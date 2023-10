Työnhakijoille pikareitti somevaikuttajiksi – Kainuussa alkava työvoimakoulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa

Kuva: Aliaksandr Barouski / Alamy/All Over Press

Kainuussa ryhdytään kouluttamaan työnhakijoista somevaikuttajia. Työvoimakoulutus on ensimmäinen laatuaan koko maassa.

30. lokakuuta alkava koulutus tapahtuu verkossa ja kestää 60 päivää.

Koulutus on suunnattu 20 vuotta täyttäneille Kainuun te-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille, jotka ovat aktiivisia somen käyttäjiä ja joilla on mahdollisesti idea, jonka pohjalta he haluavat ruveta somevaikuttajiksi.

Koulutukseen haki määräaikaan mennessä 18 hakijaa, joista ryhmään valitaan kahdeksan opiskelijaa. Kainuun te-toimiston palvelujohtaja Kaisamarja Vihanta pitää hakijamäärää positiivisena yllätyksenä.

– Hakijoita oli ympäri Kainuuta ja joitakin myös Kainuun ulkopuolelta, mutta ensisijaisesti valitsemme koulutukseen kainuulaisia työnhakijoita.

Somevaikuttaja tuottaa sisältöjä sosiaalisen median eri kanaville ja ansaitsee elantonsa tekemällä yhteistyötä mainostettavien yritysten kanssa. Tavoitteena on, että koulutuksen käyneet voivat toimia sosiaalisen median sisällön tuottajina joko yrittäjinä tai toisen yrityksen palveluksessa esimerkiksi digitaalisessa markkinoinnissa.

Avaa kuvien katselu Sosiaalisen median sisällöntuottajan, somevaikuttajan, on hallittava digitaalisia välineitä. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Te-palveluiden tarjoama työvoimakoulutus suunnataan aloille, joilla on suurin tarve työntekijöistä. Vihanta kertoo, että Kainuussa ei voi puhua varsinaisesta somevaikuttajapulasta, mutta tarjolla on paljon työtä, jossa on esimerkiksi asiakaspalvelun ja somemarkkinoinnin tehtäviä.

Lisäksi Kainuussa tarvitaan uusia yrittäjiä ja jatkajia jo olemassa oleville yrityksille.

– Markkinointi somekanavissa on yksi osa tämän päivän yrittäjän työtä. Yrittäjyys on vahvasti mukana koulutuksessa ja siihen kannustetaan. Näemme tämän hyvänä työllistymisen mahdollisuutena, koska taitoja voi hyödyntää minkä tahansa yrityksen tai organisaation palveluksessa.

Verkkoympäristössä toteutettavaan koulutukseen voi osallistua mistä päin Kainuuta tahansa. Toisaalta työ vaatii kykyä toimia verkossa ja digitaalisia taitoja, joten on myös luonnollista, että koulutus järjestetään verkossa, Vihanta sanoo.

– Toki kolmessa kuukaudessa eteen tulee melkoinen paketti asioita, mutta se toimii lähtölaukauksena sisällöntuottajan työhön. Opiskeluun kuuluu esimerkiksi kannattavuuslaskelman ja liiketoimintasuunnitelman tekoa. Ne voi tehdä omaan yritysideaan liittyen tai puhtaasti harjoitustyönä.

Kainuussakin on tarve uudistua

Sosiaalisen median sisällöntuottajat, somevaikuttajat, ovat olleet viime vuosina nouseva trendi.

Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta, mutta varsinaista maksutonta koulutusta alalle ei ole.

Esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa viime vuonna käynnistyneen somevaikuttajakoulutuksen opiskelijat maksavat tutkinnosta liki 35 000 euroa. Maailman ensimmäisen vaikuttajakoulutuksen alku oli vaikea, eikä koulutus saanut jatkoa tänä vuonna.

Kainuun te-toimiston palvelujohtaja Kaisamarja Vihanta pitää tärkeänä, että myös julkisessa hallinnossa uskalletaan tehdä uusia, rohkeita avauksia. Muuttuvassa maailmassa on hänen mukaansa tärkeä pysyä mukana ja huomata, millaisia uusia ammatteja voi syntyä.

– Kainuu on pieni alue, joten uskallan sanoa, että olemme ketteriä kokeilemaan, ja myös me tarvitsemme kykyä uudistua.