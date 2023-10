Be’erin kibbutsista tuli Hamasin iskujen symboli – ”En ole koskaan nähnyt mitään tällaista”, sanoo verilöylyn keskelle tullut sotilas

Ennen viime lauantaita Be’erin kibbutsi tunnettiin etenkin menestyvästä painotalosta, kulttuurielämästä ja taidegallerioista. Se on yksi Israelin ikonisimmista ja menestyneimmistä kibbutseista, kuvaa The Times of Israel.

Nyt liki kymmenesosa kibbutsin asukkaista on tapettu. Kibbutsiin lauantaina hyökänneiden terroristijärjestö Hamasin taistelijoiden jäljiltä on löydetty ainakin 110 kuollutta.

Kibbutsista on tullut Hamasin iskujen symboli.

Be’erin kibbutsi on yksi viimeisistä, jotka Israel sai vapautettua Hamasilta.

Tämä juttu kertoo, kuinka Hamasin hyökkäys eteni ja millaisen kylän terroristit tuhosivat.

Hyökkääjät portilla

Hyökkäys Be’eriin alkoi varhain lauantaiaamuna, juutalaisten pyhäpäivänä.

Turvakameravideot kibbutsin portilta näyttävät, kuinka kaksi aseistettua miestä pyrkii sisään kibbutsiin. Tässä vaiheessa video näyttää kellon olevan hieman vaille kuusi. Porttia lähestyy ulkopuolelta auto, ja asemiehet ampuvat autossa olevat ihmiset. Sitten he säntäävät sisään.

Myöhemmin aamulla kuvatulla turvakameravideolla näkyy sama auto porttien sisällä. Useat taistelijat näyttävät käyvän varmistamassa, että ihmiset autossa ovat kuolleet.

Voit katsoa turvakameran tallentamaa videota alapuolelta. Video kuvat saattavat järkyttää katsojaa.

Perinteinen kibbutsi

Be’erin kibbutsissa asui 1 000–1 200 ihmistä. Se sijaitsee muutaman kilometrin päässä Gazan rajalta.

Kibbutsissa asuva perheenisä Lotan Pinyan kuvaa CNN:lle kylää paikaksi, jossa lapsensa tahtoo kasvattaa. Pellot ovat vihreitä, auringonlasku kaunis. Asukkaat sanoivat toisinaan, että kibbutsi sijaitsee niin lähellä Gazaa, koska muuten se olisi liian täydellinen.

Hamasin ajoittaiset raketit olivat muuten idyllisen kylän miinuspuoli.

Lapsuutensa Be’erissä viettänyt Yotam Kipnis taas kuvasi Guardian-lehdelle, että kibbutsissa on pelätty jo pitkään saman kokoluokan julmuutta, jota koettiin viikonloppuna. Hänen vanhempansa asuivat siellä yhä, eikä Kipnis ollut saanut heihin yhteyttä lauantaiaamun jälkeen.

Gazan rajan läheisyydessä on kibbutseja, joiden asukkaat tapaavat olla poliittisesti vasemmalle kallellaan ja tukea palestiinalaisten oikeuksia sekä rauhanaloitteita, arvioi The New York Times.

Lotan Pinyanin puoliso Michal Pinyan kertoo, että monet pitävät Gazan asukkaita naapureinaan.

– Ihmisiä Gazasta työskenteli kibbutsissa ja he olivat osa yhteisöä. Heidän lapsensa olivat päivähoidossa. Kun he eivät enää voineet työskennellä täällä, keräsimme rahaa, ja varoilla pidetään heitä nyt elossa, hän kuvasi.

Be’eri on perinteinen kibbutsi, jossa on pidetty kiinni yhteisöllisyydestä. Aiemmin kibbutsit olivat kollektiivisia maaseutuyhteisöjä. Valtaosa niistä on nykyään yksityistetty. Kibbutseista on tullut paljolti tavallisia asuinyhteisöjä, joissa asukkaat saavat joitakin sosiaalietuuksia.

CNN:n haastattelemat Be’erin asukkaat kertoivat, että asukkaat syövät yhdessä ja jakavat kaiken, myös palkkansa.

