päivän haastattelussa torstaina.

Smith kuitenkin huomauttaa, että puhetyylissä ollaan tarkkoja, kun puhutaan isommista ja vakavammista asioista, kuten nyt tutkinnan alla olevasta kaasuputkivauriosta.

Smith arvioi, että erityisesti Nato-jäsenenä on oltava vedenpitävää tietoa ennen kuin aletaan syyttää ketään, sillä Nato on määritellyt hyökkäyksen kriittistä infrastruktuuria vastaan Nato-vastaiseksi toimeksi.

Hanna Smith työskentelee tällä hetkellä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin johdon vanhempana strategisena neuvonantajana. Hän on toiminut aiemmin muun muassa myös Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajana.

Turvallisuusympäristö tullut lähemmäs kansalaista

Supo arvioi katsauksessaan myös, että kuka tahansa verkkoon kiinteästi kytketyn suojaamattoman laitteen, kuten kotireitittimen, haltija voi olla sen vakoilun mahdollistaja.

Smithin mukaan Supon näkemys suojaamattomista kotireitittimistä osoittaa, että nykypäivän turvallisuusympäristö on moninainen ja on tullut entistä lähemmäs tavallista kansalaista.

– Jokainen meistä on rakentamassa kansallista turvallisuutta ja jokainen voi myös omalta osaltaan heikentää sitä, jos ei ole tietoinen tästä isosta kuvasta, muistutti Smith.

