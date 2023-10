Poliisi: Tampereella asuvilla kytköksiä pääkaupunkiseudun katujengiläisiin

Poliisin mukaan Tampereella on jengiytymiselle otollisia henkilöitä. Arkistokuva Tampereen Hämeenpuistosta.

Tampereella ei toistaiseksi ole tunnistettu katujengiä. Kaupunkiin on palkattu kaksi katujengeihin erikoistunutta poliisia ennalta ehkäisemään jengiytymistä.

Pirkanmaalaisilla henkilöillä on havaittu olevan kytköksiä pääkaupunkiseudun katujengeihin.

Poliisi on kertonut jo aiemmin, että Tampereella on nähty liikkuvan pääkaupunkiseudun katujengeissä toimivia jäseniä. Nyt tilanteesta on saatu lisää tietoa.

– Tällä hetkellä Pirkanmaan alueella asuu sellaisia henkilöitä, joiden on muiden poliisitehtävien yhteydessä todettu liikkuvan yhdessä tunnistettujen katujengiläisten kanssa, rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisin ennalta estävän toiminnan yksiköstä kertoo.

Poliisi on aikaisemmin kertonut, että Tampereella on jengiytymiselle otollisia ihmisiä. Antilan mukaan pääkaupunkiseudun katujengiläisten kanssa liikkuneet ovat henkilöitä, jotka poliisi on tunnistanut jengiytymiselle otollisiksi.

Pirkanmaalla ei kuitenkaan toistaiseksi ole tunnistettu katujengejä. Tähän mennessä katujengejä on havaittu Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa.

Tampereelle kaksi jengipoliisia

Jengiytymisen ehkäisemiseksi Tampereella on aloittanut kaksi katujengeihin erikoistunutta poliisia lokakuun alussa.

Heidän pääsääntöisenä tehtävänään on torjua mahdollisesti kehittyvää katujengi-ilmiötä, kuten pyrkiä estämään nuorten liukuminen katujengeihin. Iso osa tähän mennessä tunnistetuista katujengiläisistä on noin 18–22-vuotiaita miehiä, mutta mukana on myös jonkin verran alaikäisiä.

– Nyt meillä on mahdollisuus kohdentaa työaikaa kadulla oleviin nuoriin. Heillä voi olla monenlaisia ongelmia, jolloin rikollinen elämäntapa saattaa vaikuttaa houkuttelevalta, Markus Antila sanoo.

Katujengipoliisien tehtäviin kuuluu muun muassa työskentelyä kaduilla, mikä tarkoittaa partiointia, nuorten tapaamista ja heidän kuulumisten kyselemistä. Samalla se on tiedustelutiedon keräämistä.

– Tarkoituksena on luoda tilannekuva siitä, kuinka alueen nuoret voivat ja miten he maailman näkevät.

Lisäksi uudessa roolissa aloittaneet poliisit työskentelevät vahvasti somessa.

Isoon osaan nuorten tekemistä rikoksista liittyy jollain tavalla sosiaalinen media. Pääkaupunkiseudun katujengien on myös havaittu uhittelevan ja haastavan riitaa keskenään muun muassa somessa rap-lyriikoiden kautta.

Avaa kuvien katselu Rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista arvioi, että yksi syy katujengien puuttumiseen on se, ettei Tampereella ole segregaatiota samalla tavalla kuin pääkaupunkiseudulla. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Katujengipoliisien henkilöllisyyksiä ei kerrota julkisuuteen.

– Olemme poliisissa huomanneet, että katujengiläisten toimintaan kuuluu viranomaisten maalittaminen.

Sen verran Antila valottaa, että valitut poliisit ovat virkaiältään nuoria, joille on ehtinyt kertyä aikaisemmista ammateista kokemusta työskentelystä lasten ja nuorten kanssa.

Poliisi on varoittanut katujengien voimistumisesta Suomessa. Mutta keitä jengiläiset ovat? MOT sai harvinaisen haastattelun neljältä vangilta, jotka viranomaiset ovat luokitelleet katujengiläiseksi.

