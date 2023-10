Jos nykyinen valtapuolue voittaa vaalit, Puola liukuu kohti totalitarismia ja fasismia, sanoo kuulu elokuvaohjaaja Agnieszka Holland

On painajainen olla nainen Puolassa, kansanedustaja Aleksandra Gajewska ja Federa-naisverkoston Antonina Lewandowska kuvailevat Ylelle.

VARSOVA. Jos Puolaa hallitseva Laki ja oikeus -puolue saa sunnuntain vaaleissa kolmannen valtakauden, se johtaa fasismiin ja totalitarismiin. Puolan nykyhallituksen linja voi myös johtaa maan vetäytymiseen pois kansainvälisestä yhteistyöstä.

Näin arvioi palkittu elokuvaohjaaja Agnieszka Holland. Hänet tunnetaan elokuvista, jotka käsittelevät ihmiskunnan suurimpia rikoksia kuten holokaustia tai Ukrainan Holodomorin kansanmurhaa.

– Puolan hallituksella on irrationaalinen, valheisiin perustuva agenda. Olemme itsetuhon tiellä, jos Laki ja oikeus saa hallita kolmannen kauden, Holland sanoo.

– Nyt Puola on jonkinlainen hybrididemokratia, mutta kolmannen kauden jälkeen se ei enää ole demokratia lainkaan. He [Laki ja oikeus -puolue] esimerkiksi katkaisisivat välit EU:hun todennäköisesti kokonaan.

Hallituksen silmätikku

Holland antoi haastattelun Ylelle etänä Ranskan-kodistaan, jonne hän matkusti vaalien alla ”antaakseen tilanteen Puolassa rauhoittua”.

Tilanteella Holland tarkoittaa sitä, että hänen syyskuussa ensi-iltansa saanut Zielona granica eli Vihreä raja -elokuvansa on nostattanut tunteiden myrskyn Puolassa.

Elokuva on ollut kolme viikkoa Puolan katsotuin elokuva. Se voitti tuomariston erikoispalkinnon Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa.

Vihreä raja on fiktiivinen kertomus Puolan Valko-Venäjän-rajalta, mutta se pohjautuu tosiasoihin. Rajan tilanteesta on vaiettu Puolassa tähän asti.

Elokuva kuvaa siirtolaisten elämää erittäin karuissa olosuhteissa. Puolalaisten rajavartioiden toiminta esitetään raakana ja epäinhimillisenä.

Aiheesta lisää: Puolan rajalla on kuollut kymmeniä jollei satoja ihmisiä, mutta valtion kontrolloima media vaikenee tilanteesta.

Elokuva raivostutti maan hallituksen. Ministeritasolta ohjaajaa syytettiin maanpetturuudesta ja tahallisesta Puolan maineen lokaamisesta. Kohu sai Hollandin mukaan jopa absurdeja piirteitä.

– Minua syytettiin esimerkiksi puolalaisen univormun loukkaamisesta. Mitä se edes tarkoittaa?

Tilanteesta tuli vaarallinen, kun Hollandia alettiin uhkailla hänen kiertäessään ympäri Puolaa esittelemässä elokuvaansa ja vastaamassa ihmisten kysymyksiin. Hän joutui liikkumaan turvamiesten kanssa.

Agnieszka Hollandilla on nykyisin kodit Puolassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Hallitus saattoi tällä kertaa ampua yli. Osa ihmisistä otti Hollandin puolen poliitikkojen raivoreaktion vuoksi. Ainakin se lisäsi elokuvan suosiota.

– Sain yleisöltä viestejä, että vaikka he eivät olekaan samaa mieltä kanssani, ministerit eivät saisi toimia näin pahasti.

Televisio muokkaa mielipiteitä

Holland arvioi, että muutos on jo alkanut Puolassa. Hänen mukaansa kansa alkaa kyllästyä itsevaltaiseen, totuutta vääristelevään ja patakonservatiiviseen hallitukseen, ja haluaa muutosta.

Se näkyy myös gallupeissa: Laki ja oikeus -puolueen suosio on laskenut viime vaaleista. Hallituksen asettaman aborttikiellon vastustaminen lisääntyy ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ymmärretään mielipidemittausten mukaan aiempaa enemmän.

Kahden valtakautensa aikana Laki ja oikeus on ottanut muun muassa maan yleisradioyhtiön ohjaukseensa ja politisoinut oikeuslaitosta. Osa kansasta näkee televisiostaan vain hallituksen propagandakanavia.

Kanavilla hyökätään aggressiivisesti oppostion kimppuun. Esimerkiksi Gdanskin pormestarin murhaa muutama vuosi sitten edelsi mustamaalauskampanja televisiokanavalla.

– Kun juttelee ihmisten kanssa Varsovan ulkopuolella, huomaa, että he käyttävät täsmälleen samoja väittämiä kuin mitä he kuulevat televisiosta, Holland sanoo.

Myös EU on huolissaan Puolan oikeusvaltion tilasta. Komissio on pidättänyt Puolalta yli 35 miljardin euron elpymistuet, joilla hallitus haluaisi rakennuttaa nopeita junayhteyksiä ja digiverkkoja.

”Pakolaiset ovat tärkeä työkalu hallitukselle”

Avainasemassa kansallismielisen ja autoritäärisen Laki ja oikeus -puolueen kannatuksessa on juuri maahanmuutto ja pakolaisuus.

– Pakolaiset ovat erittäin tärkeä työkalu populistisille haaveilijoille vallan saamiseksi. Ulkomaalaisia epäinhimillistetään ja väitetään heidän olevan vaikka mitä. Se vetoaa ihmisten maahanmuuttovastaisiin pelkoihin erittäin tehokkaasti, Holland sanoo.

