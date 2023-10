Historiallisia päätöksiä! SM-liiga aukeaa, liigakarsinnat palaavat – Yle Urheilu seuraa tiedotustilaisuutta

Helsingissä pidetään tänään 15 SM-liigaseuran yhtiökokous, jossa ennakkotiedon mukaan käsitellään päälinjoja SM-liigan tulevaisuuden sarjamallista. Sen jälkeen SM-liiga Oy järjestää kello 21.00 tiedotustilaisuuden, jossa se kertoo yhtiökokouksensa päätöksistä.

Yle Urheilu päivittää tähän artikkeliin tiedotustilaisuuden annin.

Hiltusen mukaan nykyiset muutokset parantavat SM-liigan urheilullisuutta.

– Urheilullisesti pitää karsia ja nousta SM-liigaan. Jos liigasta poistuu, sinne on mahdollisuus nousta, Hiltunen toteaa.

21.17: Mikäli Liiga-seura mahdollisesti luopuu sarjapaikasta, tyhjäksi jäänyttä paikkaa ei täytetä toisella joukkueella.

21.16. Kolmas päätös on, että varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Liigan joukkuemääräksi rajataan korkeintaan 16 kaudesta 2025–2026 alkaen.

21.10: Hiltunen kertoo, että toinen päätös on, että SM-liiga OY:n lisenssiehtoihin lisätään Liigaan nousemisen edellytykseksi Mestiksen voitto kyseiselllä kaudella. Liiga-karsintojen voittamisen lisäksi.

21.09. Mahdolliselta Liigaan nousijalta edellytetään liigalisenssien ehtojen täyttämistä. Nykyinen kaltainen liigalisenssi on ollut käynnissä vuodesta 2014 lähtien.

21.08: Ensimmäinen päätös on, että keväästä 2025 lähtien pidetään Mestis-karsinnat Liigan häviäjän ja Mestiksen voittajan kesken. Voittamalla ottelusarjan Mestiksen voittajalla on mahdollisuus Liigaan.

21.03: Tiedotustilaisuus alkaa. Paikalla SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen ja toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen.

20.14: Tämän hetken tiedon mukaan tiedotustilaisuuden pitäisi alkaa 21.00. Alun perin tiedotustilaisuuden olisi pitänyt alkaa 20.30.

Keskustelu sarjajärjestelmästä kiihtynyt

SM-liigan sarjajärjestelmä ja sen kehittäminen on ollut pitkään iso puheenaihe. Liiga on ollut suljettuna kymmenen vuoden ajan eli sarjasta ei ole voinut pudota eikä ole järjestetty liigakarsintoja SM-liigan heikoimman ja Mestiksen parhaimman joukkueen kesken.

2000-luvulla SM-liiga oli aluksi suljettuna kaudesta 2000–2001 kauteen 2007–2008 saakka. Kuopion KalPa sai kuitenkin SM-liigapaikan kaudeksi 2005–2006 täytettyään valintakriteerit.

Liiga oli avoin viiden kauden ajan vuosina 2008–2013, mutta kertaakaan Mestiksen mestari ei onnistunut voittamaan SM-liigan heikointa lenkkiä.

Liiga pisti sarjan takaisin säppiin 2013. Tilalle otettiin lisenssijärjestelmä ja pääsarjaan nostettiin seuraavina vuosina Mestiksen kärkiseuroihin kuuluneet Sport, KooKoo ja Jokerit. Samoihin aikoihin SM-liigassa pelannut Jokerit lähti Venäjän KHL-liigaan.

Espoon Blues meni puolestaan konkurssiin. Kaudesta 2016–2017 lähtien SM-liigassa on ollut 15 joukkuetta.

Avaa kuvien katselu Mikkelin Jukurien jälkeen SM-liigaan ei ole noussut uusia joukkueita. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Tyhjennysmyyntejä ja näivettynyt Mestis

Liigan pitämistä suljettuna on perusteltu etenkin taloudellisilla syillä. Liigaseurat ovat halunneet turvata taloutensa, minkä takia kyseiseen sarjamalliin on päädytty.

