Disneyn historiaa on himmentänyt ummehtunut naisten rooli – vasta Frozen on tuonut viihdeimperiumin tähän päivään

Maanantaina sata vuotta täyttäneen Disneyn merkitystä populaarikulttuurille ei voi väheksyä.

Ihmiset ympäri maailmaa ovat kasvaneet Disneyn elokuvaklassikoiden parissa.

Etenkin 1990-luvun lapset ovat katsoneet animaatioita VHS-kaseteilta uudestaan ja uudestaan.

Näin on tehnyt myös Disney-tutkija Aino Isojärvi Oulun yliopistosta. Hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaa, jossa hän käsittelee muun muassa sitä, miten miehisyys ja isyys näkyvät yhtiön elokuvissa.

Isojärven mukaan on kunnioitettavaa, että Disney on selvinnyt satavuotiaaksi. Firma on kokenut nousut ja laskut ja välillä animaatioiden tekeminen on meinannut loppua kokonaan.

Disneyn valttina on ollut tukijan mukaan ajan seuraaminen ja teknologiaan satsaaminen. Walt Disney piti alusta lähtien tärkeänä, että elokuvissa käytettiin viimeisintä tekniikkaa. Sillä saatiin etumatkaa muihin animaatiostudioihin.

Disney on myös onnistunut tekemään itsestään vankkumattoman osan yhdysvaltalaista kulttuuria. Isojärven mukaan Yhdysvallat on luonut neljä keskeistä kotimaista taidemuotoa; western-elokuvat, jazzmusiikin, Broadway-musikaalin ja viimeisenä piirosanimaation.

– On luonnollista, että Disney nostetaan esiin kansallisena menestystarinana.

Naisilla ei asiaa animaattoreiksi

Disney on saanut osakseen myös kritiikkiä. Ensimmäisiä soraääniä alkoi kuuluta toisen maailmansodan jälkeen, kun massakulttuuriin alettiin suhtautua epäillen.

– Ensimmäistä kertaa elettiin kiinnittää huomiota siihen, että massakulttuuri voisi olla jollain tapaa vaarallista tai riippuvuutta aiheuttavaa.

Tämän jälkeen alettiin puhua Disneyn tavasta yksinkertaistaa maailmanmenoa. On vain yksi, ajasta ja yhteiskunnasta irrotettu taikamaailma, johon pääsee Disneyn elokuvien kautta.

Eniten on kiinnitetty huomiota Disneyn esittämiin kapeisiin sukupuolirooleihin. Avuttomat prinsessat saattavat jäädä miesten varjoon. Esimerkiksi Prinsessa Ruusunen nukkui melkein koko elokuvan ajan, kun muut seikkailivat.

Isojärven mukaan Disneyn arvot näkyivät jo yrityskulttuurissa. Alkuun naisilla ei ollut mitään asiaa animaatio-osastolle. Ainoastaan miehet sopivat vastuullisiin tehtäviin kuten animoimiseen, tarinan kertomiseen, ohjaamiseen ja editoimiseen. Naiset voivat tehdä kärsivällisyyttä vaativia viimeistelytöitä tussaus- ja maalausosastoilla.

– Melkein vuosisadan puoliväliin oli sellainen käsitys, että yli 35-vuotias nainen on liian vanha animaatioalalle, sillä kädet alkavat täristä.

Pieni merenneito isänsä Tritonin kanssa Disney-elokuvassa vuodelta 1989. Kuva: Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/All Over Press

Disneyn sukupuolirooleihin alettiin kiinnittää kunnolla huomiota 1990-luvulla. Kritiikkiä sai osakseen Pieni merenneito (1989), jossa pääosan naishahmo oli suurimman osan ajasta hiljaa.

Tämän jälkeen Disney palkkasi ensimmäisen naiskäsikirjoittajan elokuvaan Kaunotar ja hirviö (1991). Isojärvi kuitenkin huomauttaa, että vaikka 90-luvulla nähtiin vahvojen nuorten naisten esiintulo Spice Girlsien johdattamana, se ei vielä rakenteellisesti muuttanut naisten roolia.

Frozen uudisti linjan

Todellista muutosta saatiin odottaa viime vuosikymmenelle saakka. Sen teki vuonna 2013 julkaistu Frozen – huurteinen seikkailu, joka kertoo prinsessasisaruksista Annasta ja Elsasta.

Naispäähenkilöt ovat hyvin erilaisia, mitä Disney-elokuvissa on totuttu näkemään. Elsalla on matala ääni ja halkiomallisessa mekossaan avoimen seksuaalinen ja itsevarma. Anna on puolestaan kömpelö eli kaukana elegantisti liikkuvasta Disney-prinsessasta.

– Frozen muutti linjaa. Nyt mukaillaan jo tämän päivän asenteita ja maailmaa.

Isojärvi uskoo, että Disney tuo jatkossa rohkeammin esiin hahmoja, jotka kuuluvat esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

Tutkijan mukaan olisi luonnollista, että yritys nojaa jatkossakin uusimpaan teknologiaan.

– Voi olla, että lähdetään satsaamaan vielä enemmän johonkin virtuaaliteknologian tai muuhun uuteen. Siihen olisi ainakin yrityksen historiassa näyttöä.