Mestiksen sarjakärki epäilee, olisiko SM-liigaan nousu taloudellisesti edes mahdollista: ”Ei meillä rahkeet sinne asti riitä”

SM-liiga kertoi torstaina 12. lokakuuta jättiuutisen: liigakarsinnat aloitetaan jälleen keväästä 2025 eli kauden 2024–25 lopusta lähtien. Mestiksen voittaja pääsee siis karsimaan liigan viimeiseksi jääneen joukkueen kanssa paikasta SM-liigassa.

Kuopiolaisen liigajoukkue KalPan ja iisalmelaisen Mestis-joukkue IPK:n toimitusjohtajat pitävät liigan uudistusta urheilullisesti erinomaisena mutta taloudellisesti haastavana.

– Suomikiekolle todella hyvä asia. Urheiluun kuuluu aito mahdollisuus voittaa jotakin muutakin kuin Mestis-pokaali, kertoo Mestistä tällä hetkellä johtavan IPK:n toimitusjohtaja Jarmo Ylisipola.

IPK:n kotihallissa IIsalmessa on 1 400 katsojapaikkaa ja joukkueen budjetti on 980 000 euroa. Se on Mestisjoukkueelle kohtuullisen suuri, mutta se ei kuitenkaan riittäisi liigajoukkueelle.

– Muista seuroista en voi sanoa mutta IPK:n osalta voin sanoa sen, että ei meillä rahkeet sinne liigaan asti riitä.

Ylisipolan mukaan asema naapurikaupungin liigajoukkue KalPan kasvattajaseurana on IPK:lle hyvä eikä sitä ole syytä muuttaa.

– Se ei silti estä voittamasta Mestis-sarjaa.

Avaa kuvien katselu KalPan toimitusjohtaja Toni Saksman toteaa, että joukkueen siirtäminen Mestis-budjetille aiheuttaisi haasteita koko organisaatiolle. Saksman kuvattuna maaliskuussa 2023. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Miljoonien liikevaihto katkolla vuosittain

Karsintapelien paluu SM-liigaan tuo paljon uusia asioita myös nykyisille liigajoukkueille. Miljoonien eurojen liiketoiminta joutuu vaakalaudalle periaatteessa kerran vuodessa. Lisäksi erot sarjatasojen välillä ovat ongelmallisen suuria molempiin suuntiin, nousee seura sitten Mestiksestä liigaan tai tippuu liigasta Mestikseen.

KalPan toimitusjohtaja Toni Saksman kertoo seuran liikevaihdon olleen viime tilikaudella 8,7 miljoonaa euroa. Sen sijaan viime kauden Mestis-voittaja Kiekko-Espoolla se oli 950 000 euroa. Erot ovat huimat ja haaste iso, jos sarjataso vaihtuu.

– Jos meidän pitäisi huonon kauden jälkeen yhtäkkiä muuttaa KalPa Mestis-budjetille ja tulovirta tippuisi kymmeneen prosenttiin (nykyisestä), niin kyllä se aiheuttaisi melkoisen työn koko organisaatiolle.

Toni Saksman pitää silti SM-liigan uudistuspäätöksiä oikeina.