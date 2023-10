Rankkasateiden nostamat vedet työllistävät pelastajia Pohjois-Pohjanmaalla - pelastuslaitoksen mukaan Raahessa pahin on vasta edessä

Sadevedet aiheuttavat ongelmia Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on yön ja aamun aikana ollut useita hälytystehtäviä vahinkojen torjumiseksi. Kuvituskuva.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on kohottanut valmiuttaan ja perustanut tilannekeskuksen hoitamaan tuulen ja sateen aiheuttamaa hälytysruuhkaa. Ongelmia on etenkin Raahen seudulla.

Veden ja tuulen aiheuttamat vahingontorjuntatehtävät työllistävät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosta. Raahen lisäksi ongelmia on ollut muuallakin maakunnassa, esimerkiksi Kalajoella tehtäviä on ollut yöstä alkaen.

Pelastuslaitos perusti aamupäivälle tilannekeskuksen helpottamaan sateen ja tuulen aiheuttamaa hälytysruuhkaa.

Ongelmia aiheuttaa etenkin Raahen runsaat sateet ja alaville paikoille kertyvät vedet. Päivystävä palomestari Jyri Jäntti arvioi torstaina kello 10 aikaan, että pahin on vasta edessä Raahessa.

– Siellä varaudutaan veden nousuun ja siellä on jo nyt paljon uhkaa kellareille ja tukkeutuneita alikulkuja. Tilanne on vielä menossa huonompaan suuntaan, niin siksi siellä on nyt poikkeuksellinen valmius päällä.

Pelastuslaitoksen tilannekeskus perustetaan, kun hälytykset ja tehtävät ruuhkautuvat. Näin pystytään paremmin organisoimaan ja jakamaan tehtäviä vapaille yksiköille ja lisäämään tarvittaessa myös pelastuskalustoa ongelmakohteisiin.

Veden aiheuttamia ongelmia on selvitetty yöstä alkaen myös muun muassa Kala- ja Pyhäjoella.

Tuuli puolestaan on kaatanut Pohjois-Pohjanmaalla puita ja aiheuttanut laajalti sähkökatkoja eri puolilla maakuntaa.

Esimerkiksi runsaan 2000 asukkaan Utajärvellä noin tuhat Oulun Seudun Sähkön asiakasta oli yön ja aamun aikana tuntien ajan ilman sähköä. Katkoksen piirissä oli myös Rokuan kuntokeskus, johon sähköt saatiin palautettua aamupäivällä.

Pyhäjärvellä puolestaan kaksi mopoilijaa loukkaantui keskiviikkoiltana puun kaatumisen takia. Toinen loukkaantuneista joutui sairaalahoitoon.

Päivitämme uutista.