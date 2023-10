Varusmiesten yksityisyys paranee, suihkutiloihin tulossa ovet

Ivalon kasarmilla suihkutiloja on niin vähän, että naisia ei voida ottaa asepalvelukseen Ivalon rajajääkärikomppaniaan. Suomessa kaikilla kasarmeilla edes kuvassa näkyviä sermejä ei ole.

Yksityisyys varusmiespalveluksessa lisääntyy, ainakin suihkutiloissa.

Monilta kasarmeilta tuttu avoimessa suihkuhuoneessa peseytyminen vaihtuu tulevaisuudessa ovellisiin koppeihin. Puolustuskiinteistöjen asiakkuusjohtaja Lasse Koponen kertoo, että Puolustusvoimien kaikkien kasarmien suihku- ja hygieniatilat muutetaan ovellisiksi niin, että niitä voi käyttää kuka tahansa.

Muutos tapahtuu eri aikaan eri varuskunnissa, sillä muutostyöt tehdään kasarmien peruskorjausten myötä. Varusmiesten majoitustiloja peruskorjataan parhaillaan Utissa, Upinniemessä ja Rovaniemellä.

Osa varusmiehistä pääsee jo nykyään nauttimaan yksityisestä suihkusta. Koposen mukaan 2020-luvulla peruskorjatut kasarmit on toteutettu siten, että niissä on ovelliset suihkut. Esimerkiksi Panssariprikaatin kasarmi 125:n korjaus Hattulassa on saatu valmiiksi tänä vuonna.

Senaatti-konserniin kuuluvista Puolustuskiinteistöistä ei osata arvioida, kuinka monilla kasarmeilla suihkutilat niin miehille kuin naisillekin ovat jo nyt ovellisia.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutan mukaan kyseessä on vielä murto-osa kasarmirakennuksista, sillä muutos on tapahtunut tuoreiden peruskorjausten myötä.

Osaa varusmiehistä nykyiset tilat voivat häiritä

Varusmiespalveluksessa arkitoimet, kuten ruokailu ja peseytyminen tehdään nopeasti, eikä suihkuun voi jäädä seisoskelemaan, paitsi vapaa-ajalla. Varusmiesliitosta kerrotaan, että varusmiehet, niin naiset kuin miehetkin, ovat olleet tyytyväisiä uusiin, aiempaa yksityisempiin suihkutiloihin.

Elina Riutan mukaan osaa varusmiehistä avoimet suihkut saattavat häiritä, vaikka avoimissa suihkutiloissa peseydytään yhtä aikaa vain samaa sukupuolta edustavien kanssa.

– Valituksia ei ole tullut, vaan tämä on käynyt ilmi, kun on keskusteltu uusista puitteista varusmiesten kanssa, Riutta sanoo.

Ivalon puitteet ymmärretään Varusmiesliitossa

Monet kasarmirakennukset ovat palvelleet jo pitkään. Esimerkiksi niiden sisäilmaongelmat ovat olleet julkisuudessa.

Toisenlainen esimerkki vanhojen kasarmirakennusten sivuvaikutuksista löytyy Ivalon rajajääkärikomppaniasta. Siellä sijaitsee Suomen ainoa varuskunta, jossa naiset eivät voi ainakaan vielä suorittaa varusmiespalvelusta. Syyksi kerrotaan, että naisille ei ole omia sosiaalitiloja eli käytännössä suihku- ja vessatiloja.

Varusmiesliitossa asia ymmärretään tilojen ahtauden vuoksi. Ivalon kasarmilla on kaikille noin 130 varusmiehelle vain kaksi suihkutilaa.

– Ymmärsin, että vuonna 2026 siellä laajennetaan tiloja, jonka jälkeen sinne voidaan ottaa myös naisia, joten tässä ei ole kysymys syrjinnästä, Riutta sanoo.

Myös Senaatti-kiinteistöistä vahvistetaan, että yksityisyys huomioidaan eli ainakaan tilojen ei pitäisi olla esteenä sille, että naiset voivat tulevaisuudessa suorittaa palveluksen Ivalon rajajääkärikomppaniassa.

– Ivaloon ollaan siis suunnittelemassa uutta kasarmia ja siellä tämä asia myös huomioidaan, Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Jouni Leinonen sanoo.

