Hiihtäminen voi tulla nyt kalliiksi – alle 1,5 kilometrin lenkistä pyydetään jopa 15 euroa

Maastohiihtokausi on avattu jo monin paikoin ja ensilumenladuille pääsee hiihtämään. Osalla laduista sivakointi maksaa vain vaivan, mutta suurin osa on maksullisia.

Enimmillään päivän hiihtämisestä lokakuussa saa pulittaa yli 20 euroa. Keskimäärin ladulle pääsee päiväksi reilulla kympillä. Kausikorttien hinnat ensilumenladuille taas vaihtelevat reippaasti noin 50:n ja 295 euron välillä.

Tästä jutusta näet, missä latuja on jo auki ja paljonko hiihtäminen siellä maksaa. Kokosimme jutun karttaan tietoja eri puolilla Suomea olevista ensilumenladuista.

Levillä on hiihdetty jo viikko

Kittilän Levillä on päästy jo hiihtämään reilun viikon ajan, sillä säilölumilatu avattiin samaan aikaan, kun rinnekausikin käynnistyi eli viime viikon perjantaina.

Reilun parin kilometrin mittainen ensilumenlatu on maksuton.

Jukka Junnila kertoo olevansa ensimmäistä kertaa näin aikaisessa vaiheessa ladulla. Junnila iloitsee erityisesti ensilumenladun maksuttomuudesta.

– Jos tulisi joku erillinen hinta, niin kyllä se vähentäisi minun käyntejä ladulla.

Jussi Vähänen on tullut hiihtämään Leville Keminmaalta. Myös hänen mielestään maksuton latu on hieno asia.

– Ennen mökkiläiset maksoivat viidenkympin latumaksua, mutta se jäi pois joskus kymmenen vuotta sitten, hän muistelee.

Jukka Junnila muutti Kittilän Leville kesällä. Nyt hän viihtyy laduilla ahkerasti ensilumista lähtien. Video: Kati Rantala / Yle, Ville Honkonen / Yle

Lapissa ensilumen latuja avautuu lokakuun loppuun mennessä vielä muun muassa Rovaniemen Ounasvaaralla ja Muonion Oloksella. Oloksella 27.10. avautuvalle, viiden kilometrin ladulle pääsee päiväksi 40 euron hintaan, kausilippu maksaa puolestaan 200 euroa.

Rovaniemellä ensilumenladun tekeminen aloitetaan Ounasvaaran hiihtostadionilta. Hiihdettäväksi aukeaa samaan aikaan Oloksen ensilumenladun kanssa noin 1–2 kilometrin lenkki. Päivälippu on 15 euroa, kausilippu 59 euroa.

Rukalla hiihdetään ilmaiseksi – ainakin toistaiseksi

Ensilumenlatu on auki myös Sotkamon Vuokatissa, jossa säilölumesta valmistettu hiihtoreitti päästiin avaamaan torstaina paria päivää suunniteltua aiemmin. Päivälippu ladulla maksaa 24 euroa ja kausikortti 295 euroa, mutta vain siihen asti kunnes luonnonlumet sallivat hiihtomahdollisuuden.

Kuusamon Rukalla ensilumen latu avattiiin perjantaiaamuna. Reitti on osa maailmancupin viiden kilometrin FIS5-rataa, joka kulkee Talvijärven rantaviivaa mukaillen.

Kuusamossa säilölumen ladulla voi suihkia ilmaiseksi, mutta ladun muuttamisesta maksulliseksi on keskusteltu, kertoo Rukan kävelykyläyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Niskanen.

– Siitä on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta ainakin vielä mennään ilman maksua. Jos 500 metrin latua tulevaisuudessa pidennetään, silloin latu voi muuttua maksulliseksi, Niskanen sanoo.

Vaasasta lomamatkalla Kuusamoon saapunut Hannu Halmesmäki olisi valmis maksamaan ensilumenladusta.

– Maksan Vaasassa kahteen eri tykkilumella tehtyyn latupaikkaan ja jos Rukallakin olisi pieni maksu, niin en panisi pahaksi, kertoo Halmesmäki.

Avaa kuvien katselu Levillä ensilumenlatu kiinnostaa muitakin kuin murtomaahiihtäjiä. Kuva: Kati Rantala / Yle

Paikoin hiihtämisen hinnat ovat jo nousseet kustannusten kohoamisen myötä.

Esimerkiksi marraskuun alussa avattavalla Jyväskylän Laajavuoren ensilumenladulla kausikortin hinta on noussut 10 euroa, ja päivälippuunkin on tullut parin euron korotus. Syynä on lumen teon kallistuminen. Lisäksi kaupungin ladulle antama tuki on poistumassa asteittain.

Imatran ensilumenladulla hinnat ovat puolestaan nousseet viime vuodesta kymmenen prosenttia. Ladun ylläpitokustannukset ja sen laatuvaatimukset ovat kasvaneet, ja latua käytetään yhä enemmän myös hiihtoleireillä ja kilpailuissa.