Sotkamo haluaa valon kotipesäksi – uudelle valotaidetapahtumalle halutaan isompaa jatkoa jo ennen kuin tapahtuma on alkanutkaan

Reflektor jalkautuu ensimmäistä kertaa Helsingin ulkopuolelle ja tuo nelipäiväisen satelliittitapahtuman Sotkamoon. Hiukanharjulla ja rannassa on tarjolla neljän illan ajan valoa, videota ja ääntä.

Nelipäiväisen Reflektor Sotkamo Presents -tapahtuman järjestäminen ei ole ollut aivan helppoa. Pimeyttä kyllä riittää, mutta kymmenhenkisen pystytysporukan riesana on ollut tapahtuman alla sateet ja tuulet, eli syksy. Helsinkiläinen taiteilija Ainu Palmu saapui paikalle vuorokautta ennen tapahtumaa iltamyöhään. Hän on ensimmäistä kertaa Sotkamossa.

– Paikka on kaukana, hyvin eksoottista. Kyllä kulttuuria täytyy viedä joka puolelle maata.

Avaa kuvien katselu Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Palmu istuu pitkän illan pakettiauton suojissa ohjelmoiden ja käyden välillä sateessa tarkistamassa valoteostaan Vapaa sopivaksi Sotkamon oloihin.

– Teos on pitkälti sama kuin alunperin tehdessäni sen pari vuotta sitten. Sanoma tietysti muuttuu ajan mukana. Täällä on kaikkiaan neljä erilaista teosta. Minusta kattaus on hyvä, löytyy riittävän erilaisia töitä polun varrella.

Sotkamo haluaa jo lisää

Sotkamon kunnan kulttuurituottaja Marko Karvonen on iloinen tapahtuman saamisesta Sotkamoon. Kaiken lisäksi hän yllättyi siitä, miten helposti kaikki kävi.

– Vuosi sitten istuttiin Reflektorin porukan kanssa alas ja yhteinen sävel löytyi heti.

Avaa kuvien katselu Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Karvonen korostaa, että kyse ei ole kertakeikasta vaan pohdinnassa on jatkoa.

– Sotkamo haluaa valon kotipesäksi, tapahtumasta halutaan jokavuotinen osa Sotkamon kulttuuritarjontaa.

Nyt esillä on neljä työtä. Teokset muuntavat Hiukan hiekkarinteiden ympäristön unenomaiseksi elämykseksi.

Ensi vuonna paljon isommin

Avaustapahtumassa ovat mukana taiteilijat Ainu Palmu, Antti Puumalainen, Jukka Laukkanen sekä Sun Effects, joiden työt pääsevät esille hämärässä ja pimeässä syysilloissa. Jukka Laukkanen on taiteilijoista ainoa, jolla on kajaanilaisena kotikenttäetu.

– Minulla on Hiukassa jo pysyvä valoteos, nyt lisäsin siihen yhden kokonaisen osan nimenomaan tätä tapahtumaa varten. Sen näyttää aika, jääkö Valssi Hiukanharjulta osaksi pysyvää teosta.

Avaa kuvien katselu Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Ohjelmoidessaan teostaan iltamyöhään Laukkanen pohtii jo tulevia vuosia.

– Nyt on neljä teosta, tämä on tavallaan maistajaisia sotkamolaisille ja kainuulaisille. Ensi vuonna voisi olla mukana kymmenen teosta tai jopa enemmän. Aluekin voi olla laajempi.

