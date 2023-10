Lofoottien luonto täyttyy ihmisulosteista – Norjassa kokeillaan ratkaista kakkaongelmaa ilmaisilla kakkapusseilla

Norjan Lofootit houkuttelevat vuosittain noin 320 000 ulkomaalaista matkailijaa ihastelemaan henkeäsalpaavia maisemia.

Paikallisia asukkaita on kuitenkin alkanut risomaan, sillä kiliseviä kruunuja tuovat turistit jättävät epämiellyttäviä muistoja itsestään.

Norjassa on uutisoitu, että turistit käyvät tarpeillaan jopa ihmisten puutarhoissa. Paikallisia on järkyttänyt havainto, ettei hautausmaakaan ei ole selvinnyt ilman ihmisten ulosteita. Paikallisten mielestä hautausmaan käyttäminen vessana osoittaa kunnioituksen puutetta.

Tänä kesänä vilkkaimman turistisesongin aikaan lanseerattiin mahdollinen ratkaisu: ihmiskakkapussit. Alaskassa sijaitsevassa kansallispuistossa on saatu hyviä kokemuksia ihmisille tarkoitetuista kakkapusseista. Samaa päätettiin kokeilla nyt myös Lofooteilla.

Pusikkokakan sijaan pussikakalle

Lofoottien turistikohteisiin asennettiin heinäkuussa infotauluja, laatikko pusseineen sekä astia, johon voi palauttaa käytetyn ulostepussin. Pussit ovat hajuvapaita ja yli 80 prosenttisesti biohajoavia. Kakkapussien käyttäminen on turisteille ilmaista.

Idea otti tuulta alleen. Ensimmäisenä kesänä ihmisten mukaan lähti 600 pussia.

Avaa kuvien katselu Kuva: NRK

Lyhyt heinäkuussa alkanut testijakso tuotti tulosta. Ulosteiden määrä puolittui Lofoottien kansallispuistossa. Lofotoddenin kansallispuiston johtaja Ole-Jakob Kvalshaug kehuu pussitestiä menestyksekkääksi.

– Suurin osa ihmisistä suhtautui pusseihin positiivisesti. Toisten mielestä taasen ihmisuloste on luonnontuote ja tarpeet voi tehdä minne haluaa, kuvailee Kvalshaug reaktioita.

Pelkät pussit eivät kuitenkaan riitä. Kansallispuiston johtajan mielestä vessoja on rakennettava lisää, ainakin paikkoihin, joihin turistit pysäköivät autojaan.

Jätökset ovat terveyshaitta

Monen turistin kerrotaan myös sairastuneen vatsatautiin, kun vesipulloihin on haettu täydennystä raikkaasta ja puhtaaksi luullusta tunturipurosta. Purossa onkin virranut E.coli -bakteereilla maustettua vettä.

– Eniten E.coli -bakteeria on ollut paikoissa, joissa on ollut myös eniten ihmisten ulosteita, kertoo tutkija Rose Keller Norjan luonnontutkimuslaitoksesta NINA:sta.

Matkailuneuvojat siivosivat jätöksiä lapioin: ”Tästä tulee vähän pahoinvointia”

Samaan aikaan, kun Lofooteilla jaettiin ihmisille pusseja, Destination Lofotenin matkailuneuvojat tarttuivat toimeen omalla panoksellaan. He lähtivät ämpäreiden ja lapioiden kanssa kansallispuistoon siivoamaan vanhoja jätöksiä pois.

Ämpäreihin kertyi yli 40 litraa ihmisten jätöksiä vessapapereineen.

Avaa kuvien katselu Matkailuväki siivosi käsipelillä ihmisten jätöksiä pois Lofoottien luonnosta. Kuva: NRK

– Tästä tulee vähän pahoinvointia. Tämä on inhottavaa. Otimme silti tehtävän vastaan ja toimme pois kaikki löytämämme jätökset, kertoo Visit Lofoten -yhtiön turismista vastaava johtaja Line Samuelsen NRK Nordlandille.

Hän toivoo tempauksen herättävän ajatuksia sekä vastuullisuutta ihmisissä, jotka tulevat Lofooteille vierailulle.

Yhden reitin varrella yli 150 ulostepaikkaa

Hyvin suosittu retki- ja yöpymiskohde on Kvalvika. Kvalvikan turkoosia vettä ja hiekkarantoja pääsee ihailemaan vain, jos vaeltaa vuoren yli. Kävijät julkaisevat sieltä paljon maalauksellisia maisemakuvia Instagramiin. Kuvista ei kuitenkaan välttämättä välity kivenkoloissa löyhkäävä todellisuus. Joinakin päivinä alueella on useita kymmeniä telttoja pystyssä. On selvää, että jätöksiä syntyy.

Maalauksellisen kaunis Kvalvika on E.coli -bakteeripesäke.

Kvalvikasta ja sinne johtavalla polulla rekisteröitiin 152 eri paikkaa, minne ihmiset olivat jättäneet haisevat terveisensä, wc-papereilla ja kosteuspyyhkeillä höstettynä.

Avaa kuvien katselu Kuva: Riikka Tähtinen / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Käymälöitä ei voi kuitenkaan rakentaa minne turistivirta sattuu patikoimaan. Kvalvika on sellainen paikka, johon olisi todella hankala rakentaa käymälää.

– WC:t vaativat huoltoa, se on haaste. Jos paikkaan ei pääse veneellä, ainoa reitti on kulkea jaloin yli vuorten, selventää Kvalshaug

Kivenkoloihin kakkaamista on saatu kuitenkin puolittumaan lyhyessä ajassa kakkapussien ilmestymisen jälkeen.

Besseggenissä partioivat siivoojat pari kertaa viikossa

Ongelmia on muuallakin Norjassa. Besseggen on suosittu vaelluskohde Jotunheimissä. Vuosittain huimaavia vuori- ja vuonomaisemia käy katsomassa kymmenet tuhannet ihmiset. Kahdeksan tunnin vaelluksella on vaikea välttyä tarpeiden tekemiseltä.

Besseggenissä ongelmaa koitetaan ratkaista ihmisvoimin, kertoo Norjan tunturikeskuksen ja ilmastopuiston johtaja Mai Bakken.

– Pari kertaa viikossa lähtee partio liikkeelle, joka pitää alueen puhtaana ja siistinä. Löydetyt roskat, jätökset ja paperit poltetaan.

Kun siivousryhmä aloitti toimintansa, ihmiset eivät ole enää samaa tahtia käyttäneet luontoa käymälänä, kertoo Bakken.