Je'vida tuo kolttasaamelaisten karut kokemukset valkokankaalle – kolttasaamelaisille oma ensi-ilta Inarissa

Maailmalla mainetta niittänyt koltansaamenkielinen fiktioelokuva Je'vida nähdään ensimmäistä kertaa tänä viikonloppuna myös Saamenmaalla. Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa järjestetään lauantaina 14. lokakuuta kutsuvierasnäytös, jonne kolttasaamelaisen yhteisön odotetaan osallistuvan.

Nitsijärveläinen Reino Riiko Fofonoff aikoo mennä katsomaan elokuvan, joka kertoo oman kansan kokemuksista, ja on lisäksi vielä naapurikylässä kuvattu.

– Tässähän on nuoria ja vanhempaakin väkeä mukana. On hauska nähdä, miten he puhuvat koltansaamea elokuvassa. Hehän kuvasivat tässä lähistöllä, mutta minä en kyllä mennyt kuvauksia katsomaan, Fofonoff naurahtaa.

Elokuvan ohjaaja Katja Gauriloff on tuonut elokuvillaan kolttasaamelaisten kulttuuria ja historiaa suuren yleisön tietoisuuteen. Kolttasaamelainen Fofonoff onkin ylpeä siitä, mitä ohjaaja on saanut aikaan Suomessa. Hänestä on ollut mukavaa seurata, kuinka innokkaasti Gauriloff on elokuvia lähtenyt tekemään.

– Siksi minäkin haluan mennä katsomaan elokuvan ja haluan, että hän onnistuu siinä, iloitsee Fofonoff.

Valkokankaalla nähdään myös Reino Riiko Fofonoffin kokemaa asuntola-aikaa.

– Emme me saaneet koltansaamea puhua. Siitä joutui heti arestiin. Minä olin niin Sevettijärvellä sekä Partakossa asuntolassa. Siellä ei pidetty siitä, että kolttasaamelaiset puhuivat saamea keskenään, muistelee Fofonoff.

Vaikka elokuva on fiktio, pohjautuu se tositapahtumiin ja kolttasaamelaisten osittain karuihinkin kokemuksiin. Fofonoffin mielestä olisikin tärkeää, että moni suomalainen näkisi elokuvan.

– Uskon, että myös heidän on hyvä katsoa elokuva, jotka eivät koltansaamea ymmärrä. Kolttasaamelaiset ovat itse jo kokeneet millaista se elämä oli ja todistaneet vaikka mitä, pohtii Fofonoff.

Elokuvalla suuri merkitys yhteisölle

Elokuvan kuvauksiin osallistui suuri joukko kolttasaamelaisia. Ihmisiä, jotka eivät ole koskaan aiemmin olleet kameroiden edessä kuvattavana elokuvaan. Yksi heistä on keväjärveläinen Erkki Gauriloff, joka on myös sukua elokuvan ohjaajalle.

Je'vidan isoisää näyttelevä Erkki Gauriloff ei ole itse vielä nähnyt omaa roolisuoritustaan valkokankaalla.

– Kyllä vähän pelottaa, että olenko onnistunut roolisuorituksessani. Jos minut jostain muistetaan tässä elokuvassa, niin varmaan se on sitten se, kun en kunnolla osannut selvittää kalaverkkoja, naureskelee Gauriloff.

Je'vida on kiertänyt lokakuusta lähtien ympäri Suomea ja niittänyt mainetta kansainvälisesti aina Toronton elokuvafestivaaleilta New Yorkin Tribecan elokuvajuhliin. Koltansaamenkielisestä elokuvasta on myös kirjoitettu ylistäviä arvosteluja.

– Onhan se meille kaikille melko kova juttu, kun tässä elokuvassa tulee esille saamelaisten kohtaamia ongelmia. Kouluajat eivät olleet minulle helppoja. Luulen, että täytyy nenäliinoja ottaa mukaan näytökseen, sanoo Gauriloff.

Jeʹvida elokuvateattereissa lokakuun 20. päivästä lähtien.