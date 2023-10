Pave Maijanen sai muistoteoksen Lappeenrantaan – tältä se näyttää

Taiteilija Harri Ahosen Lavalla-niminen teos on oikeaa kitarakoteloa muistuttava pronssista valettu kuori, jonka sisällä on myös pieni lämpövastus, joka pitää kotelon pinnan sulana myös talvella. Video: Kalle Purhonen / Yle

Lappeenrannan satamassa vinha syystuuli puhisee lehmusten latvuksissa. Satamaan johtavien polkujen varteen on kokoontunut reilut sata ihmistä seuramaan historiallista hetkeä, kun lappeenrantalaislähtöinen muusikko Pave Maijanen saa muistoteoksensa Rantapuistoon.

Saimaan rannalla, graniittipenkillä lepäävä kitarakotelo kunnioittaa edesmenneen taiteilijan muistoa.

Avaa kuvien katselu Muusikko Pave Maijanen menehtyi vuonna 2021. Kuva: Jani Saikko/Yle

Lavalla-niminen teos on kitarakoteloa muistuttava pronssista valettu kuori, jonka sisällä on valoja. Teoksen on tehnyt taiteilija Harri Ahonen.

Ahosen olo on tyhjä, kun teos on julki. Hän kertoo, että vatsanpohjassa on aina jännitystä teosten julkistamistilaisuuksissa, niin tälläkin kertaa.

– Jännittää se, onko paikalla paljon väkeä ja lähtevätköhän he jo kesken pois.

Jännitys oli turhaa. Väkeä on paikalla, ja valtaosa ihmisistä haluaa vielä julkistamistilaisuuden jälkeen kuvata teosta.

Avaa kuvien katselu Teos on valaistu sisältä käsin. Valot hohtavat himmeästi pronssikuoren takaa illan hämärtyessä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Kitarakotelo kulki aina Pave Maijasen mukana

Harri Ahonen kävi keskusteluja Pave Maijasen lesken Liisa Maijasen kanssa, ja niiden perusteella hän päätyi tekemään kitarakoteloa kuvaavan teoksen.

– Minun mielestäni kitarakotelo sopii hyvin keikkamuusikolle. Myös Liisan kanssa keskusteluissa se nousi esiin – kitarakotelo on hyvä mielikuva Pavesta, koska se kulki aina miehen mukana. Liisa piti sitä oikein hyvänä esineenä kuvaamaan Paven persoonaa.

Avaa kuvien katselu Teoksen piti alkuperäisen idean mukaan olla Kaunis Veera -patsaan edessä portailla, mutta paikka vaihtui. Kuva: Harri Ahonen

Teos ei mahtunut Kauniin Veeran kanssa samalle alustalle

Harri Ahosen teos voitti Lappeenrannan kaupungin järjestämän taidekilpailun, jossa tavoitteena oli löytää lappeenrantalaislähtöiselle Pave Maijaselle muistoteos.

Teos piti aluksi panna samalle graniittiselle alustalle portaisiin, joiden päässä Kaunis Veera -patsas seisoo. Ahonen kertoo, että Lappeenrannan kaupunki piti paikkaa hyvänä. Pave Maijasen kitarakotelon kanssa käytiin jopa mallaamassa teoksen paikkaa portailla.

– Mutta Kaunis Veera -patsaan taiteilija Markku Hirvelä ei lämmennyt ajatukselle. Hän ilmoitti, ettei halunnut sitä portaille. Ja ymmärrän häntä. Hänelle on tekijänoikeus paitsi veistokseen, myös portaikkoon ja koko sommitelmaan, Ahonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Ahosen teoksen puistoon unohtunut kitarakotelo on ikään kuin perintö tuleville sukupolville. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Harri Ahonen ei alkanut riidellä asiasta, vaan alkoi etsiä muistoteokselle uutta paikkaa.

Nyt teos on Kaunis Veera -patsaan edessä omalla graniittialustallaan, jonka vieressä voi istua.

Avaa kuvien katselu Alkuperäisesti suunnitellun teoksen paikan vaihtaminen oli Harri Ahoselle kova paikka. ”Jos jonkin asian päättää ja siitä joutuu luopumaan, se on kuin hiihtämistä takaisin päin umpihangessa.” Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Näin toteutuu myös keskipenkki-ajatus, jota Lappeenrannan kaupunki teokselta alkujaan toivoi. Keskipenkillä viitataan Pave Maijasen Lähtisitkö -kappaleen tekstiin.

– Loppujen lopuksi paikka on ihan hyvä. Ja nyt Paven fanit saivat myös sen penkin. Aikaisemmin ihmeteltiin, missä se penkki on. Mutta nyt kitarakotelon viereen saa istua ja silittää ja kiillottaa kitarakotelon päätä, toteaa Ahonen.

