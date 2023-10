Gazan sota nousee nuorten somekuplaan – Yhdysvalloissa kehotetaan poistamaan sovellukset, mutta suomalaisasiantuntija on eri mieltä

Kriisitilanteet maailmalla näkyvät kuohahduksina somessa, niin myös Israelin ja Hamasin viime päivinä leimahtaneet taistelut.

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa koulut ovat ottaneet yhteyttä oppilaiden vanhempiin ja kehottaneet näitä poistamaan lastensa puhelimista esimerkiksi Tiktok -ja Telegram-sovellukset, uutisoi Forbes-lehti viime viikolla. Pelkona on, että lapset näkevät materiaalia teloituksista.

Suomessa Lähi-idän tapahtumat ovat nousseet esimerkiksi Keravan Sompion koulun kahdeksasluokkalaisten somekuplaan.

– Kun selasin Tiktokia, sain kuulla, että Hamas oli kuulemma kidnapannut israelilaisen mummon ja kiduttanut tätä. Siitä oli levinnyt jotain materiaalia Facebookiin, koulun oppilas Brett kertoo.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Inka Kiuru ei kuitenkaan lähtisi poistamaan some-sovelluksia ainakaan vanhemmilta nuorilta.

– Some tarjoaa myös vertaistukea vaikeissa tilanteissa, joten en lähtisi pyyhkimään sitä kokonaan pois nuorten elämästä.

Somevideoihin liittyy kuitenkin se ongelma, että sisällön todenperäisyydestä ei usein ole varmuutta.

Dis- ja misinformaation hurjaksi kasvanut määrä huolestuttaa teologian tohtori Ville Mäkipeltoa, joka tekee Youtubeen paljon tietovideoita.

– Esimerkiksi eräällä videolla Hamasin terroristi ampuu alas helikopterin, mutta myöhemmin selviää, että kyseessä onkin videopelistä otettu pätkä.

Teloitusvideoilla uhitellaan

Hamas on uhannut teloittaa panttivankeja ja julkaista tästä videomateriaalia sosiaalisessa mediassa, mikäli Israel tekee aseellisen iskun Gazaan ilman varoitusta. Asiasta on kertonut muun muassa The Washington Post.

Sosiaalisessa mediassa on jo julkaistu videoita, joissa oletettavasti Hamasin sieppaamia henkilöitä kohdellaan väkivaltaisesti. Kaikkien videoiden aitoutta tai alkuperää ei ole voitu selvittää.

– Ukrainan sota antoi jo osviittaa tästä, kuinka tieto leviää ensimmäiseksi someen. Silloin lähtee paljon liikkeelle myös dis -ja misinformaatiota, jota ei ole tarkastettu. Lapset ja nuoret ovat ensimmäisiä, jotka saavat ne ruudulle, koska he ovat hyvin paljon sosiaalisessa mediassa, Kiuru sanoo.

Myös New York Times -lehti on varoittanut sosiaalisessa mediassa liikkuvasta misinformaatiosta. Lehden mukaan viestipalvelu X:n kuvasto on muuttunut väkivaltaisemmaksi, sillä Elon Musk on poistanut Twitterin sisältöä aiemmin moderoineita tiimejä.

Kriisi on saanut tubettajan seuraajat liikkeelle

Uuden digipalvelusäännöksen myötä EU-komissaari Thierry Breton on lähestynyt sosiaalisen median palveluja ja pyytänyt niitä hävittämään dis- ja misinformaatiota.

TikTok kertoo nettisivullaan ryhtyneensä toimenpiteisiin muun muassa lisäämällä moderaattorien määrää ja poistamalla palvelusta yli 500 000 videota.

Lähi-idän tapahtumat ovat saaneet myös tubettaja Ville Mäkipellon seuraajat liikkeelle.

– Yhteydenottoja tulee, mutta ne ovat melko pitkälti toiveita, että nimenomaan käsittelisin tätä aihepiiriä. Viime aikoina olen tehnyt melko paljon ajankohtaisia videoita, joissa korostuu luotettava tieto. Tällaisia videoita on pyydetty lisää.

Avaa kuvien katselu Teologian tohtori, psykologi ja tubettaja Ville Mäkipelto tekee tietovideoita Youtubeen. Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Mäkipellolta on toivottu myös misinformaatiota käsittelevää materiaalia.

– Tästä tilanteesta halutaan selvästi paikkaansa pitävää tietoa. Jonkin verran tosin tulee myös toiveita siitä, että olisi kiva saada ajatuksia muualle, että voisitko käsitellä muitakin asioita.

Ylen haastattelemat Sompion koulun oppilaat kertovat tämän jutun videolla, että Lähi-idän kriisi ei oikeastaan vaikuta heidän elämäänsä. Nuorista on kuitenkin kummallista, että joidenkin kodit voidaan räjäyttää ilmaan noin vain. He tietävät, että alueella on taisteltu vuosikausia, mutta eivät ihan tarkalleen, miksi.

Koulun erityisluokanopettaja Matti Kastikainen on keskustellut tapahtumista useiden nuorten kanssa. Nämä ovat lyhyessä kokeneet koronapandemian ja Ukrainan sodan, joten reagoiminen Israelin kriisiin voi olla tästä syystä apaattista.

Älä dramatisoi, älä valehtele

Väkivaltavideot voivat kuitenkin helposti nousta nuorten someen, vaikka he eivät niitä aktiivisesti etisi.

– Jos erehtyy vaikka yhtä videota klikkaamaan, saa enemmän samaa sisältöä. Aikuisiltakin kaivattaisiin malttia ja harkintakykyä mitä jaetaan alustoille, joissa on paljon lapsia, sanoo Inka Kiuru Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Jos lapsi vaikuttaa ahdistuneelta ja ärtyneeltä, syy voi olla myös ahdistavien kuvien tai videoiden näkemisessä. Lapselle on myös tärkeää tuntea, että hän voi oma-aloitteisesti puhua vaikeista asioista.

– On hyvä olla rehellinen, jos lapsella on paljon kysymyksiä aiheesta, mutta ei pidä dramatisoida tai valehdella.

Kiurun mukaan pienten lasten kanssa somen käytön rajoittamista tietyillä alustoilla on tarvittaessa syytä pohtia.

Väkivaltainen sisältö somessa näkyy myös tällä hetkellä puhututtavien koulu -ja jengiväkivaltavideoiden muodossa. Tällaisten ilmiöiden vuoksi somen käytöstä olisi syytä puhua lasten kanssa muutenkin kuin Ukrainan ja Israelin kaltaisten tilanteiden puhkeamisen yhteydessä, Kiuru sanoo.

Ville Mäkipelto on samoilla linjoilla.

– Vanhempien kannattaa olla tietoisia siitä, että tällaista materiaalia on todella paljon. Jos lapset käyttävät TikTokia, on hyvin todennäköistä, että he ovat tällaisiin videoihin törmänneet. Lapsilta voi kysyä avoimesti, mitä he ovat nähneet ja millaisia ajatuksia ja tunteita tämä tilanne ja sota ovat herättäneet.

Mäkipellon mukaan lasta pitäisi nimenomaan kuunnella.

– Kannattaa tunnistaa se, mitä tämä tilanne itsessä herättää eikä heijastaa sitä lapsiin, jotka voivat lähestyä näitä asioita aivan eri tavalla. On tärkeää antaa lapselle ja nuorelle tilaa.