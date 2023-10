Poliisi tutkii laajaa marjanpoimijoiden ihmiskauppaepäilyä – kymmenet uhrit työskentelivät eri puolilla Suomea

Poliisi epäilee jopa kymmenien Suomessa työskennelleiden thaimaalaispoimijoiden joutuneen ihmiskaupan uhriksi.

Poliisi epäilee, että thaimaalaisia marjanpoimijoita on pestattu Suomeen töihin, mutta heidän tienestinsä ovat kulujen jälkeen jääneet nollaan tai he ovat jopa jääneet velkaa yritykselle. Uhreja on tällä tietoa 20–30.

– Tulkintamme mukaan he ovat olleet pakkotyönomaisessa tilanteessa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisin valtakunnallisesta ihmiskaupparikosryhmästä.

Hän kertoo, että epäiltyjä on useita, ja asiassa on edelleen selviteltävää. Neljä henkilöä on vangittuna ja yksi vangituista on Artic Group -yritysten sotkamolainen toimitusjohtaja.

– Kaikki on vielä sinänsä auki. Kyseessä on kuitenkin aika iso vyyhti, että kuka tässä on missäkin roolissa.

Epäiltyjen rikosten tekopaikka on Hollola. Osa marjanpoimijoista on työskennellyt marjatiloilla Päijät-Hämeessä, mutta osa on kerännyt myös luonnonmarjoja Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Arctic Groupin yrityksillä on toimintaa eri paikkakunnilla.

Yle kävi paikalla

Ylen toimittaja vieraili torstaina Hollolassa, jossa sijaitsee suomalaisen marjayritysryhmän Arctic Groupin toimitiloja. Tavoite oli kysyä yritykseltä ja sen työntekijöiltä marjanpoimijoiden työoloista.

Osoite johti marjatilan sijaan pienteollisuuskiinteistölle, johon yhtiön työntekijät ilmeisesti olivat majoittuneet kesäkaudella.

Pihapiirissä oli Marjex Bar -teippauksissa ollut vaunu. Lisäksi pihassa oli Arctic Internationalin nimiin merkittyä irtaimistoa. Ylen toimittaja ei nähnyt pihassa tai kiinteistön ovilla ketään.

Paikalle sattui myös vähittäiskaupan rekkakuljetus, joka toi elintarvikkeita taloon. Lähetykselle ei kuitenkaan Ylen läsnäollessa löytynyt vastaanottajaa.

Avaa kuvien katselu Hollolassa sijaitsevalla teollisuustontilla oli torstaina pysäköity Arctic Groupin tarroilla merkittyjä autoja. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Neljä vangittua

Yksi epäillyistä on useasta marja-alan yrityksestä koostuvan monialayhtymän Arctic Groupin sotkamolainen toimitusjohtaja Janne Naapanki. Yhtiö kertoi asiasta torstaina. Arctic Groupiin kuuluu muun muassa metsämarjatuotteiden valmistaja ja jalostaja Marjex.

Avaa kuvien katselu Toimitusjohtaja, marjayrittäjä Janne Naapanki kuvattu mansikkapellon laidalla Hollolassa heinäkuussa 2023. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Pohjois-Savon käräjäoikeus vangitsi sunnuntaina 8. lokakuuta Naapangin sekä toisen henkilön epäiltynä ihmiskaupasta. Samalla rikosnimikkeellä vangittiin vielä kaksi muuta henkilöä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa tiistaina 10. lokakuuta.

Nyt vangitut eivät ole ainoita epäiltyjä poliisitutkinnassa. Kortelaisen mukaan poliisi selvittää samalla, onko syytä epäillä, että vastaavaa olisi tapahtunut marjanpoimijoille aiempinakin vuosina.

Epäkohdat esiin vielä lentoasemalla

Rikosylikomisario Hannu Kortelaisen mukaan Rikosuhripäivystyksen, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ja poliisin edustajat tapaavat kysellä Suomessa kausityössä olleilta ryhmiltä heidän tuntojaan lähtövaiheessa.

Nyt tutkinnassa oleva tapaus tuli tietoon samaan tapaan lentoasemalla. Poliisi oli jo saanut vihjeitä, että joukossa on ihmisiä, joilta olisi syytä kysyä pestin sujumisesta.

Mahdollisten rikosten uhrit ohjattiin Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän piiriin ja osa heistä oleskelee edelleen Suomessa.

Joutsenon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Katri Lyijynen vetää Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän toimintaa. Hän ei kommentoi Arctic Groupin tapausta suoraan.

– Tunnistamme luonnonmarjojen poiminnan yhdeksi riskialaksi, Lyijynen kertoo.

Tyypillisessä suomalaisessa työvoiman hyväksikäyttötapauksessa ulkomainen työntekijä tulee Suomeen esimerkiksi kausitöihin. Työpaikan vastineeksi häneltä peritään jonkinlainen kynnysraha tai työnantaja maksaa matkat, jotka peritään sitten työntekijän palkasta.

– Työpäivät voivat olla pitkiä ja työstä tulee ikään kuin koko elämä. Se eristää työntekijän, eikä hän välttämättä osaa kysyä työsuhteestaan keneltäkään muulta kuin työnantajaltaan, Lyijynen kuvailee.

Lyijysen yleisen tason kuvaus näyttää nyt ilmi tulleiden tietojen perusteella muistuttavan myös Arctic Groupin epäiltyä toimintaa.