Toki SM-liiga on yrittänyt perustella, että SM-liigaan voi nousta lisenssijärjestelmän kautta täyttämällä lisenssiehdot. Oikeusoppineet ovat sanoneet, että suljettu toimintamalli ei kestä lallisuustarkastelua kilpailuoikeuden näkökulmasta.

SM-liigan päätöksentekojärjestelmää on pidetty kankeana. Isot päätökset, kuten sarjajärjestelmän muutokset, vaativat SM-liigan osakaskokouksessa kahden kolmasosan enemmistön, eli vähintään 10 seuran on kannatettava asiaa. Esimerkiksi Urheilulehti kirjoitti, että SM-liigan isojen ja pienien seurojen välillä on niin suuri kuilu, että päätöksenteko yhteisistä asioista on ollut vaikeaa.

Viime vuosina keskustelu sarjan avaamisesta on kuitenkin kiihtynyt. 15 joukkueen SM-liigan on nähty näivettävän kilpailua. Pelaajien laatu ei riitä kaikkiin joukkueisiin.

Vuosittain muutama tai useampi SM-liigaseura on pudonnut pudotuspelitaistelusta jo paljon ennen 60 runkosarjaottelun loppuvaiheita. On puhuttu niin sanotuista tyhjennysmyynneistä, joissa seurat ovat ikään kuin luovuttaneet ja luopuneet kalliista avainpelaajistaan kesken kauden.

Samalla myös Suomen toiseksi korkein sarjataso Mestis on näivettynyt, kun sarjan joukkueille ei ole annettu mahdollisuuksia taistella liiganoususta karsintojen kautta. Kuilu niin taloudellisesti kuin urheilullisesti kahden sarjan välillä on kasvanut valtavaksi.

Vielä kesällä 2023 SM-liiga ilmoitti, ettei se ota vastaan uusia hakemuksia kaudelle 2024–2025. Se ilmoitti haluavansa arvioida rauhassa ja kokonaan uudelleen SM-liigan lisenssikriteeristön.

Nyt lokakuun alussa SM-liiga ilmoittikin, että se ottaa vastaan lisenssihakemuksia kaudelle 2024–2025. SM-liigan tuoreimman ilmoituksen jälkeen Kiekko-Espoo vahvisti hakevansa liigalisenssiä ensi kaudelle.

Edellytykset lisenssin myöntämiseen Tällainen on ollut SM-liigan lisenssimenettely: Liigapaikkaa hakeva seura täyttää ja on sitoutunut hoitamaan kaikki voimassa olevan liigalisenssin edellyttämät ehdot ja velvoitteet.

Liigapaikkaa hakeva seura on jo ennen liigalisenssihakemuksen jättämistä pitkäjänteisesti useamman kauden ajan osoittanut toimintansa olevan operatiivisesti taloudellisesti kannattavaa ja urheilullisen osaamisen riittävän lähellä liigatasoa SM-liigassa menestymiseksi.

Liigapaikkaa hakeva seura on menestynyt urheilullisesti Mestiksessä ennen liigalisenssihakemuksen jättämistä.

Liigapaikkaa hakeva seura sitoutuu markkinahintaisen liigaosakkeen ostamiseen tai merkitsemiseen. Avaa

Mestis-Jokerit tuonut säpinää

Avaa kuvien katselu Jokerit on ollut kotimaisen jääkiekkosyksyn puhutuin ilmiö. Kuva: All Over Press

Jokerien paluu täksi syksyksi kotimaan kiekkokaukaloihin on tuonut kuitenkin suomalaiseen sarjajääkiekkoon uudenlaista säpinää. Jokerien paluu on kiinnostanut laajasti, mikä on näkynyt muun muassa yleisömäärissä.

Jokerit teki viime viikolla Helsingin jäähallissa Kiekko-Vantaata vastaan Mestiksen kaikkien aikojen yleisöennätyksen 8 2000 katsojaa. Seitsemän ottelun yleisökeskiarvo on 4 300 katsojaa.

SM-liiga tiedotti viime viikolla, että ensi kaudelle voi sittenkin hakea SM-liigalisenssejä. Jokerit aikoo hakea liigapaikkaa kaudeksi 2025–2026, mutta viime kaudella Mestiksen mestaruuden voittanut Kiekko-Espoo on kertonut halustaan nousta pääsarjaan jo ensi kaudeksi.