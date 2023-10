Juristiliitto vaatii kovempia rangaistuksia lapsia rikoksiin värvääville

Juristiliitto vaatii kovempia rangaistuksia ihmisille, jotka värväävät alle 15-vuotiaita lapsia mukaan rikolliseen toimintaan.

Liiton kannanotossa rikoslaissa määriteltyä rangaistuksen koventamisperustetta tulisi soveltaa tapauksissa, joissa lapsia on yllytetty tai värvätty mukaan esimerkiksi katujengien väkivaltaan tai huumerikoksiin.

Yllyttäminen on tullut esille esimerkiksi Ruotsin katujengeissä. Alle 15-vuotiaita on käytetty rikoksiin siksi, että he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa.

Nykyää rikoksen koventamisperuste on lain mukaan muun muassa se, että rikoksen tekee osana järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa.

– Lasten värvääminen katujengien toimintaan on erittäin paheksuttavaa. Tämän tulisi olla rangaistuksen koventamisperuste värvääjälle, joka saisi kovemman rangaistuksen, Juristiliiton puheenjohtaja Tuula Linna toteaa liiton Juristipäivillä julkaisemaan kannanottoon liittyvässä tiedotteessa.

Juristiliitto vastustaa sitä, että Suomessa rikosvastuu alennettaisiin nykyisestä 15 vuodesta.

Rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamista ovat ehdottaneet useat poliitikot esimerkiksi perussuomalaisissa. Alentamista ei ole kirjattu pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa.

Liitto vaatii myös, että viranomaisille annettaisiin riittävät resurssit torjua katujengi-ilmiön kehittymistä. Muun muassa poliisien ja sosiaaliviranomaisten rahoituksen pitäisi Juristiliiton mukaan olla kunnossa.