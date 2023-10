Ylen tiedot: Putkivaurion tutkinta keskittyy pinnalla liikkuneisiin aluksiin

Sunnuntaiyönä tapahtuneen putkirikon tutkinta on käynnissä. Ylen tietojen mukaan Suomella on nyt tarkka tilannekuva tapahtuman aikaan Suomenlahdella liikkuneista aluksista.

Suomen ja Viron välillä kulkeva Balticconnector-kaasuputki vaurioitui tai sitä vaurioitettiin sunnuntaina aamyöllä. Myös Viron ja Suomen välillä kulkeva tietoliikennekaapeli rikkoutui.

Ylen tietojen mukaan Suomella on hyvä tilannekuva, mitä aluksia Suomenlahdella on liikkunut putkirikon aikaan.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoivat keskiviikkona, että Suomi ja Viro tutkivat toistaiseksi tapahtumia itse. Puolustusliitto Nato on luvannut avustaa tutkinnassa tarvittaessa.

Keskusrikospoliisi johtaa tutkintaa ja tapausta tutkitaan tällä hetkellä törkeänä tuhotyönä. Rajavartiolaitos avustaa tutkinnassa, ja suomalaisviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä Viron kanssa.

Suomessa meritilannetietoa keräävät merivoimat ja rajavartiolaitos. Nato-maiden välillä on tietoa vaihdetaan säännöllisesti, ja tätä tiedustelu- ja tilannekuvatietoa on myös hyödynnetty.

Viranomaiset ovat olleet haluttomia arvioimaan putkirikon mahdollisia syitä tutkinnan keskeneräisyyteen vedoten. Putkirikon syntytavasta on esitetty useita teorioita.

Ylen tietojen mukaan tutkinnassa keskitytään meren pinnalla kulkeviin aluksiin, eikä kyse ole vedenalaisesta toiminnasta. Alueella on Viron puolustusministerin esittämän arvion mukaan vettä noin 60 metriä.