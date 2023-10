Taloyhtiöt pulassa venäläisten omistamien asuntojen kanssa – tuhti pino laskuja on rästissä, eikä kukaan tiedä, mitä tehdä

Pakotteiden vuoksi venäläiset eivät pysty maksamaan vastikkeitaan tai vastikemaksuissa on merkittäviä viiveitä. Lopputuloksena voi olla jopa taloyhtiön konkurssi.

Isännöintiliiton mukaan taloyhtiöt ovat ymmällään siitä, mitä ne voivat tehdä venäläisosakkaidensa maksamattomille vastikkeille. Liiton mukaan asiaa on kysytty heiltä nyt enemmän.

– Se on koko ajan kasvava ongelma. Varsinkin itärajalla on asunto-osakeyhtiöitä, joissa venäläisten osuus osakkaista voi olla huomattava, jopa useita kymmeniä prosentteja, kertoo liiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Vaaja.

Pakotteiden vuoksi venäläiset osakkaat eivät pysty maksamaan vastikkeitaan tai vastikemaksuissa on merkittäviä viiveitä. Vastikkeilla katetaan taloyhtiön menoja, kuten ylläpitoa.

Rästit kertyvät muiden osakkaiden vastuulle. Ongelman jatkuessa muidenkin osakkaiden maksukyky voi loppua.

– Pahimmassa tapauksessa yhtiö voi ajautua konkurssiin, Vaaja sanoo.

Posti ei kulje Venäjälle

Asunto-osakeyhtiö voi ottaa asunnon haltuun, jos omistaja ei maksa vastikkeitaan. Taloyhtiö voi vuokrata haltuunotetun asunnon eteenpäin ja korvata menetettyjä vastikkeita vuokratuotoilla.

Haltuunottoa koskeva varoitus on annettava omistajalle todisteellisesti tiedoksi. Venäläisomistajien kohdalla ongelma on siinä, että heitä ei tavoiteta, jos osakkaan ilmoittama osoite on Venäjällä. Näin ollen asuntoja ei voida ottaa haltuun.

– Tällä hetkellä posti ei kulje Venäjälle, joten taloyhtiöt eivät voi antaa näitä varoituksia tiedoksi, Vaaja sanoo.

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kertoi aiemmin Ylen haastattelussa, että hallitus aikoo puuttua tiedoksianto-ongelmiin asunto-osakeyhtiölain päivittämisen yhteydessä. Meren mukaan olisi tarpeellista, että laki mahdollistaisi tiedoksiannon vastaavissa tapauksissa myös sähköisesti.

Avaa kuvien katselu Taloyhtiö voi vuokrata haltuunotetun asunnon eteenpäin ja korvata menetettyjä vastikkeita saamillaan vuokratuotoilla. Kuvituskuva. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Tilanne näkyy Imatralla

Tilanne näkyy esimerkiksi itärajalla Imatralla. Kaupungin keskustasta on vain noin kymmenisen kilometriä Imatran raja-asemalle ja rajakaupunki Svetogorskiin.

Toimitusjohtaja ja isännöitsijä Heli Hiltula Imatran talokeskus oy:sta kertoo, että venäläisomistukseen ja heidän maksuliikenteeseensä liittyvät ongelmat ovat isännöitsijätoimiston arjessa miltei jokapäiväisiä.

– Imatralla on runsaasti taloyhtiöitä, joissa on venäläisten omistamia asuntoja, Hiltula sanoo.

Hänen mukaansa osalla venäläisistä omistajista on ongelma saada asumiseen liittyvät maksut maksettua.

– Onko kyseessä rahapula vai se, että maksuja ei saada perille pakotteiden takia, sitä en tiedä. Osassa taloyhtiöitä venäläisten omistajien maksut tulevat kuitenkin ajallaan, Hiltula sanoo.

Imatran talokeskus isännöi Imatralla 160 taloyhtiötä. Hiltulan mukaan niissä on vireillä kymmenkunta asunto-osakkeen haltuunottoasiaa. Useimmissa tapauksissa syynä on venäläisten omistajien maksurästit.

Taloyhtiön konkursseista Imatralla Hiltula ei ole kuullut.

Taloyhtiöillä korjausvelkaa

Tilanne on huomattu myös Lappeenrannassa ja Imatralla toimivassa isännöintiyritys Reim Lappeenranta oy:ssa.

– Aika monet taloyhtiöt elävät kädestä suuhun. Jos vastikkeita jää paljon saamatta, tilanne on hankala, sanoo Reim Lappeenranta oy:n toimitusjohtaja Anneli Haikala.

Haikalan mukaan tilanne on Imatralla Lappeenrantaa selvästi hankalampi.

– Monet rakennukset ovat siellä huonommassa kunnossa, ja korjausvelkaa on paljon, Haikala sanoo.

Hänen mukaansa Reimin isännöimissä taloyhtiössä maksut on kuitenkin toistaiseksi saatu ”tavalla tai toisella” kuitattua, eikä esimerkiksi taloyhtiöiden konkursseja ole toistaiseksi tapahtunut.

