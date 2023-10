Syyslomalla on vihdoin aikaa lukea – tässä 9 vinkkiä koululaisille

1. Jukka Itkonen, Arto Halonen, kuvitus Lotta Taarasti: Antero Varovainen ja onnenkivi (Tammi)

Vampyyri Antero Varovaiseen voi tutustua sekä kirjan sivuilla että elokuvissa. Viime vuonna edesmenneen kirjailija Jukka Itkosen ja elokuvaohjaaja Arto Halosen yhdessä luoma tarina kertoo Julius-pojasta, joka ahmii vampyyritarinoita.

Julius kohtaa mehua juovan vampyyri Antero Varovaisen ja kaksikko ryhtyy valmistamaan onnenkiveä. Julius toivoo, että taikakiven avulla hänen vanhempansa löytäisivät uudestaan yhteisen onnen. Tarinasta tehty elokuva sai eilen perjantaina ensi-iltansa.

2. Ernest Lawson, kuvitus Maria Makkonen: Höpersankarit 1: Opejahti (WSOY)

Näyttelijä Ernest Lawson tunnetaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelman juontajana. Hän on koulutukseltaan opettaja, joten kirjan aihepiiri on tuttu.

Kirjan päähenkilö Taavi pääsee kouluun, jossa ei ole ihan perinteisiä supersankareita vaan höpersankareita.

Ernest Lawson valitsi viime vuoden lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajan. Ruotsalaissisarusten Sofia ja Amanda Chanfreaun teos Kirahvin sydän on tavattoman suuri kannattaa myös ottaa syysloman lukulistalle.

3. Maria Gripe: Salaisuus varjossa (suom. Eila Kivikk’aho, Tammi)

Ruotsalaisen Maria Gripen (1923 - 2007) Varjo-sarjasta on tehty uusintapainokset. Sarja suomennettiin jo 1980-luvulla, ja se kuuluu klassikkosuosikkeihin. Sarjassa on neljä osaa, joista Salaisuus varjossa on ensimmäinen.

Avaa kuvien katselu Maria Gripen Varjo-sarja on klassikko. Kuva: Tammi

Tarinoissa eletään 1900-luvun alkua ja niissä pohditaan yhteiskunnallisia aiheita, kuten tasa-arvoa. Koko sarjaa leimaa mystiikka ja salaperäisyys.

4. Jani Kiiskilä: Huppu seiskalla (Otava)

13-vuotiaan Hupun elämä muuttuu seiskaluokalla, kun leikit jäävät ja kiinnostuksen kohteeksi tulevat muut asiat. Kirjasarjan aloitusosassa seurataan Hupun ja hänen perheensä elämää.

Jani Kiiskilä on luokanopettaja, joten hän tuntee lasten ja nuorten elämää. Sarjaan liittyy myös kirjoittamisopas Ihan hupusta.

5. Anja Portin: Sumupuiden kirja (S&S)

Anja Portin voitti kirjallaan Radio Popov vuoden 2020 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Sumupuiden kirja on seikkailuromaani.

Magda Mustalinnun äiti on kadonnut onnettomuudessa ja tyttö lähtee koiransa kanssa etsimään tätiään sumupuiden maailmasta. Teos käsittelee luontosuhdettamme ja itsensä löytämistä.

Anja Portin kertoo Radio Popovista Aamun kirjassa.

6. Veera Salmi: Aina Ponoi (Otava)

Aina Ponoi on fantasiaromaani ja itsenäinen jatko-osa Oboin kirjalle (2022).

Avaa kuvien katselu Aina Ponoissa seikkailee jälleen Oboi. Kuva: Otava

Oboi ei usko tarinoihin, mutta joutuu tahtomattaan niiden pyörteisiin. Aina Ponoi on paikka, jossa kaikki on mahdollista. Siellä Oboi voi unohtaa huolensa. Romaani osoittaa, miten tarinat ja kirjat voivat auttaa, kun ahdistaa ja oma elämä tuntuu mutkikkaalta.

Veera Salmi kertoo Oboin synnystä Luomiskertomus-ohjelmassa

7. A.F. Steadman: Skandar ja aaveratsastaja (suom. Jaana Kapari-Jatta, Tammi)

Brittiläisen kirjailijan Skandar-sarja on maailmallakin suosittu, sillä sitä on käännetty lähes 50 kielelle. Sarjaa on verrattu Harry Pottereihin. Skandar ja aaveratsastaja on fantasiasarjan toinen osa.

Avaa kuvien katselu A.F. Steadmanin Skandar-sarjaa on verrattu Harry Potter -kirjoihin. Kuva: Tammi

Skandarin haave on toteutunut ja hänestä on tullut yksisarvisratsastaja. Toisessa osassa Skandarin ja yksisarvisten asuinpaikkaa eli Saarta uhkaa tuho.

8. Kerstin Gier: Päivänvalolla ei näe (suom. Heli Naaski, Gummerus)

Saksalaiskirjailijan kirjatrilogian ensimmäinen osa alkaa 18-vuotisbileistä. Kirja on suunnattu nuorille, vähintään yläasteikäisille.

Päähenkilö Quinn joutuu onnettomuuteen, joka muuttaa häntä. Monisyisessä fantasiaromaanissa on monenlaisia juonenkäänteitä ja lukuisia henkilöitä.

9. Siri Kolu: Tämä liukasteleva sydän (Otava)

Siri Kolu on tuottelias kirjailija, joka tunnetaan parhaiten lapsille suunnatusta Me Rosvolat -sarjasta. Tämä liukasteleva sydän on suunnattu nuorille ja siinä on paljon rakkausdraamaa, joka puhuttelee parhaiten yläasteikäisiä.

Avaa kuvien katselu Siri Kolun nuortenromaanissa on kolmiodraamaa. Kuva: Otava

Live-roolipelejä kirjoittava Didi saa oudon pyynnön: koulun pahis Dome pyytää häntä henkilökohtaiseksi päiväkirjakseen. Didi on ainut, johon Dome luottaa.

Kerro omat lukuvinkkisi syyslomalle. Voit vinkata 15. lokakuuta kello 23:een asti. Kommentointi vaatii kirjautumisen.

