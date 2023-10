Lisääntyvän liikenteen noidankehä kasvattaa lasten kuljetuksia kouluun autolla

Tuore Fiksusti kouluun -kysely kertoo, että lasten saattokuljetukset kouluun lisääntyvät kuin itsestään. Usein lasten kyyditsemisellä on perheen arkeen liittyvät syyt. Näin kertoo kyselyn ohjelmakoordinaattori Tanja Onatsu.

– Ensimmäisenä oli se, että koulu sijaitsee huoltajan työmatkan varrella, kakkosena oli huono sää ja kolmantena se, että halutaan varmistaa lapsen tai nuoren ehtiminen kouluun. Syyt liittyvät arkeen, ei niinkään matkan turvallisuuteen tai koulumatkan pituuteen, Onatsu kertoo.

Fiksusti kouluun -kyselyssä kysyttiin, miten koulumatka tehtiin, kertoo ohjelmakoordinaattori Tanja Onatsu.

Vanhemmat seuraavat toisiaan ja lisääntyvän liikenteen kehä on valmis.

– Kun huomataan, että yhä useampi huoltaja kuljettaa lastaan kouluun, niin iskee huoli omasta lapsesta ja syntyy lisää liikennettä, Onatsu toteaa.

Neljäntenä tekijänä koulukyydin valintaan vaikutti kyselyn mukaan perheen vanhempien esimerkki. Jos vanhemmat olivat aktiivisia arkiliikkujia, sellaisia kasvoi myös lapsista.

Liikenne koulujen ympärillä lisääntyy myös oppilasmäärien kasvun vuoksi. Tähän on jouduttu sopeutumaan muun muassa Mankolan yhtenäiskoululla Jyväskylässä. Koulu sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Saarijärventien varrella.

– Kun koulun koko on kasvanut, on jouduttu hakemaan sujuvampaa muotoa saattoliikenteeseen. Käytössä on yksisuuntainen läpiajoväylä Saarijärventieltä koulun tuntumaan ja takaisin. Järjestely on helpottanut liikennettä aamuisin, rehtori Pipsa Teerijoki kertoo.

Rehtori Pipsa Teerijoki Mankolan yhtenäiskoulusta kertoo, että koulun tontti on käynyt nykyiselle oppilasmäärälle ahtaaksi.

Kymmenen vuotta sitten Mankolan yhtenäiskoulussa oli 420 oppilasta, nyt heitä on 750.

Rehtori Pipsa Teerijoki toteaa, että liikenteen lisääntyminen näkyy varsinkin syksyisin sadesäällä ajoittain aamuruuhkina. Sillä on vaikutuksensa myös Saarijärventien liikenteeseen.

– Koulun tonttia ei ole kerta kaikkiaan suunniteltu näin suurille oppilasmäärille, Teerijoki sanoo.

Välillä rehtori tunnustaa joutuneensa liikenteen ohjaajaksi.

– Varsinkin alkusyksystä ja juhlapäivinä on ohjausta tarvittu, hän kertoo.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa suosittaa autolla saattamisen sijaan ryhmissä kulkemista.

Maailmalla koulujen ympäristön liikennettä on pyritty rauhoittamaan. Näin myös Jyväskylässä, jossa koulujen ympäristössä on rajoitettu nopeuksia. Ongelmana on se, että rajoituksia ei noudateta.

– Kun on seurattu, miten autoilijat noudattavat 30 kilometrin tuntinopeusrajoitusta, niin on huomattu, että viisi kuudesta autoilijasta ylittää nopeuden koulun lähistöllä olevan suojatien kohdalla, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Piippa ymmärtää hyvin lasten vanhempien huolen, mutta toteaa, että kaikkein paras ratkaisu ei ole se, että omat lapset kyyditään kouluun omalla autolla. Se lisää autoliikennettä ja tuo turvattomuuden tunnetta.

Vaihtoehdoksi hän suorittaa lämpimästi pyöräilevää tai kävelevää ”koulubussia”.

– Siinä on ideana, että on yksi vanhempi ja useampia lapsia. Yhdessä joko pyöräillään tai kuljetaan jalkaisin kouluun.

Kuokkalan yhtenäiskoulun apulaisrehtori Suvi Kuukkanen-Raaska kertoo, että pyörätelineitä on sijoitettu eri puolille koulua, jotta oppilaat suosisivat koulumatkoilla pyöräilyä.

Kuokkalan yhtenäiskoulussa Jyväskylässä etuna on se, että koulun alueelle pääsee useita eri reittejä pitkin. Vain yksi niistä on myös saattoliikenteen käytössä. Liikenne ohjataan väljään ”liikenneympyrään”.

– Tähän on helppo jättää oppilas ilman peruuttamisen tarvetta tai muita turvallisuusriskejä, kertoo Kuokkalan yhtenäiskoulun apulaisrehtori Suvi Kuukkanen-Raaska.

Kuukkanen-Raaskan mukaan erityisesti syksyn sateiset ja koleat sekä talven liukkaat kelit houkuttavat oppilaita pyytämään vanhemmiltaan kyytiä kouluun. Valtaosa kulkee rehtorin mukaan kuitenkin jalkaisin tai pyörällä kelistä riippumatta.

Kuokkalan koulussa saattoliikenne ohjataan laajaan "liikenneympyrään". Ratkaisu on apulaisrehtori Suvi Kuukkanen-Raaskan mukaan turvallinen ja toimiva.

Yksi vaihtoehto koulujen liikenneongelmiin on siirtää saattoliikenne nykyistä kauemmas koulusta. Myös tätä kysyttiin Fiksusti kouluun -kyselyssä.

– Vastauksista ilmeni, että 250 metriä olisi suotava lasten kävelymatka kouluun. Etäisyys rauhoittaisi koulun ympäristöä saattoliikenteeltä, Tanja Onatsu toteaa.

Kun uutta koulua suunnitellaan, etäisyys kannattaa pitää mielessä. Jo toimivissa kouluissa saattoliikenteen uudelleen sijoittelu on hankalampaa.

– Valitettavasti meillä ei sellaista mahdollisuutta ole, toteaa Mankolan yhtenäiskoulun rehtori Pipsa Teerijoki.

Fiksusti kouluun -kysely Kyselyyn vastasi 709 esikoululaisten ja 1.–9.-luokalla olevien lasten ja nuorten huoltajaa. Vastauksia saatiin 9 koulusta Mukana oli koululaisia Kaarinasta, Keravalta, Loviisasta, Mikkelistä, Muoniosta, Riihimäeltä ja Taipalsaarelta Kysely toteutettiin lokakuussa 2022 ”Fiksusti kouluun” on Likesin ja pyöräilykuntien verkoston yhteinen koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma

