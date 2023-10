Disney täyttää sata vuotta – mies Mikki Hiiren takana kertoo, miten maailmankuulu ääni sai alkunsa

– Hi everybody!

Bret Iwan on ollut Mikki Hiiren virallinen ääni vuodesta 2009 lähtien. Hän on järjestyksessään neljäs Mikin ääni.

Iwania ennen animaatiohahmolle antoivat äänensä Jimmy MacDonald ja Wayne Allwine.

Aivan ensimmäinen Mikki Hiiren ääni oli hahmon luonut Walt Disney. Tarinan mukaan Disney ei löytänyt Mikille sopivaa esittäjää 1920-luvun lopulla, joten hän päätyi ääneksi itse.

Disneyn äänityöskentely on siis pohjana sille, miltä Mikki Hiiri edelleen kuulostaa.

Bret Iwanin mukaan Mikki Hiireen kiteytyy pitkälti se, mitä Disney edustaa. Ajaton hahmo on samaistuttava ja siksi edelleen suosittu 95 vuoden jälkeen.

– Mikki on yksinkertainen hahmo. Tämän takia jokainen meistä voi nähdä itsensä hänessä. Hän on karismaattinen, hurmaava ja hassu. Hän ei ole kuitenkaan täydellinen.

Mikki Hiiren ja muita klassisia animaatiohahmoja voi nyt nähdä Lontoossa Disneyn satavuotispäivän kunniaksi avatussa näyttelyssä.

Avaa kuvien katselu Walt Disney luomansa Mikki Hiiren kanssa. Kuva: The Walt Disney Company

Sadassa vuodessa viihteen jätiksi

Disney on kasvanut sadassa vuodessa pienestä animaatiostudiosta media- ja viihdeteollisuuden jätiksi.

Studio sai alkunsa vuonna 1923, kun Walt Disney perusti Disney Brothers Cartoon Studion veljensä Roy O. Disneyn kanssa.

Newyorkilainen piirroselokuvien jakelija Margaret Winkler suostui rahoittamaan 12 jaksoa Waltin live-actionia ja animaatiota yhdisteleviä lyhytelokuvia, jotka tunnetaan nimellä Alice Comedies. The Walt Disney Companyn perustamisasiakirja allekirjoitettiin 16. lokakuuta 1923.

Yhtiön ensimmäinen suosittu hahmo oli Osku Kani, mutta yhtiö menetti sen oikeudet. Walt Disney keksi tilalle samankaltaisen Mikki Hiiri -hahmon.

Se esiteltiin yleisölle animaatiossa Höyrylaiva Ville (Steamboat Willie) vuonna 1928.

Disney on ollut yksi uraauurtavista animaatioelokuvien tekijöistä. Yhtiön ensimmäinen pitkä värillinen animaatio oli Lumikki ja seitsemän kääpiötä (1937).

Toy Story (1995) on puolestaan ensimmäinen täysin tietokoneella luotu kokopitkä animaatioelokuva.

Avaa kuvien katselu Lumikki ja seitsemän kääpiötä (1937) oli Disneyn ensimmäinen pitkä värillinen animaatio. Kuva: The Walt Disney Company

Viidakkokirja (1967) oli viimeinen animaatioelokuva, jonka Walt Disney näki melkein valmiina. Disney menehtyi 65-vuotiaana 15. joulukuuta 1966.

Disneyn on laajentunut vuosien varrella viihdeimperiumiksi, johon kuuluvat muun muassa huvipuistot eri puolilla maailmaa.

Yritys kasvoi entisestään 2000-luvulla yritysostoilla. Se on kahmaissut sisäänsä merkittäviä tekijöitä kuten animaatiostudio Pixarin, Marvel Entertainmentin, Lucasfilmsin ja elokuvastudio 20th Century Foxin.

”Disney oli visionääri ja nero”

Lontoon näyttelyssä on esillä muun muassa animaatiotaidetta ja elokuvissa nähtyjä asuja. Disneyn arkistoista on mistä ammentaa, sillä sinne on dokumentoitu esimerkiksi 25 miljoonaa valokuvaa ja oikeita autoja.

Arkiston johtaja Becky Cline sanoo, että näyttely on rakkauskirje Walt Disneylle.

– Disney oli visionääri ja nero. Hän tiesi, mistä ihmiset pitävät. Hän oli utelias ja hän vaati, että elokuvissa käytettiin uusinta teknologiaa. Siksi ne ovat edelleen ikivihreitä.

Avaa kuvien katselu Disneyllä on kuusi huvipuistoa. Yksi niistä on Floridaan vuonna 1971 perustettu Walt Disney World. Kuva: AOP

Eric Goldberg on työskennellyt Disneyn animaatioiden parissa vuodesta 1990 lähtien.

Hän on ohjannut kokopitkät Disney-animaatiot Pocahontas (1995) ja Fantasia 2000 (1999). Hän on myös piirtänyt ja animoinut muun muassa Henki-hahmon elokuvaan Aladdin (1992).

Hän muistaa edelleen, kun Henki-hahmon ääninäyttelijä Robin Williams tuli katsomaan hänen piirroksiaan.

– Yksi urani kohokohdista on se, että sain hänet nauramaan.

Goldberg sanoo, ettei Disney tee elokuvia pelkästään lapsille. Animaatiot ovat yhdistäneet kaikenikäisiä jo vuosikymmeniä.

– Animaattorina ja ohjaajana minulle on tärkeintä, että voin luoda hahmoja, joita ihmiset rakastavat.

Becky Clinen mukaan Disneylle on edelleen paikkansa.

– Disney tuo ihmisille iloa varsinkin tässä maailman ajassa. On niin paljon asioita, joita on vaikea katsoa. Disney on silkkaa iloa ja me tuomme toivoa.