Kibbutsit Kibbutseja alettiin perustaa 1900-luvun alussa. Niiden kulta-aika oli 1950-luvulla. Enimmillään niitä oli 270. Be’erin kibbutsi perustettiin 1946 eli kaksi vuotta vuotta ennen Israelin valtion perustamista. Varhaiset kibbutsit perustuivat sosialistiseen visioon ja nojasivat vahvasti maatalouteen. Asukkaat jakoivat maan, heillä oli yhtä suuret palkat eivätkä he omistaneet kiinteistöjä. Myöhemmin monet kibbutsit teollistuivat. The Washington Post kuvaa kibbutseja historian menestyneimmäksi sosialistiseksi kokeiluksi. Kibbutseja yksityistettiin 1980- ja 1990-luvulla. Suurin osa nyt on yksityistetty. Vuonna 2020 noin 30 kibbutsia oli pitänyt kiinni osuustoiminnallisesta mallista Be’erin tapaan. Lähteet: Washington Post, Haaretz Avaa

”En ole koskaan nähnyt mitään tällaista”

Kibbutsissa herättiin lauantaiaamuna puoli seitsemältä hälytyssireeniin, joka varoittaa rakettihyökkäyksestä.

– 45 minuuttia myöhemmin aloimme saada viestejä, että kibbutsissa on terroristeja, Lotan Pinyan kertoi CNN:lle.

Ensimmäisten sotilaiden joukossa kibbutsiin tullut kenraalimajuri Itai Veruv kertoi, että Be’eriin tuli ”satoja terroristeja eri suunnista”.

– Olen palvellut melkein 40 vuotta sodissa ja tärkeimmissä operaatioissa Israelissa, enkä ole koskaan nähnyt mitään tällaista, Veruv sanoi The Financial Timesille.

– He ampuivat umpimähkään, ottivat kiinni kenet saivat ja polttivat taloja, jotta ihmisten pitäisi paeta ikkunan kautta – joiden takana terroristit odottivat, kuvasi hyökkäyksestä selvinnyt Haim Jelin hyökkäystä seuraavana päivänä Army Radio Sundaylle The Times of Israelin mukaan.

Asukkaat soittelivat apua ja yrittivät piiloutua minne kykenivät. Moni lukkiutui turvahuoneisiin, jopa yli kahdeksi vuorokaudeksi. Turvahuoneet suojaavat ihmisiä raketeilta, ja sellaiset pitää rakentaa kaikkiin uusiin koteihin Israelissa.

Avaa kuvien katselu Hamasin hyökkäyksessä Be’erin kibbutsiin tapettiin ainakin 110 ihmistä. Kuva on otettu kylässä keskiviikkona. Kuva: Martin Divisek / EPA

Myös Lotan ja Michal Pinyan lukkiutuivat turvahuoneeseen. Heidän turvahuonettaan ei voinut lukita sisältäpäin, sillä niitä ei ole suunniteltu tunkeutumisia varten. Perhe käytti huoneessa olleita tavaroita teljetäkseen oven kiinni.

Michal Pinyan oli aiemmin tekstiviestitellyt vanhempiensa kanssa. Äiti kertoi laukauksista parvekkeella. Yksissä viimeisistä viesteistään hänen äitinsä oli kertonut, että isää on ammuttu. Ja että talon turvahuone on räjäytetty. Sitten viestit loppuivat.

Siepattujen määrää ei tiedetä

Äärijärjestö Hamas myös sieppasi ihmisiä mukaansa. Ei tiedetä, montako ihmistä.

Joidenkin sieppauksesta on todisteita. Valtaosan elämästään Be’erissä asunut 85-vuotias Yaffa Adar on nähty videolla. Siinä hän istuu rauhallisena autossa nauravien miesten ympäröimänä.

Yksi siepatuiksi epäillyistä on Kanadasta lähtöisin oleva 74-vuotia Vivian Silver. Silver on ollut yksi johtajista Women Wage Peace -liikkeessä, joka ajaa poliittista ratkaisua Israelin ja Palestiinan konfliktiin. Silver on toiminut myös esimerkiksi vapaaehtoisena järjestössä, joka ajoi sairaita Gazasta Israelin puolelle saamaan hoitoa.