Puolueen nousua valtaan tukivat myös Puolan edellisen hallituksen tekemät virheet.

– Se teki liian uusliberalistista talouspolitiikkaa eikä huomioinut ihmisten sosiaalisia tarpeita, Holland sanoo.

Puolan edellisen hallituksen pääministeri oli nykyinen oppositiojohtaja Donald Tusk. Hänen hallitustaan on Puolassa syytetty muun muassa suuryritysten pussiin pelaamisesta.

Uuden hallituksen oli Hollandin mukaan helppo vedota ihmisiin, jotka Tuskin aikana kokivat jääneensä ulkopuolelle.

– Laki ja oikeus jakoi maan hyvin nopeasti kahteen eri leiriin. Pakolaisia ja siirtolaisia alettiin syyttää ja leimata aivan kuten Unkarissakin.

Avaa kuvien katselu Kansanedustaja Aleksandra Gajewska istahti Ylen kanssa kahville rankan vaalikampanjan päätteeksi. Oppositiolla on hänen mukaansa yli 50 000 vapaaehtoista valvomassa vaaleja ja ääntenlaskemista sunnuntaina, jotta väärinkäytökset estetään. Kuva: Anna Karismo / Yle

Suurimman oppositiopuolueen, oikeistoliberaalin ja EU-myönteisen Kansalaisfoorumin kansanedustaja Aleksandra Gajewska allekirjoittaa Hollandin väitteen siitä, että Laki ja oikeus veisi kolmannella kaudella Puolaa entistä epädemokraattisempaan suuntaan.

Jos Laki ja oikeus voittaa, neljän vuoden päästä ei Gajewskan mielestä enää pidetä vaaleja, jotka oppositio voisi voittaa.

Gajewska on yksi Kansalaisfoorumin pääehdokkaista Varsovassa.

– Heillä on salamitaktiikka. Ensin leikataan yksi siivu, sitten toinen, sitten kolmas... Sitten eräänä aamuna herätään siihen, että ei ole enää demokratiaa. Tiedämme mitä tapahtui Unkarissa, ja me olemme samalla tiellä, Gajewska sanoo.

Rahalla ääniä

Gajewskan mukaan Laki ja oikeus on käyttänyt veronmaksajien rahaa ostaakseen kansalaisten ääniä.

Vaalien alla puolue ilmoitti, että hallitus nostaa perheille jaettavaa ylimääräistä tukea 500 zlotystä (noin 120 euroa) 800 zlotyyn. Maaseudun ihmisille se on tarjonnut piknikkejä, joihin on Kansalaisfoorumin selvitysten mukaan käytetty julkista rahaa 900 miljoonaa zlotya.

Lisäksi hallitus lupaa palkita kuntia, joissa äänestysprosentti nousee korkeimmaksi. Kilpailu koskee vain joitakin pieniä paikkakuntia – joilla usein äänestetään Laki ja oikeus -puoluetta.

Gajewskalla on 4-vuotias poika. Hän kertoo olevansa politiikassa mukana myös poikansa vuoksi.

– En halua hänen menevän kouluun, jossa opetetaan ideologiaa. Haluan, että hän kasvaa faktapohjaisesti ja demokraattisesti johdetussa turvallisessa maassa, jossa hän saa itse päättää elämästään.

Avaa kuvien katselu Antonina Lewandowska arvioi Federa-naisverkoston toimistolla Varsovassa, että Puola on hyvin lähellä muutosta sunnuntain vaaleissa. Nuoret naiset ovat avainasemassa. Kuva: Toni Määttä / Yle

”Naiset pelkäävät raskaaksi tuloa”

Puola on sunnuntaina käännepisteessä, sanoo myös Federa-naisverkoston toiminnanjohtaja Antonina Lewandowska. Puolassa on useita feministisiä liikkeitä, ja Federa on niistä vanhin.

Nyt Federa keskittyy auttamaan naisia, jotka ovat kiinnostuneita ehkäisystä tai haluavat abortin. Abortti on Puolassa käytännössä kielletty. Raskaudenkeskeytyksestä voi joutua vankilaan.

– On painajainen olla nainen Puolassa. Sairaaloissa kuolee naisia raskauskomplikaatioihin. Se on kidutusta, Lewandowska sanoo.

Hänen mukaansa myös puolalaisten naisten halut tehdä lapsia ovat vähentyneet tiukkojen lakien vuoksi.

– Jos raskaudessa menee jokin pieleen, he joutuvat silti synnyttämään, joten nuoret naiset pelkäävät raskaaksi tulemista, Lewandowska kertoo.

Naiset eivät saa ehkäisyä vapaasti

Puolalaisista alle 40-vuotiaista naisista vain joka toinen on äänestänyt viime vaaleissa. Siksi nuoret naiset ovat avainasemassa. Lewandowska toivoo heidän lähtevän aiempaa vilkaammin uurnille sunnuntaina, koska se voi auttaa oppositiota.

Kansanedustaja Gajewska allekirjoittaa Lewandowskan kuvauksen puolalaisten naisten ”painajaismaisesta” tilanteesta.

– Ystäväni tuli raskaaksi. Hän oli toivonut lasta, mutta nyt hän kertoi olevansa erittäin peloissaan. Entä jos raskaus ei menekään hyvin? Minulla meni kylmät väreet, Gajewska kertoo.

Naiset eivät myöskään saa ehkäisyä ilman reseptiä.

– Miehet voivat ostaa kondomeja mistä tahansa. Meidän pitää käydä lääkärin kautta. Siis mitä, miksi? Minulla ei ole sanoja.

– Jos olet nainen, Puola ei ole oikea paikka elää, Gajewska sanoo.