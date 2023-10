Cities: Skylinesin jatko-osan trailer näyttää tältä. Tekijöiden tavoite on ollut, että pelaajat pystyvät vaikuttamaan kaupunkinsa kehitykseen monipuolisemmin kuin pelin ensimmäisessä osassa.

Cities: Skylines teki teekkari Mariina Hallikaisesta maailmanlaajuisesti tunnetun peliyhtiön toimitusjohtajan. Hän odottaa parasta, mutta on tottunut siihenkin ajatukseen, että peli voi myös flopata.

Tamperelainen Colossal Order julkaisee lokakuun lopussa jatko-osan kaupunginrakennuspelille, jonka ensimmäistä osaa on myyty maailmalla 12 miljoonaa kappaletta. Cities: Skylines saa nyt kakkososan. Konsoliversio ilmestyy keväällä 2024.

Alkuperäisen pelin aktiivisia pelaajia on edelleen, vaikka se tuli markkinoille jo kahdeksan vuotta sitten.

Toimitusjohtaja Mariina Hallikaista jännittää.

– Todella paljon, rehellisesti sanottuna.

Jatko-osaa on kehitetty viime vuosikymmenen loppupuolelta saakka. Toimitusjohtaja ei vaihtaisi päivääkään pois.

– Peliteollisuus on aivan paras ala olla töissä.

Hallikainen on sinut bisneksen raadollisuuden kanssa.

– Aina on mahdollista, että ihmiset kokevat ensimmäisen osan olleen parempi, eikä tämä toimi. Se on mahdollisuus, joka on tällä alalla aina läsnä.

Avaa kuvien katselu Colossal Orderin toimitusjohtaja Mariina Hallikainen teki 23-vuotiaana kovan valinnan. Diplomi-insinöörin tutkinto ei koskaan valmistunut, kun peliala vei mennessään. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Avaa kuvien katselu Cities: Skylines -menestyspelin jatko-osa julkistetaan 24. lokakuuta. Pelisuunnittelija Henri Haimakainen sanoo todennäköisesti lukevansa sen saamat arviot samantien, kun peli on markkinoilla. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Vaikea alku

Cities: Skylines ei ollut Colossal Orderin ensimmäinen projekti. Yhtiö kokeili kaupunkisimulaatioitakin ennen kuin Skylines löi läpi vuonna 2015.

– Meillä oli kymmenkunta projektia tehtynä ennen Citiesiä.

Aivan ensimmäinen versio Skylinesista oli varsin vaikea pelattava. Jos pelaaja laittoi vedenpuhdistamon väärään paikkaan, peli saattoi loppua siihen, koska raha ei riittänyt tilanteen korjaamiseen. Sittemmin alkuperäiseen peliin on ollut ladattavissa monenlaisia päivityksiä.

– Olemme kymmenen vuoden aikana ymmärtäneet ne asiat, jotka tekivät ihan ensimmäisestä versiosta haastavan.

Uudessa versiossa pelaajalla on entistä parempi mahdollisuus vaikuttaa kaupungin kasvuun: jokaisella ratkaisulla on merkitys kokonaisuuteen.

– Ensimmäisessä pelissä talojen skaalat olivat vähän epärealistisia. Lisäksi vuodenajat vaihtelevat, Hallikainen sanoo.

Tuskaa tuotti myös liikenne. Neljäkaistaisella moottoritiellä kaikki autot pakkautuivat yhdelle kaistalle.

– Nyt jos pelihenkilö huomaa vapaan kaistan, hän osaa vaihtaa sille.

Apuna kaupunkisuunnittelussa

Viihteeksi ja hauskaksi ajanvietteeksi tarkoitettu peli on vuosien varrella ollut apuna myös vakavammassa kaupunkisuunnittelussa. Hallikainen ottaa kaksi esimerkkiä.

– Hämeenlinnan kaupunki käytti peliä apuna osallistaakseen kansalaisia tietyn asuinalueen kehittämiseen. Vastaavaa käyttöä on ollut myös Tukholmassa.

Nyt uuden pelin ennakkotilanneet voivat askarrella omanlaisensa Tampereen valmiista karttapohjasta.

– Näsinneulan voi laittaa ihan minne parhaaksi katsookin, sanoo pelisuunnittelija Lauri Jääskeläinen.

Avaa kuvien katselu Pelisuunnittelija Lauri Jääskeläisellä on arvovaltainen vahti. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Lisää työvoimaa

Colossal Order aikoo pysyä jatkossakin Tampereella. Pelin jakelusta vastaa ruotsalainen Paradox Interactive, ja tuo yhteistyö toimii Hallikaisen mukaan moitteettomasti.

– Ydinporukka pysyy täällä varmasti. Se on oma haasteensa, miten tänne saadaan lisää osaavaa porukkaa, Hallikainen kuvailee.

Tuote on ainakin tunnettu. 1980-luvun puolestavälistä itsensä pelitoimittajana työllistänyt Niko Nirvi arvioi, että Skylines on ohittanut jo aikapäiviä sitten aikoinaan kaikkien aikojen kaupunginrakennuspelinä pidetyn SimCityn.

– Tämä on kestopeli, jolle uutta sisältöä on luotu liki kymmenen vuotta ja ilmeisen kannattavasti. Se on poikkeuksellinen ja hieno saavutus.

Nirvi puhuu jopa yksinvaltiudesta.

– SimCity kukistettiin jo kymmenen vuotta sitten eikä vakavasti otettavia kilpailijoita ole. Jollei käy joffreyt, kauan myös hän hallitkoon, hän muotoilee.

Teekkarista toimitusjohtajaksi

Nyt Mariina Hallikainen on 38-vuotias ja edelleen peliyhtiön toimitusjohtaja. Yhtiö täyttää ensi vuonna 15 vuotta. Vuosien varrella opintotuki on vaihtunut satojen tuhansien eurojen vuosiansioihin. Ne ovat tulleet Cities: Skylinesin menestyksellä.

Hallikainen oli 23-vuotias, kun häntä kysyttiin mukaan startup-yritykseen. Suoraan toimitusjohtajaksi.

– Olin silloin teekkari Hervannasta. Sitten kaverit olivat yhteydessä, että aletaan tehdä pelejä ja että Mariina on yritykseen hyvä toimitusjohtaja. En valmistunut koskaan diplomi-insinööriksi.

Mariina Hallikainen on laittanut menestyksen tuoman varallisuuden hevosiin.

– Se on lähtenyt ihan lapasesta. Nyt minulla on kuusi hevosta. Puoliverisiä, esteratsastukseen soveltuvia. Itse en kilpaile, mutta käyn niiden kanssa maastossa. Se on parasta palautumista työpäivien jälkeen.

Avaa kuvien katselu Mariina Hallikaista ja Lauri Jääskeläistä naurattaakin työpäivän aikana. Peliala on tiukkaa bisnestä, mutta työhön sisältyy myös rentoa yhdessäoloa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

