Syyhyn hoito tuli Hans-Peter Schüttille kalliiksi – vasta yli tonnin lääkkeet ja ajelu karvattomaksi tepsivät

Turkulainen Aada Ramstedt on kokenut, kuinka hankalaa ja kallista syyhyn hoito on. Jyväskyläläinen Hans-Peter Schütt ja hänen puolisonsa eli syyhykurimuksessa kymmenen kuukautta.

Syyhy alkoi vaivata Hans-Peter Schüttiä vuoden 2021 lopulla. Tauti tarttui nopeasti puolisoon, sillä pariskunta ei tajunnut, mistä oli kyse. He sairastivat syyhyä lopulta noin kymmenen kuukauden ajan.

Huolellisella hoidolla ja kontaktien välttämisellä lähipiirin lapset ja nuoret välttyivät tartunnalta.

Tabletteja ja voiteita pariskunta käytti ainakin kolme kertaa. Ne maksoivat yli tuhat euroa, ja lisäksi he tarvitsivat muun muassa antihistamiinia kutinaan, kortisonia ja nukahtamislääkkeitä.

Yliopiston Apteekista vahvistetaan, että syyhyhoitojen hinta voi nousta helposti, sillä voiteita ja tabletteja pitää ottaa usein monta kertaa uudelleen.

– Onko lääkkeen valmistaminen oikeasti noin kallista? En usko, että on. Kela-korvattavuutta voisi pohtia.

Schütt turvautui myös varokeinoon, jota ei taudin perushoito-ohjeissa ole.

– Syyhy lähti, kun ajoin hiukset melkein kaljuksi ja karvat pois. Sivelin voiteen joka puolelle, siis myös päähän.

Hans-Peter Schütt toivottaa tsemppiä syyhyn kanssa taisteleville. Vaivasta pääsee eroon, vaikka hänellä se kesti kymmenen kuukautta.

Tätä tartuntatautia ei oteta tosissaan

Hans-Peter Schütt ihmettelee, miten vaikeaa syyhyyn oli saada oikeaa hoitoa.

– Tilanne pitkittyi siitä syystä, että minut diagnosoitiin kerran väärin. Luultiin, että syyhy oli jo ohi tablettikuurin jälkeen. Keväällä menin yksityislääkärille, joka näki syyhypunkit ihoni alta.

Hän muistuttaa, että syyhy on merkittävä tartuntatauti.

– Koronaa valvottiin äärimmäisen tarkasti. Kun minulla oli tällainen tartuntatauti, ketään ei tuntunut hirveästi kiinnostavan. Minulle sanottiin, että poliklinikalla on pitkät jonot. Pitkää pinnaa ja kärsivällisyyttä tauti vaatii, mutta kyllä siitä selviää, lohduttaa Schütt.

Aada Ramstedt hämmästyi, koska ei löytänyt tietoa syyhystä helposti. Tauti vaivasi kesällä neljä kuukautta. Rahaa meni 300–400 euroa. Apua elämiseen hän sai seurakuntien diakoniasta.

Turkulainen Aada Ramstedt taisteli syyhyn kanssa neljä kuukautta. Koko kesän ajan hän kokeili erilaisia lääkkeitä, jotka maksoivat noin 300–400 euroa. Minna Rosvall haastattelee.

Syyhyn jälkiä Aada Ramstedtin jalassa.

Syyhylääkkeiden valmistajat eivät ole hakeneet Kela-korvattavuutta

Lääkkeiden hintalautakunnasta kerrotaan, että syyhylääkkeiden hintaa ei saada ainakaan äkkiä pudotettua.

Valmisteiden myyntiluvan haltijat eivät ole hakeneet syyhyyn tarkoitetuille valmisteille Kela-korvattavuutta. Ilman hakemusta hintaa ei voi alentaa.

Johtaja Lauri Pelkonen lääkkeiden hintalautakunnasta lisää, että vaikka syyhy on yleinen vaiva, sitä ei lueta kansansairaudeksi.

