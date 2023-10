Venäjä on aloittanut hyökkäyksen saartaakseen Avdijivkan kaupungin – asiantuntijan mukaan Ukrainan sodan tärkeämpi rintama on silti toisaalla

Ukrainan sodassa kummallakin osapuolella on suuria vaikeuksia murtaa toisen rintamalinjoja, sanoo sotatieteen tohtori Ilmari Käihkö

Venäjän joukot aloittivat tiistaina suuren hyökkäyksen Ukrainan sodan itärintamalla. Hyökkäyksen tarkoituksena on mitä ilmeisimmin saartaa Avdijivkan kaupunki.

Avdijivka, joka ennen sotaa oli 30 000 asukkaan kaupunki, muodostaa rintamanmutkan. Venäläiset tunkeutuivat jo sodan alussa toistakymmentä kilometriä kaupungin länsipuolelle niin pohjoisessa kuin etelässäkin.

Avaa kuvien katselu Kuva: Laura Merikalla / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Sotaa seuraavan Institute for the Study of War -tutkimuslaitoksen (ISW) mukaan venäläisjoukot ovat hyökänneet tiistaista lähtien kaupungin luoteis-, länsi- ja eteläpuolella. Kaupungin sotilashallinnon johtajan Vitaliy Barabashin mukaan hyökkäyssuuntia on 10–12, kertoo ISW.

Venäläisjoukot yrittävät edetä huomattavan suurin panssarivoimin tukenaan helikoptereita ja tykistöä. Deepstatemap-karttapalvelun mukaan venäläiset ovat liikkuneet kuitenkin hitaasti, kummassakin pääsuunnassa vain runsaan kilometrin.

Tavoitteena saarto

Sotatieteen tohtori Ilmari Käihkö uskoo venäläisten tavoitteena olevan Avdijivkan saartaminen. Käihkö huomauttaa kuitenkin, että eteneminen on ollut hyvin vaivalloista ja venäläiset ovat kärsineet poikkeuksellisen suuria tappioita.

Satelliittikuvista voidaan havaita, että Venäjä on menettänyt hyökkäyksessään ainakin 45 panssariajoneuvoa, Käihkö sanoo. Mukana on niin taistelupanssarivaunuja, miehistönkuljetusvaunuja kuin muitakin ajoneuvoja. Suuret kalustotappiot heijastavat myös sitä, että Venäjä on panostanut iskuunsa paljon voimaa.

Käihkö arvelee Venäjän haluavan Avdijivkan haltuunsa, koska sen itä- ja pohjoispuolella maa nousee ylängöksi, mistä ympäröivää peltomaastoa on helpompi hallita. Kukkulat kannattaa vallata nyt, ennen kuin syksyn sateet pehmittävät maan vaikeakulkuiseksi. Keväällä etenemisen jatkaminen on hieman helpompaa kun korkeat maastonkohdat ovat omassa hallinnassa.

Samaan aikaan Venäjä haluaa sitoa Ukrainan voimia, jotta niitä ei voitaisi keskittää Zaporižžjan alueelle. Sama tapahtui aiemmin rintaman pohjoisosassa, Käihkö muistuttaa. Ukrainan puolustus Avdijivkassa ei kuitenkaan ole romahtamassa.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaissotilaita naamioverkon alla. Kuva: Yevhen Titov / AOP

Lukkiutunut tilanne

Avdijivkan tilanne vahvistaa Käihkön mukaan käsitystä, että Ukrainan sodan tilanne on lukkiutunut, rintamat eivät liiku juuri lainkaan.

– Rintamalinjojen läpäisy on tällä hetkellä hirveän vaikeaa. Siellä on puolustusasemat puolin ja toisin, ja hyökkääjä joutuu varautumaan koviin tappioihin. Läpimurtojen saavuttaminen on vaikeaa ja kallista, Käihkö toteaa.

Huomionarvoista on, että Venäjä kykenee siirtämään joukkoja pois Zaporižžjan rintamalta, eli heillä ei ole kovin suurta hätää etelässäkään, mihin Ukraina on keskittänyt suurimman hyökkäyksensä, Käihkö huomauttaa.

Ukraina aloitti kesällä suurhyökkäyksen. Rintamaoloissa ei Käihkön mukaan silti ole tapahtunut olennaisia muutoksia viime marraskuun jälkeen, jolloin Ukraina valtasi Hersonin. Toukokuussa Venäjä sai pitkän taistelun jälkeen vallattua Bahmutin kaupungin.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan kumpikin osapuoli on saanut tämän vuoden aikana vallattua toiselta melko tarkkaan yhtä suuren maa-alan. Merkittävätkin hyökkäykset ovat typistyneet lopulta siihen, päästäänkö jonkin peltotilkun toiseen laitaan vai ei.

Pääasiat: Mustameri ja ohjusiskut

Ilmari Käihkön mukaan rintamatilanne korostuu ehkä turhan paljon Ukrainan sodan uutisoinnoissa.

– Mustallamerellä on tehty taloudellisesti ja poliittisesti suurempia asioita, kuin mitä maasodankäynnillä on saatu aikaan, Käihkö sanoo.

Ukraina on kyennyt luomaan uuden kuljetusväylän viljalleen, mistä maa saa vientituloja. Venäjä ei ole yrittänyt estää rahtilaivoja kulkemasta Ukrainan satamiin.

Lisäksi Ukraina on onnistunut häätämään Venäjän Mustanmeren laivaston Krimiltä. Tämän ansiosta Venäjän on vaikeampi ampua ohjuksia Ukrainaan tai hyökätä viljalaivoja vastaan, jos se niin haluaisi.

Käihkö nostaa esiin myös Ukrainan tekemät iskut Venäjän maaperälle. Ukrainan johto sanoo, ettei Venäjää kyetä pakottamaan rauhaan, ellei sotaa viedä Venäjän maaperälle.