Katja Vakula pukee lapsensa vuokravaatteisiin ja kokee säästävänsä aikaa, rahaa ja luontoa – ilmiö vetoaa nuoriin äiteihin, sanoo tutkija

Katja Vakula istuu lattialla ja pukee yksivuotiaalle kuopukselleen paitaa.

Vaate ei ole oma, vaan se on toimitettu perheeseen väliaikaiselle vierailulle. Pieneksi käytyään se pakataan laatikkoon yhdeksän muun vaatteen kanssa ja lähetetään takaisin vuokraamoon. Tilalle saadaan uudet.

Vakulan lapset ovat kulkeneet vuokravaatteissa jo vajaan vuoden. Kahden lapsen äiti kokee säästävänsä aikaa, rahaa ja ympäristöä käyttämällä vuokrauspalvelua.

– Olen aiemmin ostanut lapsille vaatteet suurimmaksi osaksi käytettynä ja myynyt ne eteenpäin. Siinä on oma rumbansa, ja tuntuu, että varsinkin leikki-ikäiselle pojalle on vaikea löytää käytettynä vaatteita, Vakula sanoo.

Katja Vakula kokee vuokrauspalvelun helpottaneen arkeaan. Hän vuokraa vaatteita myös itselleen. Video: Ronnie Holmberg / Yle, Isto Janhunen / Yle

Vakula maksaa vuokraamoon kuukausimaksua, jota vastaan saa kymmenen vaatetta. Niitä voi käyttää kuin omiaan ja niin pitkään kuin tarvitsee.

Kun Vakula haluaa vaihtaa vaatteet esimerkiksi isompaan kokoon, hän postittaa vanhat vaatteet takaisin samalla reissulla, kun hakee uudet.

Vakula uskoo, että vaatteiden käyttöikä pitenee, kun ne kiertävät vuokrattavana useammassa perheessä. Häntä ei haittaa, että vaatteet näyttävät käytetyiltä.

– Lasten käytössä ne kuluvat nopeasti muutenkin.

Pikkuvikaiset vaatteet palaavat kiertoon

Lastenvaatevuokraamo Nakunakon yrittäjien Iina Haapalan ja Inga Hietaharjun mukaan lastenvaatteet kestävät yllättävän hyvin vuokrauskäyttöä.

Keravalta käsin toimiva vuokraamo on pyörinyt alkuvuodesta lähtien, ja asiakkaita on eri puolilla Suomea.

Avaa kuvien katselu Inga Hietaharju ja poika Okko sekä Nakunakon toinen perustaja Iina Haapala lajittelevat vuokrattavia vaatteita. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Kun vaatteet tulevat käyttäjältä takaisin vuokraamoon, ne pestään, höyrytetään ja huolletaan. Haapala ja Hietaharju korjaavat itse pikkuviat ja kuvaavat ne verkkokauppaan.

Asiakkailla on mahdollisuus valita, vuokraavatko he tuotteita, joissa on esimerkiksi pieniä tahroja.

– Olemme todenneet, vuokraajia ei haittaa, vaikka vaatteessa olisi pieni vaurio. Aika harvalle sillä on merkitystä, Hietaharju sanoo.

Avaa kuvien katselu Iina Haapalan mukaan vaatteita tilataan eniten arkikäyttöön. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Yrittäjien tavoitteena on saada vaatteet pysymään kierrossa mahdollisimman pitkään, ja kaikki kuukausijäsenyydellä vuokrattavat vaatteet on heidän mukaansa ostettu jo valmiiksi käytettyinä.

– Täysin käytöstä poistetut vaatteet mahtuvat vielä yhteen laatikkoon. Meillä on pohdinnassa, voisiko niitä käyttää esimerkiksi uusien tuotteiden raaka-aineena, Hietaharju sanoo.

Vastuullisuus mietityttää

Vastuullisuusasiantuntija Anniina Nurmi Eetti ry:stä näkee vaatevuokrauksessa mahdollisuuksia.

– Lastenvaatteet käyvät nopeasti pieneksi, eivätkä kulu loppuun yhdellä käyttäjällä. Ne voivat saada pitkän käyttöiän kiertäessään lapselta toiselle, jolloin uusia vaatteita tarvitsee tuottaa nykyistä vähemmän.

