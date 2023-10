Israelin Netanjahu kuvaili Hamasin hirmutekoja Joe Bidenille – katso pysäyttävä video puhelinkeskustelusta

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on politiikan ikiliikkuja. Hän on maan pisimpään hallinnut pääministeri, jonka uran loppua on ennustettu moneen kertaan, mutta joka on aina palannut vallankahvaan.

Viime päivinä ennustuksia on taas tehty. Hamasin ennenäkemättömän laajat terroristiset iskut Israeliin saattavat lopulta päättää Netanjahun poliittisen uran.

– Sodan jälkeen koittaa pyykinpesun aika, eikä se lupaa Netanjahulle hyvää, sanoo Suomen Lähi-idän instituutin säätiön tutkija Antti Tarvainen Ylen haastattelussa.

Hänen mukaansa Netanjahun asema on nyt kaksijakoinen. Juuri nyt pääministerillä on tilaisuus osoittaa vahvaa johtajuutta tilanteessa, jossa kansa ja poliitikot hitsautuvat yhteen yhteisen tragedian ja uhkan edessä.

Tähän asti syyttävä sormi on osoittanut Israelin tiedustelupalveluun ja asevoimiin, joita arvostellaan huonosta varautumisesta ja hitaasta reagoimisesta hyökkäykseen. Ennen pitkää syytökset löytävät myös maan poliittisen johdon.

Ja kritiikkiä on jo tullut. Israelin suurimpiin ja vanhimpiin sanomalehtiin kuuluva liberaali Haaretz julisti pääkirjoituksessaan: ”Netanjahu kantaa vastuun tästä Israel–Gaza -sodasta”.

– Sotilaiden ja tiedustelun epäonnistumiset eivät vapauta Netanjahua kriisin kokonaisvastuusta. Hän on Israelin ulko- ja turvallisuuspolitiikan ylin johtaja, lehti kirjoittaa.

Israelilaiset eivät ole katsoneet hyvällä pääministereitä ja hallituksia, jotka ovat olleet vallassa ja joiden on katsottu epäonnistuneen sotien syttymisen aikaan. Pääministerit ovat kaatuneet jom kippur -sodan sekä molempien Libanonin-sotien jälkeen.

Olisi ennennäkemätöntä, jos Netanjahun tuoli ei keikahtaisi sodan seurauksena nurin, sanoo israelilainen poliittinen kommentaattori Amit Segal.

– Historia opettaa meille, että joka ikinen yllätys ja kriisi on johtanut hallituksen kaatumiseen, Segal kommentoi yhdysvaltalaiselle uutiskanava CNN:lle.

Benjamin Netanjahu kuvaili tiistai-iltana puhelimessa Hamasin hirmutekoja Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille. Kaikista pääministerin yllä olevalla videolla maintisemista tapahtumista ei ole vahvistettua tietoa kansainvälisiltä uutistoimistoilta.

”Herra Turvallisuus”

Netanjahua ja hänen hallitustaan arvostellaan kahdesta syystä.

Ensimmäinen on juuri se, että Israel epäonnistui Hamasin hyökkäyksen ennakoimisessa ja torjumisessa.

Tilanne, jossa yli tuhat israelilaista siviiliä on julmasti tapettu ja yli sata otettu panttivangiksi, on vakava imagotappio pääminsterille, jonka suosikkilempinimi on ”Herra Turvallisuus”.

Toinen syy on Netanjahun viime vuonna aloittaneen laitaoikeistolaisen hallituksen politiikka. Sen yksi keskeinen tavoite on ollut kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laittomien juutalaissiirtokuntien laajentaminen miehitetyllä Länsirannalla.

Siirtokuntien laajentaminen on tänä ja viime vuonna johtanut Länsirannalla väkivaltaisiin yhteenottoihin. Niissä on kuollut poikkeuksellisen paljon palestiinalaisia.

Vastustajat näkevät, että Netanjahun hallituksen politiikka on kiristänyt Israelin ja palestiinalaisten välejä entisestään, ja että Hamas pääsi käyttämään tilannetta hyväkseen.

