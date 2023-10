”Viisas sotilasjohtaja yrittää välttää kaupunkisotaa viimeiseen asti” – Tällaiset taistelut odottavat Israelin joukkoja Gazassa

Gazaan vyöryneitä Israelin joukkoja odottaa erittäin vaikea taisteluympäristö. Liikkuminen on rajoitettua tiheään rakennetulla alueella ja etenemistä hidastavat erilaiset ansat sekä Hamas-taistelijoiden väijytykset.

– Viisas sotilasjohtaja pyrkii välttämään viimeiseen asti kaupunkisotaa. Urbaanissa ympäristössä eteneminen, alueiden haltuunotto ja pitäminen hallinnassa on erittäin vaikeaa. Etu on selvästi puolustajalla, sanoo everstiluutnantti Juha Mäkelä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta.

Miltä tämä taisteluympäristö sitten näyttää?

Pimeydestä ei uskota olevan merkittävää etua Israelin joukoille, sillä myös Hamasilla on pimeänäkölaitteita. Israelin pohjoisen komentoalueen sotilaita kuvattuna 11. lokakuuta. Kuva: Israelin puolustusvoimat / AOP

Ilmassa tiedustelua ja taisteluhelikoptereita

Gazan ilmatila on erittäin pieni ja suljettu muilta kuin Israelin ilmavoimilta. Pieni koko tarkoittaa, että esimerkiksi hävittäjistä Hamasin kohteisiin laukaistavat ohjukset ammutaan matkaan Gazan ilmatilan ulkopuolelta.

Hävittäjien sijaan Gazan yläpuolella nähdään Israelin taisteluhelikoptereita. Ne etsivät kohteita ja avaavat tulen sellaisen löytyessä. Kuljetushelikoptereita Gazassa ei todennäköisesti käytetä, koska etäisyydet on lyhyitä ja riskit ahtaissa laskeutumispaikoissa liian suuria.

Taisteluhelikopterin pilotin suurin murhe on olalta laukaistavat ilmatorjuntaohjukset.

Israel on ennen maahyökkäystä pyrkinyt tuhoamaan Hamasin asevarastot, mutta vielä ei ole varmaa tietoa siitä, onko tässä täysin onnistuttu.

Israelilainen Apache-taisteluhelikopteri ampui valoammuksia Gazan rajan tuntumassa 11. lokakuuta. Kuva: Jack Guez / AFP

Israelin käyttämät tiedusteludroonit etsivät viitteitä Hamas-taistelijoiden sijainnista. Ruumiinlämpö, liike tai esimerkiksi viestinnästä syntyvä elektroninen jälki voi paljastaa piiloutuneet taistelijat.

Hamas on antanut yksittäisille taistelusoluille itsenäiset toimintaohjeet minimoidakseen tarpeen viestiä. Tieto liikkuu myös ilman elektronisia päästöjä kaapeleiden ja lähettien avulla.

Ilmatila on ainoa taisteluympäristö, joka ei tarjoa taktista etulyöntiasemaa Hamas-taistelijoille.

Rakennuksissa ansoja ja tarkka-ampujia

Israelin jalkaväki lähtee valtaamaan rakennusta kolmella ryhmällä.

Hyökkäysryhmä tekee varsinaisen huone huoneelta -puhdistuksen, toinen joukko eristää toiminta-alueen tarjoten talossa oleville sotilaille työrauhan. Kolmas ryhmä antaa tarvittaessa tulitukea hyökkäävälle ryhmälle.

Kauempana voi odottaa reservijoukkoja, jotka jatkavat rakennuksen hallintaa sen jälkeen, kun hyökkäysryhmä on siirtynyt eteenpäin.

Ilmaiskun tuhoama rakennus Gazassa tarjoaa tarkka-ampujalle hyviä tuliasemia laajalla näkökentällä. Kuva: AOP

Hamasilla on merkittäviä tukikohtia kymmenissä taloissa. Nämä rakennukset ovat ansoitettuja ja niiden sisällä eteneminen on hyvin vaikeaa.

Israelin joukot saattavatkin tuhota koko rakennuksen sen sijaan, että ne etenisivät sen läpi kerros kerrokselta.

Hamas käyttää tarkka-ampujia. Näiden päätehtävä on surmata israelilaisten joukkojen edellä kulkevia tiedustelijoita.

Rakennukseen kätkeytynyt ampuja ja hänelle maaleja etsivä tähystäjä toimivat pareittain. Hyökkäyksen jälkeen he pyrkivät siirtymään toiseen tuliasemaan tulematta huomatuksi.

Kaduilla raunioita ja tienvarsipommeja

Israelin joukot pyrkivät liikkumaan Gazassa panssaroiduilla ajoneuvoilla. Myös tankkeja ja raskaasti panssaroituja puskutraktoreita tultaneen käyttämään.

Liikkuminen on kuitenkin hidasta. Joukkojen etenemistä rajoittavat esimerkiksi teille sortuneet rakennukset ja erilaiset Hamasin miinoitteet.

Avoin katu tarjoaa vähän suojaa. Israelin sotilaat turvaamassa Sdrotin kaupunkia 7. lokakuuta. Kuva: Mostafa Alkharouf / AOP

Ennen maahyökkäystä Israel on pyrkinyt muokkaamaan katutason taistelukenttää itselleen edulliseksi. Joitain alueita on pommitettu, jotta ne puhdistuisivat mahdollisista räjähteistä.

Israelin sotilaat joutuvat poistumaan panssariajoneuvoista esimerkiksi vallatessaan taloja tai raivatessaan mahdollisia miinoja. Tällöin sotilaat ovat haavoittuvaisia Hamasin ampujille.

Talojen ja aluiden hallintaan tarvittavat sotilasmäärät vaihtelevat suuresti. Lähtökohtaisesti yhden pienen korttelin hallinta vihamielisessä ympäristössä vaatii ainakin komppanian – eli yli 100 hengen – vahvuisen miehistön.

Tunnelit jätetään viimeiseksi

Gazan alla kulkee laaja tunneliverkosto, jota on käytetty aikaisemmin aseiden salakuljetukseen ja nyt Hamas-taistelijoiden liikkumiseen.

Israelin joukot ovat harjoitelleet taistelua tunneleissa vuoden 2014 Gazan sodan jälkeen, mutta niihin ei edelleenkään mennä kuin pakon edessä.

Todennäköistä onkin, että maasodan alkuvaiheessa tunneleiden ulospääsyjä räjäytetään kiinni ja maan alle mennään vasta viimeisenä, kun muut alueet on saatu hallintaan.

Militantti nousemassa Etelä-Gazassa sijaitsevasta tunnelista toukokuussa 2023. Kuva: Abed Rahim Khatib / AOP

Tunneleissa valoa, tilaa ja hengitysilmaa on rajallisesti. Valo ei ole ratkaiseva tekijä, koska kummallakin osapuolella on käytössään pimeänäkölaitteita.

Ahtaassa tilassa on mahdollista käyttää esimerkiksi sotakoiria tai erilaisia kaasuja vihollisen lamauttamiseksi.

Tunneleissa taktinen etu on selvästi Hamas-taistelijoilla, sillä Israelilla ei ole tarkkaa tietoa Gazan maanalaisista rakenteista.

Lähteet: An infantryman´s guide to combat in built-up areas, U.S. Army; Military Operations on Urbanized Terrain, U.S. Marine Corps, everstiluutnantti Juha Mäkelän haastattelu.