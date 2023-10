Analyysi: Nato-maita pusertaa ennätyksellinen määrä kriisejä

Nato-maita ympäröiviä kriisejä yhdistää se, että Venäjä hyötyy tai on mukana niissä kaikissa, kirjoittaa Ylen Nato-erikoistoimittaja Maria Stenroos Naton puolustusministerikokouksesta.

BRYSSEL Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vienyt Naton huomion 600 päivää. Nyt kriisejä pulpahtelee eri ilmansuunnilla Euroopan ympärillä.

Brysselissä kokoontuneet Nato-maiden puolustusministerit pohtivat kriisien paineessa tilannekuvaa ja sitä, mikä on kriisien suhde toisiinsa.

– Kaikki liittyy kaikkeen, ensimmäiseen Nato-ministerikokoukseensa osallistunut Suomen Antti Häkkänen (kok.) summasi.

Palestiinalaisen äärijärjestön Hamasin hyökkäys Israeliin on sota, joka saattaa yltyä tai heijastua laajemmalle.

Kosovon tilanne Balkanilla kärjistyy. Nato lisää rauhanturvaajiaan alueella.

Azerbaidžan otti haltuunsa armenialaishallinnossa olevan Vuoristo-Karabahin, ja alueen asukkaat joutuivat pakenemaan Armeniaan. Tilanne kertoo epävakaudesta entisissä neuvostotasavalloissa. Ranska on luvannut toimittaa Armenialle aseita.

Romaniaan on jo kahdesti putoillut lennokkien romua Ukrainan puolelta. Vahingot ja läheltä piti -tilanteet lisäävät sodan leviämisen vaaraa.

Näiden kriisien varjossa on pienempiä ongelmia: joku tai jokin kävi vahingoittamassa Suomen ja Viron välisiä kaasuputkea ja tietoliikennekaapelia.

Ruotsin jäsenyys Natossa on yhä Turkin presidentin taskussa. Pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi tänäänkin kokouksessa puhuneensa suoraan Turkin edustajalle, jotta maa lunastaisi lupauksensa ja hyväksyisi Ruotsin jäsenyyden.

Lähiympäristön kriisit koskevat Natoa vähintään epäsuorasti.

Israelin tärkeä liittolainen on Naton suurin valtio Yhdysvallat, joka on valmis tukemaan Israelia. Se on tuonut asemiin lentotukialuksen ja hävittäjiä, joita se tarvittaessa käyttää Israelin tueksi.

Myös Britannia ilmoitti, että se toimittaa Israelin tueksi itäiselle Välimerelle partiointi- ja valvontalentokoneita, kaksi laivaston alusta ja merijalkaväen sotilaita.

Nato-maat tuomitsevat Hamasin hyökkäyksen jyrkästi ja toteavat, että Israelilla on oikeus puolustautua. Maat osoittavat solidaarisuuttaan Israelille, mutta vielä ei ole selvää, toivooko maa myös muunlaista tukea.

Nato-maat myös muistuttivat, että siviilien ei pidä kärsiä, ja Israelin vastauksen on oltava suhteellinen. Mitä se tarkoittaa, jää nähtäväksi ja tulkittavaksi.

Yksi tekijä kiinnostaa Natoakin pusertavissa kriiseissä ja se on Venäjän rooli.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja miehitti Krimin helmikuussa 2023, eikä sotaan näy ratkaisua. Ukrainan vastahyökkäys ei ole edennyt niin, että mitään läpimurtoa olisi tapahtumassa. Sodasta on tulossa pitkä ja kuluttava, mikä kääntää sitä Venäjän eduksi. Ukraina pysyy olemassa vain lännen sotilaallisen ja taloudellisen avun turvin.

Lähi-idässä Venäjä hyötyy Hamasin hyökkäyksestä, joka heikentää Israelia. Se on myös Hamasille läheisen Iranin liittolainen.

Venäjä on myös valtio, joka ei kaihtaisi yhteiskuntien heiluttamista hybridi-iskuilla.

Israelin ja Ukrainan sodista voi molemmista tulla kriisejä, jotka kuluttavat lännen resursseja. On myös pelkoja, että Ukrainan sota unohtuu tai sinne ei riitä apua, koska ammuksia tarvitaan Israeliin.

Sodat eivät kuitenkaan ole nollasummapelejä, eikä kyse ole välttämättä juuri samanlaisen tuen ja aseistuksen tarpeesta. Yhdysvaltojen puolustusministeri Lloyd Austin lupasi Brysselissä, että tuki jatkuu sekä Ukrainaan että Israeliin.

Nato-kokouksessa vieraillut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi asemoi Ukrainan empaattisesti. Hän toivoi Nato-maiden tukevan Israelin kansaa, joka on joutunut Hamasin julmuuksien kohteeksi.

– Terroristit eivät muutu. Heidän on hävittävä, ja se tarkoittaa, että meidän on voitettava.

Kriisien ympäröimä Nato yrittää edistää vakautta ympärillään. Vähintään sen tehtävänä on taata rauha ja uskottava puolustus jäsenmailleen.

Brysselin istunnoissaan puolustusministerit edistivät Naton omaa puolustusta, jota Vilnan heinäkuisessa kokouksessa päätettiin yhdessä vahvistaa. Jotta Naton armeija ei olisi olemassa vain paperilla, Nato on ensi kertaa luomassa valmiutta, jolla tietty määrä joukkoja saadaan liikkeelle tietyssä ajassa. Tämä vahvistaa Naton pelotetta.

Pelotteen viimeinen lukko on ydinaseet, joiden toimintaa Nato harjoittelee kerran vuodessa. Tämän vuoden harjoitus on ensi viikolla Italiassa, Kroatiassa ja Välimerellä.