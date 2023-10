Asiantuntijat: Hamasin taistelijoiden tueksi voisi liittyä ”Israelin verivihollinen”

Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisellä konfliktilla on riski levitä myös naapurimaihin. Asiantuntijan mukaan ainoa, jolla on lihas tilanteen ratkaisemiseksi, on Yhdysvallat.

Avaa kuvien katselu Ulkopoliittisen instituutin vierailevan johtavan asiantuntijan Olli Ruohomäen mielestä Yhdysvallat on avainroolissa rauhan saavuttamisessa.