Avaa kuvien katselu Varsinkaan pienten lasten vaatteet eivät usein ehdi kulua yhdellä lapsella loppuun. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Nurmen mukaan vuokraaminen ei kuitenkaan ole automaattisesti ekologista. Kuluttajan näkökulmasta tärkeintä on miettiä, vuokraako vaatteita tarpeeseen.

– Jos vuokravaatteet tulevat muun päälle ekstrana, se ei vähennä ympäristökuormaa.

Vuokrauspalvelun ekologisuuteen vaikuttavat Nurmen mukaan esimerkiksi kuljetusten ja pesujen määrä, kauanko vaate pysyy kierrossa sekä se, mitä tuotteelle tapahtuu, kun se poistetaan valikoimasta.

– Kuluttaja tietää harvoin tarkkaan yrityksen ympäristövaikutuksia. Se edellyttäisi läpinäkyvyyttä yrityksiltä, Nurmi sanoo.

Avaa kuvien katselu Vuokraamisen ympäristövaikutukset ovat mietityttäneet myös Katja Vakulaa. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Katja Vakula kertoo pohtineensa vaatteiden kuljetuksesta syntyviä päästöjä, mutta kokee silti vuokraamisen ostamista vastuullisempana.

– Vaatteet kulkisivat postitse silloinkin, jos ostaisin ne käytettyinä tai tilaisin uutena, hän huomauttaa.

Nakunakon yrittäjien mukaan vaatteiden kuljetuksesta tulevat ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan.

– Emme halua, että kuljetuksesta syntyneet kasvihuonepäästöt syövät sen hyödyn, mikä saavutetaan vaatteiden pidentyneessä käyttöiässä, Inga Hietaharju sanoo.

Avaa kuvien katselu Iina Haapalan ja Inga Hietaharjun mukaan pahviset kuljetuslaatikot pyritään käyttämään useamman kerran. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Asiakkaita kannustetaan tilaamaan uusia vaatteita vain silloin, kun lapsi tarvitsee isompaa kokoa tai vuodenaika vaihtuu.

– Postituksessa ja palautuksessa käytetään samaa laatikkoa, ja usein käytämme ne monta kertaa. Lisäksi pesemme vaatteet täysissä koneellisissa, Hietaharju listaa.

Tutkija: Vuokraaminen on Suomessa uutta

Suomessa on perinteisesti kierrätetty vaatteita sukupolvelta toiselle, mutta uutta on se, että kierrätyksestä on tullut kaupallista, sanoo sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

Hänen mukaansa ilmiön mahdollistaa nykyisten nuorten äitien brändi- ja tyylitietoisuus.

– Heille eivät välttämättä enää kelpaa edellisten sukupolvien lastenvaatteet, vaan omaa tyyliä ja kuluttajaidentiteettiä halutaan ilmaista myös lapsen kautta.

Wilska uskoo, että vuokrauspalveluissa kuluttajiin vetoaakin vastuullisuuden lisäksi mahdollisuus saada kalliiden merkkien vaatteita edullisesti omaan käyttöön.

Avaa kuvien katselu Monelle vanhemmalle on tärkeää pukea myös lapsensa tietyn tyylin mukaisesti. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Aikuisten vaatteisiin keskittyviä vaatevuokraamoja on toiminut Suomessa jo jonkin aikaa, mutta lastenvaatteiden vuokraaminen on vielä varsin harvinaista.

Lastenvaatteita valmistavan Reiman asiakaskokemuksesta vastaavan johtajan Johanna Sarviharjun mukaan vuokrauspalvelut eivät ole kovin yleisiä muuallakaan Euroopassa.

– Emme ole huomanneet, että kasvua olisi näköpiirissä, Sarviharju sanoo.

Myöskään Katja Vakulan lähipiirissä lastenvaatteiden vuokraaminen ei ole tuttu ilmiö.

– Kukaan ystävistäni ei ole tuntunut tietävän tuosta. Kaikki ovat olleet kiinnostuneita, mutta myös vähän yllättyneitä.

Mutta entä jos käy niin, että lapsi tykästyy vuokravaatteisiin?

Katja Vakulan perheessä luopumisentuskaa ei ole vielä havaittu.

– Kolmevuotias alkaa pikkuhiljaa kiintyä vaatteisiin, ja tässä tilauksessa on pari paitaa mukana. Katsotaan, miten niiden kanssa menee.