Avaa kuvien katselu Be’erin kibbutsin rakennukset vaurioituivat pahasti hyökkäyksessä ja sitä seuranneessa taistelussa. Kuva: Atef Safadi / EPA

Ainakin vielä tiistaina kadoksissa oli myös esimerkiksi 25-vuotias ensihoitaja Amit Man, joka piilotteli kibbutsin klinikalla kuusi tuntia haavoittuneiden kanssa. Hänen tekstiviestittelystään siskonsa kanssa kertoo The Times of Israel. Kahden aikoihin iltapäivällä hän kirjoitti: ”He (hyökkääjät) ovat täällä. En usko, että selviän. Ole vahva, jos minulle käy jotain”.

Man oli kysellyt monta kertaa, missä armeija oli, ja tulisiko se pelastamaan kibbutsin.

Israelissa on arvosteltu jälkikäteen raskaasti sitä, kuinka pitkään turvallisuusjoukoilta kului päästä auttamaan rajaseudun kyliä.

”Luulin nähneeni jo kaiken mahdollisen, mutta mitään sellaista en ollut koskaan nähnyt”, sanoo ZAKA-pelastuspalvelun aluejohtaja Yossi Landau.

Kädet lasten silmien peitoksi

Joidenkin tietojen mukaan Israelin ilmavoimat olisi lähettänyt kibbutsiin helikoptereilla kaksi joukkueellista erikoisjoukkojaan. Ilmeisesti hyökkääjät kukistivat heidät, arvioi The Times of Israel.

Kun Israelin armeija sitten saapui kibbutsiin, taistelu oli hidasta ja brutaalia, kuvaa kenraalimajuri Veruv. Sisäänpääsy kibbutsiin oli aikaa vievää, samoin talosta taloon eteneminen. Jotkut militantit olivat pukeutuneet Israelin puolustusvoimien univormuihin.

– Terroristiryhmiä piileskeli taloissa yksi toisensa jälkeen. He olivat valmiina ja hyökkäsivät uudestaan ja uudestaan, Veruv kertoi The Washington Postille.

Armeijan piti ottaa huomioon Hamasin ottamat panttivangit. Veruv näytti toimittajille kaksikerroksista taloa, jossa oli tuolloin panttivankina 40 ihmistä. Hyökkääjiä talossa oli yli 20. Taistelu talosta oli hyvin vaikea. Kuusi sotilasta kuoli.

Avaa kuvien katselu Israelin sotilaita tiellä Be'erin lähistöllä keskiviikkona lokakuun 11. päivä. Kuva: Martin Divisek / EPA

Kaiken kaikkiaan palestiinalaistaistelijoita kuoli armeijan mukaan yli sata.

The Times of Israel uutisoi sunnuntaina, että kaikki kibbutsissa olleet asukkaat oli vapautettu 17 tuntia sen jälkeen, kun Hamas otti kibbbutsin haltuunsa. Kylä julistettiin ”puhtaaksi” maanantaina, mutta hyökkääjiä ilmaantui vielä tunteja sen jälkeen.

Kuluu kuitenkin viikkoja, ennen kuin tiedetään tarkkaan, kuinka monta ihmistä tapettiin Be’erissä, arvoi majuri Doron Spielman The Times of Israel -lehdessä eilen torstaina.

Pinyanin perhe vietti turvahuoneessa noin 20 tuntia. Ilman ruokaa, vettä tai vessaa.

– Lapset eivät kertaakaan pyytäneet mitään. Eivät kertaakaan, Michal Pinyan kertoo CNN:lle.

Heidät pelastettiin siten, että 15 sotilasta tuli taloon ja muodosti tiukan ringin perheen ympärille – ja kävelytti heidät turvalliseen paikkaan. Perheen mukaan kibbutsilla taisteltiin tuolloin yhä.

Lotan Pinyan kertoo peittäneensä lasten silmät, etteivät he näkisi kuolleita.