– Kaikki Israelin hallitukset ovat edistäneet siirtokuntia, mutta tälle hallitukselle ominainen messiaaninen puhe koko Länsirannan asuttamisesta ja haltuunotosta pahentaa entisestään palestiinalaisten koko olemassaoloon kohdistuvaa uhkaa, tutkija Tarvainen sanoo.

Tarvainen tekee parhaillaan tutkimustyötä Länsirannan Ramallahissa. Hänen mukaansa enemmistö Länsirannan asukkaista hyväksyy Hamasin hyökkäyksen eikä tuomitse sen väkivallantekoja. Päällimmäisenä ihmisillä on tutkijan mukaan pelko siitä, että Netanjahun hallitus pyrkii valtaamaan koko Gazan ja ajamaan palestiinalaiset sieltä pois.

– Sukupolvien kertynyt trauma on taas voimakkaasti pinnalla. Palestiinalaisten ja israelilaisten maailmat ovat valtavan eriytyneitä, Tarvainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Benjamin Netanjahu (vas.) keskusteli Israelin sotilasjohdon kanssa Tel Avivissa sunnuntaina. Kuva: EPA-EFE

Hallituksen arvostelu on laantunut hetkeksi

Poliittinen kahtiajako on Israelin juutalaisten keskuudessa vähentynyt ja kritiikki hallitusta vastaan hiljentynyt viime päivinä, Tarvainen sanoo.

– Nyt en mieti sitä, kenen syytä tämä on ja miksi meidät yllätettiin. Sen aika ei ole tässä eikä nyt, sanoi Israelin oppositiojohtaja Yair Lapid CNN:n mukaan.

Israeliin on päätetty perustaa hätätilahallitus ja sotakabinetti toimimaan väliaikaisesti kriisin aikana. Siihen kuuluu sekä Netanjahun nykyinen hallitus että yksi oppositiopuolue, johta johtaa entinen asevoimien komentaja ja puolustusministeri Benny Gantz.

Hätätilahallituksen perustaminen on kuitenkin edennyt hitaasti, ja siihenkin on sisältynyt sisäpoliittista vääntöä. Tästäkin Netanjahua on arvosteltu.

Yair Lapidin johtama suurin, liberaali oppositiopuolue ei ole näillä näkymin osallistumassa hätätilahallitukseen, koska Netanjahu ei suostunut sen vaatimuksiin syrjäyttää kahta äärioikeistolaista ministeriä, kertoo The Times of Israel.

Tutkija Tarvainen uskoo, että hallituksen ja opposition yhteen hiileen puhaltaminen on vain väliaikaista. Kriisin väistyttyä Netanjahun hallitus joutuu vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin.

Hallitus kritiikin kohteena jo ennen kriisiä

Ennen Hamasin hyökkäystä Netanjahun hallitus oli jo valmiiksi erittäin voimakkaan sisäpoliittisen paineen alla. Hallitus heikensi maan oikeusjärjestelmää, mikä sai tuhannet ihmiset osoittamaan mieltään maan autoritaariseksi kokemaansa suuntaa vastaan.

Tarvaisen mukaan nämä kysymykset ovat nyt kriisin keskellä toisarvoisia.

– On mielenkiintoista nähdä, palaavatko ihmiset vielä kaduille vastustamaan hallituksen politiikkaa, vai onko tämän trauman tuottama yhtenäisyys voimakasta, että se suojelee hallitusta, Tarvainen sanoo.

Kun Netanjahusta on kyse, muukin lopputulos kuin uran päättyminen on aina mahdollinen. Niin uskoo ainakin Haaretzin haastattelema, nimeämätön ministeri Netanjahun Likud-puoleesta:

– Sen jälkeen kun me voitamme tämän sodan – ja me tulemme sen voittamaan – Israelin kansa näkee Netanjahun jälleen vahvana johtajana, jollainen hän on.

Lähteet: Reuters, AP, AFP