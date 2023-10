Pikkukunta Pohjanmaalla voi joutua sulkemaan pian veden asukkailtaan – vettä karkaa arviolta yli 100 kuutiota vuorokaudessa, eikä vuotokohtaa löydy

Vesilaitoksella on pian jo kiire löytää vuotopaikka.

Korsnäsissa on etsitty kuumeisesti syytä veden hukkaan valumiselle jo viikkoja. Vuotomäärä on ollut aluksi pieni, mutta se on lisääntynyt koko ajan.

Tilanne alkaa olla siinä määrin akuutti, että vesihuoltolaitos aikoo sulkea vedenjakelun tulevana maanantaina, mikäli vuotoa ei paikanneta sitä ennen.

Korsnäsin vesi- ja jätelaitoksen hoitaja Sabrina Back kertoo, että isoin ongelma on se, että hukkaan valuvaa vettä tuotetaan tällä hetkellä turhaan ja siihen menee paljon rahaa.

– Ei tiedetä, onko kyse yhdestä isosta vai monesta pienestä vuodosta. Vettä menee hukkaan tällä hetkellä 100-150 kuutiota vuorokaudessa ja se on suuri määrä, Back kertoo.

Yksi kuutio on tuhat litraa, eli yli 100 000 litraa puhdistettua vettä karkaa johonkin Korsnäsissa yhden päivän aikana.

Paikannettu tietylle alueelle

Vesilaitoksella tiedetään, että vedenkulutus on tavallista suurempaa nimenomaan Taklaxin ja Harrströmin alueella.

– Kukaan ei kuitenkaan ole ilmoittanut mitään asiaan liittyen, vaikka olemme tiedottaneet asukkaita asiasta, Sabrina Back kertoo.

Vuotojen paikantaminen on Backin mukaan hankalaa muun muassa siksi, että alueella on satanut paljon.

Vedenjakelu suljetaan kunnassa ensi viikon maanantain ja tiistain välisenä yönä, ellei syytä löydy sitä ennen.

– Pääsemme sulkemaan osan kerrallaan, eli me näemme siten, vuotaako vettä sulkujen välissä.

Backin mukaan vuotoja on ollut verkostoissa aiemminkin, mutta vuotokohdat on löydetty nopeasti. Ajankohta on myös hänen mukaansa kummallinen, koska vuotoja havaitaan useammin keväisin muun muassa roudan seurauksena.

Korsnäsin kunta toivookin kuntalaisilta havaintoja, mikäli he huomaavat esimerkiksi maastossa jotakin poikkeavaa.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 13.10.2023 klo 23.00 saakka.