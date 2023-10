Poliisiauton sakottaminen sai Kalervo Kummolan sapen kiehumaan – käy nyt julkista sanasotaa vastaavan pysäköintitarkastajan kanssa

Tampereen pormestari Kalervo Kummola ja Tampereen vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki käyvät harvinaista julkista sanasotaa. Kiistely on poikinut kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kiista sai alkunsa siitä, kun Aamulehti selvitti Tampereen olevan isoista kaupungeista kovin sakottaja autojen määrään verrattuna. Tampereella on saanut sakot niin poliisiauto kuin Espanjan suurlähettilään diplomaattiauto. Tämä on ärsyttänyt pormestari Kummolaa.

Kummola valitti Aamulehdessä, että kaupungin pysäköinninvalvonta on toisinaan määrännyt pysäköintivirhemaksuja liian herkästi.

– Minusta silloin on jo ylitetty hyvän maun raja, kun ruvetaan poliisiautoa sakottamaan, hän sanoi.

Kantelu oikeusasiamiehelle

Aamulehti kertoi, että Kummola puuttui viime viikolla kaupungin vastaavan pysäköinnintarkastajan Sami Huringin kommentointivastuisiin. Kummolaa ärsytti etenkin se, että Hurinki sanoi kaupungin paikkaavan menoja pysäköintivirhemaksuilla.

Huringin mukaan viimeisin hänen saamansa viesti on, että hänen varaesihenkilönsä kommentoi asioita julkisuuteen.

Hurinki on valittanut kohtelustaan eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hän myös vastasi Kummolan kritiikkiin Aamulehden yleisönosastolla keskiviiikkona. Hänen mukaansa ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

– Tämän vuoksi virhemaksun voi saada sekä viranomaiskäytössä oleva ajoneuvo että CD-kilpinen diplomaattiauto.

Hurinki vetoaa sekä poliisiauton että diplomaattiauton pysäköintivirhemaksuissa aiempaan oikeuskäytäntöön. Hänen mukaansa diplomaattiautoa ajaa usein muu kuljettaja kuin diplomaatti.

– Jos jotakin muutetaan, se muutetaan lakiin perustuen, eikä mielipahan vuoksi. Tätä vastaan sodin, kun en ruotuun suostunut, Hurinki sanoo Ylelle.

Mitä Tampereella ajatellaan pysäköinninvalvontaa koskevista linjauksista? Sitä selvitti toimittaja Juho Kokkala. Videon editointi: Antti Eintola / Yle.

Työntekijöitä tullut lisää

Huringin mukaan pysäköintilinjaukset eivät ole muuttuneet Tampereella, työ on vain entistä tehokkaammin hoidettu. Pysäköinninvalvontaa on kohdistettu sinne, missä ajoneuvoja on eniten liikkeellä.

Pysäköintivalvontaan on palkattu vastikään kolme uutta työntekijää Tampereella. Huringin mielestä on ristiriitaista, että palkataan lisää työntekijöitä, mutta työtä ei saisi tehdä tehokkaasti.

– Istummeko me toimistolla osan ajasta?

Kalervo Kummola ei vastannut kommenttipyyntöihin. Hänen sihteerinsä viestitti, että Kummola ei ehdi vastaamaan kysymyksiin, ja ohjasi kysymään asiaa rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiseltä. Yle ei tavoittanut häntä.

Voit kommentoida aihetta 15.10. kello 23:een asti.