Syyhyyn tarkoitettuja lääkkeitä. Voideputkilot ovat yllättävän pieniä, jos niillä on tarkoitus voidella isokoinen aikuinen.

Syyhyyn altistuneet myös hoidettava

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella työskentelevä tartuntataudeista vastaava lääkäri Riitta Ratia kertoo, että syyhytapauksia tulee heidänkin tietoonsa tasaisesti ja oikeasta hoidosta on tärkeää antaa ajanmukaista tietoa.

Tartuntatautien torjuntayksikön hygieniahoitaja Marjo Haapasaari on saanut tänä vuonna puheluita kouluista, päiväkodeista ja iltapäiväkerhoista lähes joka toinen päivä.

Syyhy on myös aikuisten sairaus. Hoito pitää tehdä huolellisesti. Kaikki eivät tiedä, että altistuneiden hoito on tärkeää ja että hoitoa on yleensä toistettava.

– Uusin hoito-ohje on, että oireisille ja myös oireettomille perheenjäsenille ja altistuneille suositellaan kahta hoitokertaa sen varmistamiseksi, että syyhy saadaan todella häädettyä kerralla, painottaa Ratia.

Aiemmin suositeltiin hoitovoiteen laittoa kasvoista alaspäin.

– Nykyisin suositellaan voitelemaan myös hiuspohja ja korvat. Kasvoihin ei tarvitse levittää voidetta, jos siellä ei ole näkyvää ihottumaa.

Syyhy ja sen hoito Syyhy tarttuu lähikontaktissa, ei nopeasta kättelystä

Epäsuora tartunta tekstiileistä on mahdollinen

Syyhy aiheuttaa voimakasta kutinaa varsinkin iltaisin ja öisin

Tartunta voi itää 3–6 viikkoa, joten myös altistuneet lähikontaktit pitää hoitaa kaksi kertaa

Syyhyn hoitoon voidaan tarvita useita hoitokertoja. Hoidon epäonnistumisen välttämiseksi tarvitaan kaksi hoitokertaa 7–10 päivän välein.

Hoitovoide pitää levittää kasvoja lukuunottamatta koko keholle

Syyhyä on yleisimmin käsissä, kainaloissa tai taipeissa

Siivous on tarpeen lääkkeiden oton yhteydessä. Torjuntatoimet (siivous, vaatteiden ja petivaatteiden pesu) ovat tärkeä osa hoitoa

Petivaatteet ja käytössä olleet vaatteet pestään vähintään 50–60 asteessa, sohvat ja patjat imuroidaan Lähde: tartuntataudeista vastaava lääkäri Riitta Ratia, Varha Avaa

Hoidon kalleus kannustaa varmistamaan diagnoosin

Varma diagnoosi saadaan ainoastaan mikroskoopilla, suurennuslasilla tai dermatoskoopilla. Silloin on mahdollista nähdä punkkikäytävä ja punkki.

– Varmaan diagnoosiin on tärkeä pyrkiä, sillä hoidot ovat kalliita ja torjuntatoimet kuten siivous ja pyykkääminen vaativat suunnittelua. Hoito kannattaa tehdä viikonloppuna, jotta siivous ehditään tehdä.

Syyhypunkki elää 1–3 päivään tekstiileissä, joten epäsuoran tartunnan mahdollisuus on syytä ottaa huomioon.

Lääkäri voi vain ohjata kysymään toimeentulotukea, jos hoidon hinta tuntuu ylipääsemättömän kalliilta.

– Voi olla, että perheessä hoidetaan vain oireiset hoidon kalleuden vuoksi. Tämä voi johtaa siihen, että altistunut onkin saanut jo tartunnan. Voi kestää jopa kolmesta kuuteen viikkoa ennen kuin tartunta näkyy oireina, kertoo Ratia.

Myös hoidon epäonnistuminen on mahdollista.

– Silloin on tärkeää käydä uudelleen lääkärissä ja varmistaa uusi tartunta ennen kuin lähdetään uuteen hoitokertaan, neuvoo Ratia.

Lääkäri Riitta Ratia kertoo laajemmin syyhyn hoidosta ja tarttumisesta.

