Harjavallan akkumateriaalitehtaan uudesta ympäristöluvasta valitettu hallinto-oikeuteen

Harjavaltaan tulevan BASF:n akkumateriaalitehtaan uudesta ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitus koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston syyskuussa tehtaalle myöntämää ympäristölupaa.

Puhtaan meren puolesta (PMP) ja Vesiluonnon puolesta ry:n yhteisessä valituksessa vaaditaan tehtaan aloitusluvan epäämistä. Valittajien mukaan on kyseenalaista, että tehtaalle on myönnetty toiminnan aloituslupa ilman ympäristöluvan vaatimaa natriumsulfaatin kiteytyslaitosta.

Keskiössä jäteveden käsitteleminen Meri-Porissa

BASF on PMP:n mukaan ilmoittanut kitetytyslaitoksen valmistuvan aikaisintaan vuonna 2025. Siihen saakka akkumateriaalitehtaan prosessissa syntyvät sulfaattipitoiset jätevedet on määrä kuljettaa jatkokäsittelyyn Venatorin jätevedenpuhdistuslaitokselle Porin Kaanaaseen.

– BASF on uudessa hakemuksessaan ulkoistanut lupaamansa kiteytyslaitoksen rakennusvaiheen aikaisen toiminnan jäteveden käsittelyn Venatorille, joka on saanut aluehallintovirastolta päästää jäteveden mereen. On kyseenalaista, että viranomainen ei vaadi selkeää jätteiden käsittelyn puhdistussuunnitelmaa välivaiheen ajaks., todetaan PMP:n tiedotteessa.

PMP ja Vesiluonnon puolesta ovat valittaneet hallinto-oikeuteen myös AVIn Venatorille myöntämästä luvasta sulfaattipitoisten jätteiden käsittelyyn.

– Kun kerran sulfaatin poisto jätevesistä saostustekniikalla on mahdollista, ei ole oikeutettua antaa toisen toimijan jatkaa sulfaattien päästöä vesistöihin, valituksessa todetaan.

Ympäristölupa jo vuonna 2020

BASF sai tehtaalleen ympäristöluvan jo vuonna 2020, mutta se kaatui hallinto-oikeudessa. Myös korkein hallinto-oikeus katsoi, että tehdas voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Keskeinen syy olivat sulfaattipitoiset päästöt Kokemäenjokeen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston syyskuussa myöntämä uusi ympäristölupa koskee noin 30 000 tonnin tuotantoa vuodessa. Aluehallintoviraston mukaan hakemusta oli olennaisesti muutettu aiemmasta käsittelystä siten, että sulfaatin päästöt ovat merkittävästi pienemmät ja erityisesti pohjaveden suojaamiseksi oli tehty uusia teknisiä toimenpiteitä.

